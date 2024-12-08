Яблочный Спас 2025: история, традиции и обычаи праздника

Некоторые православные праздники совмещают в себе церковные традиции и вполне земные события. К их числу относится и Яблочный Спас, который в 2025 году, как и в предыдущие годы, будет приурочен к сбору фруктового урожая и освящению плодов в храмах. В этой статье Клео.ру расскажет об истории данного праздника, его традициях и обычаях, а также о том, что можно и что нельзя делать в этот день.

Когда празднуется Яблочный Спас в 2025 году

Людям, которые решили отметить этот важный православный праздник, интересно знать, какого числа Яблочный Спас в 2025 году. Для него установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год – 19 августа. При этом он совпадает с другим религиозным торжеством – Преображением Господним.





История Яблочного Спаса

Как известно, Яблочный Спас тесно связан с таким церковным праздником как Преображение Господне. Оно произошло за несколько дней до Тайной вечери, когда Христос совершил восхождение на гору Фавор вместе с апостолами. Последние в один момент увидели изменения в облике Иисуса: его лицо просияло, а одежды стали белыми, подобно свету. Также на горе произошло явление пророков Моисея и Илии, после чего облако опустилось, и из него раздался голос Бога, поведавший Христу о его благоволении. В православии считается, что таким Преображением Иисус желал сделать веру апостолов крепче, показав им, что он божий сын, несущий в себе не только человеческое, но и божественное начало.

Праздник символизирует преображение в духовной жизни, когда верующие должны задуматься о своем внутреннем состоянии и стремиться искоренить имеющиеся у них недостатки. При этом Преображение совпадает с обычаем, существовавшим с древности и заключающимся в том, что прихожане освящали в храмах яблоки и прочие фрукты. В честь событий, произошедших на горе Фавор, Яблочный Спас имеет и другое название – Спас на горе. Согласно поверьям славян, яблочный аромат похож на тот, что был в Эдемском саду.





Традиции и обычаи

Традиции Яблочного Спаса берут свое начало от обычаев, издревле существовавших на Руси. Наши предки верили, что до этого дня не нужно есть яблоки, поскольку они относятся к "греховным" плодам. Как известно, Ева сорвала этот фрукт с Древа Познания, после чего люди лишились возможности жизни в раю. Яблочный Спас – праздник, когда фрукты попадали на стол в освященном виде, поэтому их было принято есть именно с этого момента. При этом нужно было откусить фрукт и загадать желание, которое обязательно должно было исполниться.

В наше время поверье относительно того, что яблоки нельзя употреблять до праздника, считается мифом, о чем заявляют многие священники. По их мнению, такое объяснение не стоит брать во внимание, учитывая, что климат неустойчивый, и урожай может поспеть в любое время.

В Яблочный Спас было принято готовить всевозможные блюда с фруктами: пироги, варенье. Яблоки подавали в разном виде: сырыми, печеными и даже жареными. Данная традиция сохранилась до наших дней. Стоит отметить, что в этот день было принято отправляться в сад все семьей к обеду и собирать там яблоки. Трапеза начиналась только к вечеру. Закат солнца сопровождался танцами и песнями, таким образом наши предки провожали теплые дни и готовились к скорому приходу осени.

Праздник традиционно сопровождается богослужениями в храмах, во время которых освящают не только яблоки, но и другие фрукты, также проводится крестный ход. Прихожанам следует раздать как можно большее количество плодов нуждающимся.





Что можно и что нельзя делать в этот день

Яблочный Спас припадает на период Успенского поста, несущего определенные ограничения в еде. Не следует в этот день употреблять мясную и жирную пищу, под запретом находится и алкоголь. Впрочем, верующим разрешается по поводу праздника выпить небольшое количество вина и подать на стол рыбу. Остальные блюда должны быть постными.

В этот праздник следует раздать нищим как можно больше яблок и других плодов, которые будут освященными. При этом скупиться не нужно, поскольку велика вероятность вызвать негодование у соседей.

Под запретом в Яблочный Спас находится тяжелая работа. Верующим следует уделить время молитве и светлым мыслям об очищении души. К числу народных суеверий относится примета о том, что в этот день нельзя прогонять насекомых, а тем более убивать их. Считалось, что таким способом можно навлечь на себя неудачу в делах.





Приметы и поверья

Многие народные приметы в этот праздник связаны с погодой:

Преображение знаменует собой изменения в погоде: более короткие дни и прохладные ночи.

Дождь в этот день обещает холодную зиму, а солнце – много снега, но тепло в зимнее время года.

Если листья на ветках деревьях желтые, следует ждать скорого похолодания.

Ясный день предвещает сухую осень, а дождливый – сырую.

Сильные порывы ветра в этот день прогнозируют суровую зиму.

Если на деревьях сидит много скворцов, то январь будет холодным.





Итог

Яблочный Спас в 2025 году – это важный православный праздник, сопровождающийся освящением плодов и сбором фруктового урожая. Обязательно посетите храм в этот день, приготовьте блюда с яблоками, чтобы за семейным столом насладиться их вкусом и ароматом.