Лучшие новогодние фильмы: подборка для уютных вечеров на Новый год 2025

Один из способов сделать новогоднюю ночь по-настоящему незабываемой – включить правильный фильм, который понравится всей семье. Но какая кинолента хорошо впишется в атмосферу праздника? Клео.ру предлагает список лучших новогодних фильмов, которые стоит обязательно посмотреть в 2025 году.

ТОП-10 лучших фильмов на Новый год

Новый год – семейный праздник, поэтому стоит отдавать предпочтение именно такой категории фильмов. Они помогут создать праздничную атмосферу и новогоднее настроение.

Один дома

Рейтинг: IMDb – 7.7, Кинопоиск – 8.3

Год выхода: 1990

Режиссер: Крис Коламбус

Жанр: Семейная комедия

Актерский состав: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара





Сюжет этого фильма наверняка известен каждому зрителю. Семейство Маккалистеров готовиться улететь на рождественские праздники в Париж. Они с огромным трудом успевают на самолет, но лишь после отправления понимают, что забыли дома Кевина, одного из детей. Пока родители отсутствуют и решают, как вернуться, Кевину предстоит позаботиться о себе самостоятельно. А сделать это будет непросто, так как местные бандиты планируют ограбить дом Маккалистеров.

Крепкий орешек

Рейтинг: IMDb – 8.2, Кинопоиск – 8.0

Год выхода: 1988

Режиссер: Джон МакТирнан

Жанр: Криминальный боевик

Актерский состав: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон





Один из самых знаменитых голливудских боевиков, который в постсоветских странах тоже стал ассоциироваться с Новым годом. По сюжету фильма, главный герой Джон МакКлейн в канун рождественских праздников отправляется Лос-Анджелес и попадает на вечеринку в компании, в которой работает его жена. В самый разгар торжества в здание врываются террористы и берут в заложники всех присутствующих. Кроме МакКлейна. Главный герой планирует освободить свою супругу и сорвать планы преступников.

Фильм имеет возрастные ограничения 16+. Стоит учитывать это, выбирая новогоднее кино для всей семьи.

Чарли и шоколадная фабрика

Рейтинг: IMDb – 6.7, Кинопоиск – 7.6

Год выхода: 2005

Режиссер: Тим Бёртон

Жанр: Фэнтези, семейная комедия, мюзикл

Актерский состав: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонем Картер, Ноа Тейлор





Наверняка, каждому ребенку хотелось хоть раз отправиться на шоколадную фабрику и от всей души наесться сладостей. Именно такой фабрикой владеет Вилли Вонка – загадочный человек с множеством странностей. Но однажды Вилли решает устроить конкурс и пригласить счастливчиков на экскурсию. В их числе оказывается и Чарли, выросший в очень небогатой семье и не привыкший к роскоши. Встреча с Вонкой и дальнейшие приключения навсегда изменят жизнь мальчика.

Реальная любовь

Рейтинг: IMDb – 7.6, Кинопоиск – 7.9

Год выхода: 2003

Режиссер: Ричард Кёртис

Жанр: Драма, комедия

Актерский состав: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Фёрт





Сюжет фильма состоит из девяти историй, которые развиваются параллельно. Они начинаются за месяц до Рождества и доходят до кульминации к самому празднику. События фильма чудесным образом переплетают истории между собой.

Фильм имеет возрастное ограничение 18+ и будет удачным выбором для романтического новогоднего вечера.

Духи Рождества

Рейтинг: IMDb – 7.4, Кинопоиск – 7.6

Год выхода: 1999

Режиссер: Дэвид Хью Джонс

Жанр: Фэнтези, драма

Актерский состав: Патрик Стюарт, Ричард Э. Грант, Джоэл Грей, Иэн МакНис





Сюжет этого фильма на Новый год 2025 рассказывает историю богача Скруджа, который после несчастного случая видел смысл лишь в одном – в деньгах. Другие радости жизни стали для него второстепенными. Но в канун новогодних праздников к нему приходят рождественские духи и показывают события прошлого и возможного будущего. Скрудж постепенно переосмысливает свою жизнь и начинает меняться.

