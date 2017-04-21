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Ольгу Фриске вызвали в суд


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Мать покойной Жанны Фриске Ольга Владимировна вызвана в Перовский суд. Как уточняется, в суде планируется допросить женщину по делу о взыскании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы в ходе акции «Русфонда». Следующее заседание суда назначено на 19 мая.

С ходатайством о допросе Ольги Фриске выступил адвокат телеведущего Дмитрия Шепелева. Напомним, ранее «Русфонд» подал иск к наследникам покойной звезды, среди которых ее отец, мать и сын Платон. Интересы 4-летнего мальчика представляет в суде его отец Дмитрий Шепелев.

Как заявил юрист Шепелева, имеется информация о том, что незадолго до смерти Жанны деньги с ее счета были сняты Ольгой Фриске по доверенности. «У нас к ней есть два вопроса: где находится неизрасходованная часть благотворительной помощи и не желает ли Ольга Владимировна вернуть деньги "Русфонду". На этом наши судебные заседания могут и закончиться, если денежные средства будут возвращены Ольгой Владимировной», — заявил адвокат.

Суд ходатайство удовлетворил, сообщает ТАСС. Представители семьи Фриске пока не комментируют ситуацию.

Ранее мы писали:

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева влюбился. Отец учит Платона премудростям первой любви. 

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 

 



0 Не нравится 0 Нравится 21.04.2017 Теги: фриске

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