Принц Уильям рассказал о психическом здоровье

Принц Уильям (William), герцогиня Кейт, престолонаследники Джордж (George) и Шарлотта (Charlotte), а также пес Лупо стали героями нового номера журнала GQ. Семья герцогов Кембриджских в полном составе приняла участие в специальной фотосессии для издания. Но говорил с журналистами именно Уильям.

















Главной темой нового интервью с принцем стало табу на открытое обсуждение проблем психики. Беседовал с Его Высочеством Аластейр Кэмпбелл (Alastair Campbell), известный журналист, в свое время переживший тяжелую депрессию.

Как признался Уильям, самой большой психической травмой в его жизни стала смерть матери, принцессы Дианы. На протяжении 20 лет он пытался смириться с этой потерей, но подозревает, что так до конца и не справился. «Мне очень хотелось бы время от времени с ней (Дианой) советоваться. Я хотел бы, чтобы она познакомилась с Кэтрин, наблюдала, как растут ее внуки. Очень грустно, что она не увидела их. И что они никогда не узнают ее», — говорит Уильям.

Сейчас у принца семья, двое очаровательных детей, и он постарается сделать все возможное, чтобы создать нормальную обстановку для Джорджа и Шарлотты.

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Источник фото: Globallookpress.com