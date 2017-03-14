Евгений Чичваркин намекнул на свадьбу

Бизнесмен Евгений Чичваркин принимает поздравления. В воскресенье миллионер опубликовал символичный снимок с подругой и оставил неоднозначное сообщение. По предположениям друзей, Евгений женился.

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Эпатажный бизнесмен опубликовал в Facebook совместный снимок с девушкой в вуали и с букетом цветов. «Между первой и второй перерывчик небольшой», – написал Чичваркин. Публика поняла это как намек на свадьбу и не стала медлить с поздравлениями. «Горько!», «Счастья вам», «Ура! Желаю вам взаимопонимания, любви и детишек», «Сальвадор Дали и его Гала», «Долгих лет вместе!»

Не обошлось без шуток: «Евгения Чичваркина с закабалением!», «Вечером, чёрная вуаль... В театр ходил, никакая не свадьба», «Говорят, повторный брак - это победа НАДЕЖДЫ над ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ... Окончательной победы и СЧАСТЬЯ!»

По данным СМИ, избранницей Чичваркина стала Татьяна Фокина, генеральный директор магазина Hedonism Wines.

Ранее Чичваркин состоял в браке с девушкой по имени Антонина. В прошлом году пара подала на развод. У экс-супругов есть двое детей – Ярослав и Марта.

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