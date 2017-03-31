Джигурда кардинально меняется

Известная пословица гласит: «Горбатого могила исправит». Но эпатажный артист Никита Джигурда, похоже, вовремя одумался. На днях появились сообщения о перенесенном бардом инсульте. И теперь Никита намерен измениться.

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Уходящий март стал для Джигурды очень насыщенным. Артист получил гражданство ДНР, выразил желание представлять Республику на «Евровидении», отказался восстанавливать брак с Мариной Анисиной (хотя долго этого добивался), лишился гражданства ДНР... Неудивительно, что в конце концов нервная система звезды не выдержала.

Несколько дней назад приятельница барда Лена Ленина сообщила о том, что артист перенес микроинсульт. К счастью, обошлось без осложнений.

Теперь Никита публикует в соцсетях совместные снимки с сыном Миком-Анджелем-Кристом и дочерью Эвой-Владой, сопровождая фотографии своими стихами: «Мама - это материи КОСМОС, Папа - коСМИческий ФАЛЛОС, Дети - как божественный ЛОТОС, гармонизируют ХАОС».

По словам инсайдеров, после микроинсульта Джигурда решил переосмыcлить кое-какие приоритеты в своей жизни. И сейчас он намерен уделять как можно больше внимания детям. Марина Анисина не против.

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