Как Ирина Шейк назвала первенца?

Топ-модель Ирина Шейк наслаждается новым статусом. Статусом матери. Несколько недель назад звезда родила первенца, но известно об этом стало только на днях. И теперь журналистам удалось выяснить пол и имя малыша.

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Ирина Шейк и актер Брэдли Купер (Bradley Cooper) - теперь родители очаровательной девочки. Малышку назвали красивым и несколько замысловатым именем - Лея де Сейн Шейк Купер. На днях счастливую звездную пару видели с коляской на прогулке в Венис-Бич, Калифорния, рапортует E! News.

Публикация от ItsMeFaith (@itsme__faith) Апр 10 2017 в 11:12 PDT

Сами звезды пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, Шейк и Купер встречаются на протяжении двух лет, но предпочитают не распространяться о своих отношениях. Об интересном положении Ирины стало известно в конце ноября, после того, как манекенщица блеснула на шоу Victoria's Secret, подчеркнув округлившийся живот. Поговаривали, влюбленные определились с именем первенца уже в конце прошлого года. Актер уговорил любимую назвать малыша в честь его покойного отца - Чарльз. В январе модель обмолвилась в одном из интервью, что планирует свадьбу с Брэдли в конце августа.

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