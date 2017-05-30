Стас Михайлов представил новинку

Король современного шансона Стас Михайлов радует поклонниц новинкой. Накануне артист представил на YouTube песню на стихи Михаила Гуцериева – «Нас обрекла любовь на счастье». Новая баллада публике понравилась, а ваше мнение?

Музыку к песне Михайлов написал в соавторстве с композитором Сергеем Ревтовым. По словам музыкантов, у них получилась чувственная повесть об искренних чувствах зрелого мужчины, для которого любовь и есть главная надежда на спасение.

Поклонники артиста в восторге: «Отличная песня! Спасибо, Стас!﻿», «Очень душевно, как, впрочем, и все Ваши песни в обрамлении прекрасного вокала», «Чудесные слова, шикарная музыка. Спасибо, Стас», «Бомба, супер!»

Между прочим, в одном из интервью Михайлов так определил волшебное чувство любви: «Любовь – это химия, то чувство, когда ты больше отдаешь, чем берешь. Это дар, который дается свыше. Он не появляется из ниоткуда. Из миллиардов людей встречаются два человека. Не путайте любовь и страсть – это разные вещи! Страсть может угасать, а может – оставаться такой же. Но растет огромное уважение к твоей женщине, той, которая родила тебе детей».

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Источник фото: Globallookpress.com