Гринч – похититель Рождества

Рейтинг: IMDb – 6.3, Кинопоиск – 6.8

Год выхода: 2000

Режиссер: Рон Ховард

Жанр: Фэнтези, семейная комедия

Актерский состав: Джим Керри, Тейлор Момсен, Келли, Джеффри Тэмбор





Знаменитая комедия с Джимом Керри в главной роли. В небольшом выдуманном городке Рождество является самым главным событием. И лишь Гринч ненавидит этот праздник. Он не любит и местных жителей, впрочем, это чувство оказывается взаимным. Желая досадить горожанам, которые не хотят принимать Гринча, зеленый монстр планирует испортить праздник.

Ирония судьбы, или С лёгким паром!

Рейтинг: IMDb – 8.1, Кинопоиск – 8.2

Год выхода: 1975

Режиссер: Эльдар Рязанов

Жанр: Комедия, мелодрама

Актерский состав: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт





Выбирая, что посмотреть на Новый год 2025, не стоит забывать о классике советского кинематографа. Фильм «Ирония судьбы…» сразу ассоциируется с новогодними праздниками, запахом мандаринов и соответствующим настроением. Сюжет фильма повествует о Евгении Лукашине, который случайно оказался в Ленинграде в чужой квартире. После посиделок в бане друзья по ошибке отправляют главного героя в другой город, где происходят события, в корне меняющие жизнь и Лукашина, и новых знакомых.

Джентльмены удачи

Рейтинг: IMDb – 8.3, Кинопоиск – 8.6

Год выхода: 1971

Режиссер: Александр Серый

Жанр: Драма, комедия, детектив

Актерский состав: Евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий Крамаров, Раднэр Муратов





Еще один советский фильм, без которого не обходится ни один Новый год. По воле судьбы воспитатель детского сада Евгений Трошкин оказывается точной копией преступника по прозвищу «Доцент». Грабитель вместе с подельниками выкрал шлем Александра Македонского, но успел его спрятать до того, как злоумышленников поймали и рассадили в разные колонии. Сотрудники милиции предлагают Трошкину внедриться в банду и, ссылаясь на амнезию после удара головой, выведать, где спрятана реликвия.

Морозко

Рейтинг: IMDb – 6.3, Кинопоиск – 8.1

Год выхода: 1965

Режиссер: Александр Роу

Жанр: Фэнтези, мелодрама, семейная комедия

Актерский состав: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова





Советский фильм, снятый по мотивам одноименной сказки. Сюжет фильма рассказывает историю главных героев Ивана и Настеньки, которую хочет погубить злая мачеха. Она велит своему мужу отвести дочь в лес и оставить там умирать. Но в эти планы вмешивается Морозко, который после испытаний холодом приглашает девушку к себе в дом. Иван, в свою очередь, тоже проходит непростой путь, который заставляет его полностью измениться и в конце концов встретить свою возлюбленную.

Чародеи

Рейтинг: IMDb – 7.1, Кинопоиск – 8.0

Год выхода: 1982

Режиссер: Константин Бромберг

Жанр: Комедия, мюзикл

Актерский состав: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт





Новогодний советский фильм-мюзикл, снятый по мотивам романа братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Главные герои картины – влюбленная пара Иван и Алена. Они планируют пожениться, но в эти планы вмешался Аполлон Сатанеев, который также испытывает чувства девушки. С помощью обмана он околдовывает Алену, и она становится равнодушной ко всем окружающим. Но Иван не планирует сдаваться и готов на все, чтобы вернуть возлюбленную.

Завершение

Лучшие новогодние фильмы помогут создать праздничное настроение на главный праздник 2025 года и хорошо провести время вместе с близкими. Эти картины возвращают в детство, дарят уют и напоминают, что чудеса существуют.