Джигурда кардинально меняется
2 5
Известная пословица гласит: «Горбатого могила исправит». Но эпатажный артист Никита Джигурда, похоже, вовремя одумался. На днях появились сообщения о перенесенном бардом инсульте. И теперь Никита намерен измениться.
Уходящий март стал для Джигурды очень насыщенным. Артист получил гражданство ДНР, выразил желание представлять Республику на «Евровидении», отказался восстанавливать брак с Мариной Анисиной (хотя долго этого добивался), лишился гражданства ДНР... Неудивительно, что в конце концов нервная система звезды не выдержала.
Несколько дней назад приятельница барда Лена Ленина сообщила о том, что артист перенес микроинсульт. К счастью, обошлось без осложнений.
Теперь Никита публикует в соцсетях совместные снимки с сыном Миком-Анджелем-Кристом и дочерью Эвой-Владой, сопровождая фотографии своими стихами: «Мама - это материи КОСМОС, Папа - коСМИческий ФАЛЛОС, Дети - как божественный ЛОТОС, гармонизируют ХАОС».
По словам инсайдеров, после микроинсульта Джигурда решил переосмыcлить кое-какие приоритеты в своей жизни. И сейчас он намерен уделять как можно больше внимания детям. Марина Анисина не против.
Ранее мы писали:
Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды.Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены.
Никита Джигурда разозлил жену. Анисина избила мужа сковородкой.
Читайте также
Обсуждение 6
-
ЭммаВиновата во всем женщина.
31.03.17 23:01
-
KoshkaКрасивые дети.
31.03.17 11:34
-
Ланавидно что встрерил их раз за сто лет, купил сразу платки, уточек для ванны - все что дети просили по ходу прогулки. И сразу фоточку залепил - всем показал какой он папа, козу сделали вместе.
31.03.17 11:23
-
Micha PiterВот пусть бешеные взрослые бесятся сколько угодно, но зачем детей заводить с такими выкрутасами...Детей жалко - расти в такой атмосфере
31.03.17 11:17
-
КатяУ девочки и мальчика платки с черепами?
31.03.17 10:47