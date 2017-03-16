Богдану Титомиру - 50!

Сегодня свой юбилей отмечает одна из самых ярких поп-звезд первой половины 90-х. Богдану Титомиру исполняется 50 лет. Поздравляем артиста!

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Исполнитель хита «Делай, как я» сегодня редко дает сольные концерты, нечасто появляется на телешоу. Несколько лет назад он представил клип на один из ремиксов своих композиций и снова ушел в тень.

И тем не менее Богдан остается достаточно заметной фигурой в отечественном шоу-бизнесе. Сам Титомир относится к жизни достаточно философски: «Я не чувствую трагизма в своей судьбе. Постоянно быть наверху невозможно. Даже Майкл Джексон не выдержал. Никогда не нужно ни о чем жалеть. Жалость к себе разъедает тебя, как щелочь».

Сейчас артист занимается преимущественно продюсированием. « Я по жизни гурман, делаю максимальный отжим из всего. Но это все только периодами. Иногда бывает, что ты пускаешься во все тяжкие, но бывает – и останавливаешься, понимаешь: опустошен, все эмоции подорваны. Значит, пришло время восстанавливаться, чиститься, так сказать, шлаки выводить и избавляться от психоза».

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Источник фото: Globallookpress.com