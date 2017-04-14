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Звягинцев представит новый фильм в Каннах


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В Каннах идет подготовка к международному фестивалю, и накануне пришла хорошая новость. Россию в основном конкурсе представит Андрей Звягинцев со своим новым фильмом «Нелюбовь». Звягинцев уже несколько раз получал награды в Каннах, и не исключено, что и на этот раз кинематографист покорит жюри и публику.

В этом году в основной конкурсной программе представлены 18 лент. Помимо Звягинцева свои работы представят: Франсуа Озон («Двойной любовник»), Михаэль Ханеке («Хеппи-энд»), Фатих Акин («Из ниоткуда»), София Коппола («Роковое искушение»), украинский режиссер Сергей Лозница («Кроткая»).

«Звягинцев – выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением. Вслед за "Еленой" и "Левиафаном", "Нелюбовь" стала нашим третьим совместным проектом, в котором режиссер исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод», — заявил продюсер Александр Роднянский.

В центре новой картины российского кинематографиста - проблемы семейных отношений. «И, как всегда, за частной историей конкретных людей – глубокое размышление о человеческой природе», — отметил Роднянский.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 14.04.2017 Теги: Андрей Звягинцев

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