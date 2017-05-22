Казаченко может оказаться двоеженцем

Певец Вадим Казаченко не из тех мужчин, что радуются статусу холостяка. В феврале его брак с Ольгой Мартыновой был признан фиктивным. В марте он публично сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, продюсеру Ирине Аманти. Теперь же стало известно о свадьбе пары.

Предложение подруге артист сделал с помпой, но церемонию бракосочетания пара предпочла не афишировать. На днях Казаченко рассказал, что церемония была достаточно скромной и сейчас у него медовый месяц, сообщает издание «7 Дней».

Впрочем, певец ранее говорил, что не планирует пышное торжество, и Ирина его в этом поддержала. Но любопытно другое. Бывшая супруга артиста Ольга Мартынова вместе с Катей Гордон подала в марте в суд требование отменить решение о признании брака фиктивным. И не исключено, что суд пойдет навстречу Мартыновой. В таком случае Казаченко окажется двоеженцем.

Ольга, кстати, ранее заметила: «Я не против их свадьбы, так вдруг Вадим и сейчас "не в себе" и "не ведает, что делает", на месте Иры я не стала бы ему доверять. <...>. Зато Вадик потом может прийти и сказать, что хочет у нас жить и любит теперь снова нас, поэтому я за него хотя бы буду спокойна, что он не останется бомжом и не захочет вернуться обратно».

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Источник фото: Globallookpress.com