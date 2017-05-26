Робин Райт похвасталась упругой грудью
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Если вам пошел шестой десяток, это не значит, что пора выходить в скромных нарядах на красную дорожку. Накануне актриса Робин Райт (Robin Wright) доказала это на личном примере. Звезда представила в Лос-Анджелесе блокбастер "Чудо-женщина" и на премьере появилась в весьма провокационном платье.
51-летняя актриса появилась в стильном черном платье, прекрасно подчеркивающем стройные ноги и подтянутую грудь. Причем от бюстгальтера Робин отказалась, но выглядело это отнюдь не вульгарно. Слегка провокационно, но не слишком вызывающе.
В новом фильме Райт сыграла генерала Антиопу - врага Чудо-женщины. В прокат блокбастер выйдет в начале июня. Главную роль сыграла израильская актриса Галь Гадот (Gal Gadot).
А недавно Робин блеснула на кинофестивале в Каннах и пошутила, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) украл идею продюсеров "Карточного домика" "о маньяке в Белом доме". "Он украл все наши идеи для шестого сезона. На самом деле я хотела видеть Мишель Обаму у руля страны. Мне кажется, у нее бы получилось стать отличным президентом", - заявила звезда, исполняющая роль первой леди в сериале.
Ранее мы писали:Робин Райт: «Разве я — хищница?» Актриса рассказала о новых отношениях.
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Робин Райт: «Было сложно вернуться в обойму». По словам звезды, она на время выходила из игры.
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50/50мне она нравится с коленками и вислосисями за 50) одна из немногих) потому что в ней напрочь отсутствует вульгарность, в отличие от большинства раскрепощенных возрастных женщин)
26.05.17 18:48
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ОльгаКлассная она, именно с возрастом раскрылась, да, чулки ей не помешали бы.
26.05.17 17:48
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Marana VilniusДа и без классического бюстгальтера сейчас хватает всяких приспособлений, чтобы грудь не висела в открытом платье. В целом дамочке - зачёт, но коленки ей лучше прикрывать, только на одном фото выглядят более или менее прилично.
26.05.17 15:26