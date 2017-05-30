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Стас Михайлов представил новинку


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Стас Михайлов представил новинку

Король современного шансона Стас Михайлов радует поклонниц новинкой. Накануне артист представил на YouTube песню на стихи Михаила Гуцериева – «Нас обрекла любовь на счастье». Новая баллада публике понравилась, а ваше мнение?

Музыку к песне Михайлов написал в соавторстве с композитором Сергеем Ревтовым. По словам музыкантов, у них получилась чувственная повесть об искренних чувствах зрелого мужчины, для которого любовь и есть главная надежда на спасение.

Поклонники артиста в восторге: «Отличная песня! Спасибо, Стас!﻿», «Очень душевно, как, впрочем, и все Ваши песни в обрамлении прекрасного вокала», «Чудесные слова, шикарная музыка. Спасибо, Стас», «Бомба, супер!»

Между прочим, в одном из интервью Михайлов так определил волшебное чувство любви: «Любовь – это химия, то чувство, когда ты больше отдаешь, чем берешь. Это дар, который дается свыше. Он не появляется из ниоткуда. Из миллиардов людей встречаются два человека. Не путайте любовь и страсть – это разные вещи! Страсть может угасать, а может – оставаться такой же. Но растет огромное уважение к твоей женщине, той, которая родила тебе детей».

Ранее мы писали:

Стас Михайлов мечтает о седьмом наследнике. Артист старается быть примерным папой. 

Стас Михайлов: «Инна умеет сглаживать острые углы». Певец обожает супругу. 

Стас Михайлов рассказал о своей груди. Певец, как и многие его коллеги, старается с помощью правильно подобранных костюмов замаскировать недостатки внешности. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 30.05.2017 Теги: стас михайлов

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Обсуждение 1  

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  • Marana Vilnius
    Привычная "стасомихайловская" мелодия, банальнейшие слова (рифма "колея" - "да" - это действительно "бомба") и гнусавый вокал. Не смогла дослушать. Пусть поклонники слушают сиё "произведениё". Для меня загадка, как он может кому-то нравиться. Но если уж Бузова нравится... то о вкусах (т.е. об их отсутствии) спорить не буду.
    		30.05.17 12:04
         
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