Стас Михайлов представил новинку
0 1
Король современного шансона Стас Михайлов радует поклонниц новинкой. Накануне артист представил на YouTube песню на стихи Михаила Гуцериева – «Нас обрекла любовь на счастье». Новая баллада публике понравилась, а ваше мнение?
Музыку к песне Михайлов написал в соавторстве с композитором Сергеем Ревтовым. По словам музыкантов, у них получилась чувственная повесть об искренних чувствах зрелого мужчины, для которого любовь и есть главная надежда на спасение.
Поклонники артиста в восторге: «Отличная песня! Спасибо, Стас!», «Очень душевно, как, впрочем, и все Ваши песни в обрамлении прекрасного вокала», «Чудесные слова, шикарная музыка. Спасибо, Стас», «Бомба, супер!»
Между прочим, в одном из интервью Михайлов так определил волшебное чувство любви: «Любовь – это химия, то чувство, когда ты больше отдаешь, чем берешь. Это дар, который дается свыше. Он не появляется из ниоткуда. Из миллиардов людей встречаются два человека. Не путайте любовь и страсть – это разные вещи! Страсть может угасать, а может – оставаться такой же. Но растет огромное уважение к твоей женщине, той, которая родила тебе детей».
Ранее мы писали:
Стас Михайлов мечтает о седьмом наследнике. Артист старается быть примерным папой.
Стас Михайлов: «Инна умеет сглаживать острые углы». Певец обожает супругу.Стас Михайлов рассказал о своей груди. Певец, как и многие его коллеги, старается с помощью правильно подобранных костюмов замаскировать недостатки внешности.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
-
Планетарий | 03.02.2017
-
Новости | 28.12.2016
-
Новости | 07.12.2016
-
Планетарий | 29.06.2016
Обсуждение 1
-
Marana VilniusПривычная "стасомихайловская" мелодия, банальнейшие слова (рифма "колея" - "да" - это действительно "бомба") и гнусавый вокал. Не смогла дослушать. Пусть поклонники слушают сиё "произведениё". Для меня загадка, как он может кому-то нравиться. Но если уж Бузова нравится... то о вкусах (т.е. об их отсутствии) спорить не буду.
30.05.17 12:04