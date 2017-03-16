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Богдану Титомиру - 50!


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Сегодня свой юбилей отмечает одна из самых ярких поп-звезд первой половины 90-х. Богдану Титомиру исполняется 50 лет. Поздравляем артиста!

Исполнитель хита «Делай, как я» сегодня редко дает сольные концерты, нечасто появляется на телешоу. Несколько лет назад он представил клип на один из ремиксов своих композиций и снова ушел в тень.

 

И тем не менее Богдан остается достаточно заметной фигурой в отечественном шоу-бизнесе. Сам Титомир относится к жизни достаточно философски: «Я не чувствую трагизма в своей судьбе. Постоянно быть наверху невозможно. Даже Майкл Джексон не выдержал. Никогда не нужно ни о чем жалеть. Жалость к себе разъедает тебя, как щелочь».

Сейчас артист занимается преимущественно продюсированием. « Я по жизни гурман, делаю максимальный отжим из всего. Но это все только периодами. Иногда бывает, что ты пускаешься во все тяжкие, но бывает – и останавливаешься, понимаешь: опустошен, все эмоции подорваны. Значит, пришло время восстанавливаться, чиститься, так сказать, шлаки выводить и избавляться от психоза».

Ранее мы писали:

Богдан Титомир: «Эй, подруга посмотри на меня». На празднике в Ледовом дворце эксцентричный Титомир оказался в своем репертуаре.

Песня дня. Возвращение группы «Кар-мэн». Сергей Лемох представил свой видеоролик.

Синди Кроуфорд – 50! Супермодель в прекрасной форме.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 16.03.2017 Теги: Богдан Титомир

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