Бен Аффлек:«Закончил лечение от алкоголизма»

Бена Аффлека (Ben Affleck) можно поздравить с серьезным достижением. И, возможно, это даже круче «Оскара». Как сообщил голливудский актер и режиссер, он завершил курс лечения от алкогольной зависимости.

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О своем достижении Бен сообщил в Facebook. «Я закончил курс лечения от алкоголизма. Я боролся с этим в прошлом и буду делать это и в будущем. Я хочу жить нормальной, полноценной жизнью, хочу быть хорошим отцом. И хочу, чтобы мои дети знали - не стыдно попросить помощь, когда она необходима. И следует быть источником силы для тех, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг».

44-летний Аффлек отметил, что сделал свой первый шаг на пути к победе над зависимостью и поблагодарил за поддержку родных и супругу Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner). Напомним, Джен и Бен воспитывают троих детей.

Как уточняется, ранее актер уже пытался справиться с алкогольной аддикцией. В 2001 году он прошел 30-дневный курс терапии. Его официальный представитель заявил тогда, что некоторые из членов семьи актера в прошлом страдали от зависимости.

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Источник фото: Globallookpress.com