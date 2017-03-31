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Джигурда кардинально меняется


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Известная пословица гласит: «Горбатого могила исправит». Но эпатажный артист Никита Джигурда, похоже, вовремя одумался. На днях появились сообщения о перенесенном бардом инсульте. И теперь Никита намерен измениться.

Уходящий март стал для Джигурды очень насыщенным. Артист получил гражданство ДНР, выразил желание представлять Республику на «Евровидении», отказался восстанавливать брак с Мариной Анисиной (хотя долго этого добивался), лишился гражданства ДНР... Неудивительно, что в конце концов нервная система звезды не выдержала.

Несколько дней назад приятельница барда Лена Ленина сообщила о том, что артист перенес микроинсульт. К счастью, обошлось без осложнений. 

Теперь Никита публикует в соцсетях совместные снимки с сыном Миком-Анджелем-Кристом и дочерью Эвой-Владой, сопровождая фотографии своими стихами: «Мама - это материи КОСМОС, Папа - коСМИческий ФАЛЛОС, Дети - как божественный ЛОТОС, гармонизируют ХАОС».

По словам инсайдеров, после микроинсульта Джигурда решил переосмыcлить кое-какие приоритеты в своей жизни. И сейчас он намерен уделять как можно больше внимания детям. Марина Анисина не против.

Ранее мы писали:

Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды. 

Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены. 

Никита Джигурда разозлил жену. Анисина избила мужа сковородкой. 



5 Не нравится 2 Нравится 31.03.2017 Теги: никита джигурда

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