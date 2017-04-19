Шейк показала тело после родов
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Топ-модель Ирина Шейк пока не спешит публиковать фото первенца. Но не прочь похвастаться фигурой. Накануне звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена в бикини. Поклонники в восторге.
На снимке Ирина позирует в бассейне, в эффектном черном бикини. «Перед закатом», — лаконично подписала фото модель. Как уточняют американские издания, снимок не из архива и сделан 18 апреля. Так что Шейк можно поздравить - ей удалось в рекордно-короткие сроки восстановить фигуру после родов.
Напомним, о рождении первенца Ирины и голливудского актера Брэдли Купера (Bradley Cooper) стало известно в начале апреля. Сами звезды все еще предпочитают не делиться своей радостью, однако журналистам удалось выяснить, что Шейк родила дочь 21 марта в 7:49 утра в звездной клинике Cedars Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Малышке дали французское имя Леа де Сена Шейк Купер. На прошлой неделе в СМИ попало свидетельство о рождении дочери Шейк и Купера.
По всей вероятности, в скором времени Ирина вернется к работе, а Брэдли тем временем пробует себя в качестве режиссера. На днях появились сообщения о том, что актер приступил к съемкам ремейка известного мюзикла «Звезда родилась». Одну из ролей в проекте Купера сыграет певица Леди Гага (Lady Gaga).
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Обсуждение 4
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Micha PiterКто ж знает, когда фото было сделано :)))
19.04.17 15:14
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ИринаХорошая поза и правильное освещение-затемнение скрывают послеродовой животик. Лишнего весу за беременность не набрала. Плюсом всяческие процедуры. Вот вам и чудесное фото))))
19.04.17 14:57
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галаа был ли вообще ребенок????
19.04.17 14:09