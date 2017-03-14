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Евгений Чичваркин намекнул на свадьбу


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Бизнесмен Евгений Чичваркин принимает поздравления. В воскресенье миллионер опубликовал символичный снимок с подругой и оставил неоднозначное сообщение. По предположениям друзей, Евгений женился.

Эпатажный бизнесмен опубликовал в Facebook совместный снимок с девушкой в вуали и с букетом цветов. «Между первой и второй перерывчик небольшой», – написал Чичваркин. Публика поняла это как намек на свадьбу и не стала медлить с поздравлениями. «Горько!», «Счастья вам», «Ура! Желаю вам взаимопонимания, любви и детишек», «Сальвадор Дали и его Гала», «Долгих лет вместе!»

Не обошлось без шуток: «Евгения Чичваркина с закабалением!», «Вечером, чёрная вуаль... В театр ходил, никакая не свадьба», «Говорят, повторный брак - это победа НАДЕЖДЫ над ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ... Окончательной победы и СЧАСТЬЯ!»

По данным СМИ, избранницей Чичваркина стала Татьяна Фокина, генеральный директор магазина Hedonism Wines.

Ранее Чичваркин состоял в браке с девушкой по имени Антонина. В прошлом году пара подала на развод. У экс-супругов есть двое детей – Ярослав и Марта.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.03.2017 Теги: Евгений Чичваркин

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Обсуждение 1  

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  • правдажизни
    "Якин бросил свою кикимору!" Вот и Чичваркин, не захотел всю жизнь быть богатым мужем очень некрасивой запущенной женщины, выбрал опять, конечно, не супермодель, но вполне сносно выглядящую тетю. Страшных "любят", только когда трешку ипотечную делить не хочется.
    		 14.03.17 12:47
         
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