Змея своими руками на Новый год 2025: лучшие идеи

Символ нового года Зеленая Змея может принести удачу и уют в дом, если заручиться ее поддержкой. Одним из таких способов являются новогодние украшения и игрушки в «змеиной» тематике. Их можно приобрести в магазине, но более практичным и правильным с точки зрения космической энергетики будет сделать их самостоятельно. Клео.ру предлагает несколько идей, как сделать змею своими руками на Новый год 2025.

Идеи поделок змеи на Новый год 2025

Согласно восточному календарю, 2025 год будет готом Зеленой Деревянной Змеи. В культурах многих народов это животное символизирует собой мудрость, удачу и связь человека с природой. Поэтому в восточных странах змеи почитались, а местами эта практика сохраняется в настоящее время.

Чтобы заручиться поддержкой хозяйки 2025 года, следует провести Новый год в «змеиной» тематике, украсив дом соответствующими украшениями и игрушками. И лучшим решением будет сделать такой декор своими руками, тем более что к созданию можно подключить и детей. Клео.ру предлагает несколько простых и доступных идей, с которыми сможет справиться каждый человек.

Змейки из бумаги

Бумага – это самый доступный материал, который имеется в любом хозяйстве. Он позволяет реализовать свою фантазию в полной мере как в отношении дизайна, так и цветового оформления. Следует помнить, что главными цветами 2025 года являются зеленый, синий и коричневый. Рекомендуется придерживаться этой цветовой палитры, чтобы заручиться поддержкой Змеи.

Чтобы сделать простую новогоднюю поделку змеи, потребуется:

лист бумаги;

канцелярские принадлежности – карандаш, ножницы, клей.

цветные карандаши, фломастеры или краски.

Пошаговая инструкция:

Бумагу нарезают полосами одинаковой ширины и длины. Полоски склеивают между собой, чтобы в результате получилась одна длинная лента. Заготовку складывают гармошкой. На одном из концов рисуют морду змеи, а другой складывают в треугольник, формируя хвост. С помощью красок или фломастеров разукрашивают змейку в желаемые цвета.

Такое украшение очень простое по изготовлению и будет по силам даже детям младшего возраста. Такую змейку можно легко использовать для украшения в любом месте. Для детей более старшего возраста такая работа может показаться слишком легкой, поэтому можно заинтересовать их змейкой в технике оригами.





Из фетра

Фетровые игрушки и украшения идеально подходят для создания атмосферы комфорта и новогоднего уюта. Эта войлочная ткань представлена в самых разных цветах и оттенках, поэтому не составит большого труда подобрать для себя лучший вариант.

Чтобы сделать символ 2025 года своими руками, потребуется:

фетр;

карандаш, ножницы и другие канцелярские принадлежности;

лист бумаги или картона;

швейные инструменты – иголки, нитки;

наполнитель для игрушки;

элементы декора – пайетки, бисер.

Порядок действий будет следующим:

Сперва необходимо найти выкройку, которая будет соответствовать предпочтениям. Схему переносят на бумагу или картон. Проще всего будет распечатать ее на принтере. Если результат соответствует ожиданиям, то выкройку переносят на фетр и вырезают все части змеи. Готовые элементы новогоднего украшения сшивают между собой с помощью иголки и ниток, оставляя открытой лишь небольшую часть. Через это отверстие игрушку наполняют наполнителем. Для этого подойдет синтепон, вата, ненужная ткань, газетная бумага или другие материалы, имеющиеся в наличии. После наполнения и придания нужной формы отверстие зашивают. В завершение змейку дополнительно декорируют. Например, глаза можно сделать из пуговиц или крупных бусин, а блестящая чешуя формируется из пайеток.

На некоторых этапах процесса требуется точность и осторожность при работе с острыми инструментами. Такими действиями взрослым нужно заняться самостоятельно, чтобы не подвергать детей опасности.





Аппликация из ткани

Одним из простых способов сделать змею своими руками на Новый год 2025 является аппликация из ткани. Для изготовления этого простого новогоднего украшения потребуются такие материалы и инструменты:

ткань разных цветов;

плотный картон для основы;

клей, ножницы и другие канцелярские принадлежности;

цветные карандаши, фломастеры или краски.

Пошаговая инструкция:

Придумайте, как будет выглядеть будущая аппликация, исходя из имеющихся материалов. Можно заранее взять готовый эскиз змеи и работать на основании него.

Вырежьте из ткани элементы будущей композиции, разместите на бумаге и подкорректируйте, если в этом есть необходимость.

После того, как все детали будут соответствовать видению картины, их приклеивают к бумаге клеем.

Работу дополняют рисунками и разукрашивают отдельные части змейки при необходимости.

Такая аппликация очень простая и подойдет для работы даже маленьким детям.





Игрушки из носков

Для того, чтобы сделать новогоднее украшение, в ход могут идти самые неожиданные материалы и инструменты. Даже старые детские носки или гольфы могут оказаться полезными в этом деле.

Для работы потребуется:

пара старых детских носков или гольфов, которые уже не используются;

швейные принадлежности – ножницы, иголки, нитки;

наполнитель для детских игрушек;

элементы декора.

Основные этапы работы:

С носков или гольфов срезают пятки и мыски, сшивают между собой, формируя тело змеи. Один из краев, который будет «хвостом», при сшивании зауживают. Другая сторона, где расположена «голова», остается открытой. Заготовку выворачивают наизнанку, чтобы швы оставались внутри. Украшение набивают наполнителем и зашивают «голову», сделав подобие рта. По желанию игрушку украшают элементами декора. Например, из красной ленты вырезают и пришивают к основе раздвоенный язык, пришивают пуговицы или крупные бусины в качестве глаз.





Змейка из бисера

Имея в своем распоряжении бисер и проволоку, мастерам этой техники плетения удается создавать удивительные работы. Новичкам же стоит начинать с простых методик. Для работы потребуется сами бисер, проволока или леска, на которую будут нанизываться бусины, специальная игла для нанизывания, плоскогубцы и другие инструменты для работы с проволокой.

Следует выбрать и схему, по которой будет осуществляться работа. Для начинающих оптимальным решением будет параллельное плетение.





Итог

Зимние вечера – это идеальное время для совместного творчества с детьми. Создание змеи своими руками на Новый год 2025 станет прекрасным украшением в дополнение к праздничному декору, а также источником гордости за проделанную работу.