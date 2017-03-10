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Цукерберг готовится к пополнению


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Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) принимает поздравления. Как сообщил глава Facebook, он и его жена Присцилла Чанг готовятся к рождению второго ребенка. И пол уже известен.

У пары родится вторая дочь. И как уверяет Марк, он только об этом и мечтал.

«Мы с Присциллой рады сообщить, что ждём еще одну девочку! После нашего тяжелого опыта с рождением Макс мы не знали, чего нам ждать, и не были уверены, что сможем иметь еще детей. Когда я узнал, что Присцилла беременна, то первая надежда моя была, что ребенок будет здоров. Ну а второе мое желание: чтобы это снова была девочка», — написал Цукерберг.

Он добавил, что у него три сестры, которых он считает не просто родственниками, но лучшими друзьями. «Мы вырастаем лучшими людьми благодаря сильным женщинам в нашей жизни: матерям, сестрам и подругам. Поэтому я не представляю подарка лучше, чем сестра, и я счастлив, что у Макс будет сестренка, и мы вырастим наших девочек сильными женщинами», — радуется Марк.

Напомним, первенец пары Макс появилась на свет в конце 2015 года. Цукерберг старается быть идеальным папой, довольно быстро научился менять подгузники и шутил, что его книгой года стала «Квантовая физика для малышей».

Ранее мы писали:

Макс Цукерберг стала джедаем. Марк Цукерберг большой поклонник «Звездных войн».

Марк Цукерберг оказался звездой Vanity Fair. В рейтинге New Establishment, в котором перечислены всевозможные гении и «нарушители спокойствия», лидером стал основатель Facebook. 

Мел Гибсон стал папой в девятый раз. У звезды родился сын.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 10.03.2017 Теги: Марк Цукерберг

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