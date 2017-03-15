 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бен Аффлек:«Закончил лечение от алкоголизма»


1 0

Бена Аффлека (Ben Affleck) можно поздравить с серьезным достижением. И, возможно, это даже круче «Оскара». Как сообщил голливудский актер и режиссер, он завершил курс лечения от алкогольной зависимости.

О своем достижении Бен сообщил в Facebook. «Я закончил курс лечения от алкоголизма. Я боролся с этим в прошлом и буду делать это и в будущем. Я хочу жить нормальной, полноценной жизнью, хочу быть хорошим отцом. И хочу, чтобы мои дети знали - не стыдно попросить помощь, когда она необходима. И следует быть источником силы для тех, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг».

44-летний Аффлек отметил, что сделал свой первый шаг на пути к победе над зависимостью и поблагодарил за поддержку родных и супругу Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner). Напомним, Джен и Бен воспитывают троих детей.

Как уточняется, ранее актер уже пытался справиться с алкогольной аддикцией. В 2001 году он прошел 30-дневный курс терапии. Его официальный представитель заявил тогда, что некоторые из членов семьи актера в прошлом страдали от зависимости.

Ранее мы писали:

Бен Аффлек: «Мама – мой идеал женщины». По словам актера, его родительница всегда была очень любящей, внимательной матерью. 

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально сообщили о разрыве. Звезды постарались сохранить дружеские отношения. 

Дженнифер Гарнер: «Бен – основа моей жизни». Звезда восхищается отцом своих детей. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 15.03.2017 Теги: Бен Аффлек

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору