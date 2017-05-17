Шепелеву ограничили передвижение
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Шоумен Дмитрий Шепелев теперь невыездной. Как стало известно, ведущему запрещено покидать страну до конца месяца. Таково предписание судебных приставов.
Между Шепелевым и семьей Фриске продолжается война за Платона. Ранее Владимир и Ольга Фриске добились через суд права общаться с внуком. Дмитрия обязали организовывать встречу мальчика с родными по полтора часа раз в месяц в присутствии психолога.
По словам Фриске, шоумен решение суда игнорирует и не позволил дедушке и бабушке увидеться с внуком даже на день рождения мальчика в прошлом месяце. Владимир Борисович обратился в службу приставов, против Шепелева было открыто судебное производство, и в итоге выписан штраф - 5 тысяч рублей.
Теперь шоумену запрещен выезд за границу. По данным РЕН-ТВ, запрет действителен с 1 мая по 1 июня текущего года. Если Шепелев и впредь будет препятствовать встречам Платона с семьей Фриске, запрет на выезд может быть продлен.
Ранее Владимир Фриске заявил, что он в отчаянии. «По тому адресу, который Шепелев указал в органах опеки, ребенка нет. Пристав приходил туда несколько раз - найти не может. В садик тоже ходили - Платона там нет. У меня неважное здоровье. Иногда страшные мысли посещают: увижу ли Платона до своей смерти?»
Ранее мы писали:Семья Фриске получила возможность общаться с Платоном. Суд частично удовлетворил требования родных покойной певицы.
Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием мальчика.
Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится.
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Обсуждение 2
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ГостьСколько можно уже Дмитрия грязью поливать.Были бы нормальные родственнички и было бы все по людски,но фрисканутые неадекватные ,как можно их подпускать к сыну Дмитрия,которого они до сих пор обливают грязью.
17.05.17 19:03
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гость пушкинА эти копыловы-ВРИске уже отдали сворованные ими деньги Русфонда??? Или им и это разрешат не делать???!!! Или им всё проститься нашим гуманным судом и обществом???!!! Мы все были свидетели, как эти ВРИске-копыловы оскорбляли Дмитрия!!! Мы все видели неадекватность этого главы семейства ВРИске..., мы все видели, как мать Жанны Фриске ненавидит Дмитрия, мы все видели странное поведение тёти вшивковой-копыловой... Они что не будут отвечать за это??? Дмитрий, подайте на них в суд!!! Ведь есть же все основания не давать этим дряням ни на час, ни на минуту, видеться с Вашим сыном!!! Такой грязной, наглой семейки ещё поискать!!!
17.05.17 18:55