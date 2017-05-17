 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Шепелеву ограничили передвижение


0 1

Шоумен Дмитрий Шепелев теперь невыездной. Как стало известно, ведущему запрещено покидать страну до конца месяца. Таково предписание судебных приставов.

Между Шепелевым и семьей Фриске продолжается война за Платона. Ранее Владимир и Ольга Фриске добились через суд права общаться с внуком. Дмитрия обязали организовывать встречу мальчика с родными по полтора часа раз в месяц в присутствии психолога.

По словам Фриске, шоумен решение суда игнорирует и не позволил дедушке и бабушке увидеться с внуком даже на день рождения мальчика в прошлом месяце. Владимир Борисович обратился в службу приставов, против Шепелева было открыто судебное производство, и в итоге выписан штраф - 5 тысяч рублей.

Теперь шоумену запрещен выезд за границу. По данным РЕН-ТВ, запрет действителен с 1 мая по 1 июня текущего года. Если Шепелев и впредь будет препятствовать встречам Платона с семьей Фриске, запрет на выезд может быть продлен.

Ранее Владимир Фриске заявил, что он в отчаянии. «По тому адресу, который Шепелев указал в органах опеки, ребенка нет. Пристав приходил туда несколько раз - найти не может. В садик тоже ходили - Платона там нет. У меня неважное здоровье. Иногда страшные мысли посещают: увижу ли Платона до своей смерти?»

Ранее мы писали:

Семья Фриске получила возможность общаться с Платоном. Суд частично удовлетворил требования родных покойной певицы.

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием мальчика.

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 



1 Не нравится 0 Нравится 17.05.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

Читайте также

 

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
  • Гость
    Сколько можно уже Дмитрия грязью поливать.Были бы нормальные родственнички и было бы все по людски,но фрисканутые неадекватные ,как можно их подпускать к сыну Дмитрия,которого они до сих пор обливают грязью.
    		 17.05.17 19:03
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • гость пушкин
    А эти копыловы-ВРИске уже отдали сворованные ими деньги Русфонда??? Или им и это разрешат не делать???!!! Или им всё проститься нашим гуманным судом и обществом???!!! Мы все были свидетели, как эти ВРИске-копыловы оскорбляли Дмитрия!!! Мы все видели неадекватность этого главы семейства ВРИске..., мы все видели, как мать Жанны Фриске ненавидит Дмитрия, мы все видели странное поведение тёти вшивковой-копыловой... Они что не будут отвечать за это??? Дмитрий, подайте на них в суд!!! Ведь есть же все основания не давать этим дряням ни на час, ни на минуту, видеться с Вашим сыном!!! Такой грязной, наглой семейки ещё поискать!!!
    		 17.05.17 18:55
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору