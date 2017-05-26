Робин Райт похвасталась упругой грудью

Если вам пошел шестой десяток, это не значит, что пора выходить в скромных нарядах на красную дорожку. Накануне актриса Робин Райт (Robin Wright) доказала это на личном примере. Звезда представила в Лос-Анджелесе блокбастер "Чудо-женщина" и на премьере появилась в весьма провокационном платье.

















51-летняя актриса появилась в стильном черном платье, прекрасно подчеркивающем стройные ноги и подтянутую грудь. Причем от бюстгальтера Робин отказалась, но выглядело это отнюдь не вульгарно. Слегка провокационно, но не слишком вызывающе.

В новом фильме Райт сыграла генерала Антиопу - врага Чудо-женщины. В прокат блокбастер выйдет в начале июня. Главную роль сыграла израильская актриса Галь Гадот (Gal Gadot).

А недавно Робин блеснула на кинофестивале в Каннах и пошутила, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) украл идею продюсеров "Карточного домика" "о маньяке в Белом доме". "Он украл все наши идеи для шестого сезона. На самом деле я хотела видеть Мишель Обаму у руля страны. Мне кажется, у нее бы получилось стать отличным президентом", - заявила звезда, исполняющая роль первой леди в сериале.

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