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Шейк показала тело после родов


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Топ-модель Ирина Шейк пока не спешит публиковать фото первенца. Но не прочь похвастаться фигурой. Накануне звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена в бикини. Поклонники в восторге.

На снимке Ирина позирует в бассейне, в эффектном черном бикини. «Перед закатом», — лаконично подписала фото модель. Как уточняют американские издания, снимок не из архива и сделан 18 апреля. Так что Шейк можно поздравить - ей удалось в рекордно-короткие сроки восстановить фигуру после родов.

Напомним, о рождении первенца Ирины и голливудского актера Брэдли Купера (Bradley Cooper) стало известно в начале апреля. Сами звезды все еще предпочитают не делиться своей радостью, однако журналистам удалось выяснить, что Шейк родила дочь 21 марта в 7:49 утра в звездной клинике Cedars Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Малышке дали французское имя Леа де Сена Шейк Купер. На прошлой неделе в СМИ попало свидетельство о рождении дочери Шейк и Купера.

По всей вероятности, в скором времени Ирина вернется к работе, а Брэдли тем временем пробует себя в качестве режиссера. На днях появились сообщения о том, что актер приступил к съемкам ремейка известного мюзикла «Звезда родилась». Одну из ролей в проекте Купера сыграет певица Леди Гага (Lady Gaga).

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    Как вам Ирина?

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0 Не нравится 0 Нравится 19.04.2017 Теги: Ирина Шейк

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