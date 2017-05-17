Шепелеву ограничили передвижение

Шоумен Дмитрий Шепелев теперь невыездной. Как стало известно, ведущему запрещено покидать страну до конца месяца. Таково предписание судебных приставов.

Между Шепелевым и семьей Фриске продолжается война за Платона. Ранее Владимир и Ольга Фриске добились через суд права общаться с внуком. Дмитрия обязали организовывать встречу мальчика с родными по полтора часа раз в месяц в присутствии психолога.

По словам Фриске, шоумен решение суда игнорирует и не позволил дедушке и бабушке увидеться с внуком даже на день рождения мальчика в прошлом месяце. Владимир Борисович обратился в службу приставов, против Шепелева было открыто судебное производство, и в итоге выписан штраф - 5 тысяч рублей.

Теперь шоумену запрещен выезд за границу. По данным РЕН-ТВ, запрет действителен с 1 мая по 1 июня текущего года. Если Шепелев и впредь будет препятствовать встречам Платона с семьей Фриске, запрет на выезд может быть продлен.

Ранее Владимир Фриске заявил, что он в отчаянии. «По тому адресу, который Шепелев указал в органах опеки, ребенка нет. Пристав приходил туда несколько раз - найти не может. В садик тоже ходили - Платона там нет. У меня неважное здоровье. Иногда страшные мысли посещают: увижу ли Платона до своей смерти?»

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