Всемирный день фотографии 2025: история праздника и интересные факты

Наверное, каждый согласится с тем, что фотоснимки – это уникальное изобретение, помогающее запечатлеть те или иные жизненные моменты и тем самым сохранить воспоминания на долгую память. По этому поводу даже был придуман особый праздник – Всемирный день фотографии. В 2025 году его отметят все те, кто выбрал создание кадров своей профессией, а также обычные любители делать красивые снимки. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного праздника и приведет интересные факты, связанные с фотографией.

Когда отмечается Всемирный день фотографии в 2025 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год – 19 августа. При этом День фотографии появился относительно недавно, его стали праздновать, начиная с 2009 года.





История появления Дня фотографии

В 1839 году произошло событие, впоследствии повлиявшее на выбор даты для празднования Дня фотографии. Именно тогда 19 августа общественность узнала о методе создания отпечатка снимка – дагерротипа, представляющего собой прототип фото. Заслуга в появлении этого изобретения принадлежала Луи Жаку Манде Дагеру. Впоследствии французское правительство выкупило у него патент, а дагерротип был назван "подарком миру".

Стоит отметить, что дагерротипия, представляющая собой процесс закрепления изображения на металлической пластине, возникла еще ранее, а именно в 1820-х годах. Разработкой данной технологии занимался Жозеф Ньепс. Тот факт, что дагерротипия носит имя Луи Дагера, имеет обоснование, ведь именно ему удалось достичь фиксации изображения на медной пластине, содержащей серебряное покрытие.

Впоследствии процесс создания снимков неустанно совершенствовался, для этого ученые прибегали к использованию различных реактивов и материалов. Воспроизведения цветной фотографии впервые удалось достичь в 1861 году благодаря усилиям Джеймса Максвелла.

В 1981 году произошел очередной прорыв с области создания снимков, когда компания Sony изобрела цифровую камеру, благодаря чему применение фотопленки отошло на второй план. В настоящее время любой желающий может создавать красивые и качественные фотоснимки, используя для этого соответствующее оборудование.

День фотографии появился в 2009 году, заслуга в его учреждении принадлежала фотографу Корске Ара из Австралии. Провести праздник можно по собственному усмотрению, посвятив время созданию эффектных снимков, посетив фотосалон или тематическую выставку. Также можно уделить время просмотру фамильного фотоальбома в семейном кругу.





Интересные факты о фотографии

Со сферой и процессом создания снимков связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Каждый из нас хочет выглядеть на фото как можно более привлекательно. Согласно исследованию, которое проводилось университетом Уэйк Форест в США, было определено, что в профиль лучше фотографироваться с левой стороны. Это может объясняться тем фактом, что на этой стороне лица эмоции отображаются выразительнее и лучше.

На сегодняшний день количество фотоснимков, которые делают люди каждые две минуты, можно приравнять к численности фото, сделанных человечеством в XIX столетии.

Самая дорогая фотокамера была продана за 2,8 млн долларов на аукционе, состоявшемся в Вене в 2012 году. Это Leica 1923 года выпуска.

Мало кто знает, что фотокамеры имеют общую историю с оружием. На заре создания снимков для изготовления некоторых аппаратов применяли те же механизмы, что и для револьверов "Кольт". Кроме того, дизайн фотокамер был частично заимствован у пулеметов.





Итог

Всемирный день фотографии в 2025 году – это интересный праздник, представляющий ценность как для профессионалов, так и для любителей делать снимки. Если в вашем окружении есть фотографы, не забудьте их поздравить, а также проведите время, создавая эффектные снимки и получая от этого процесса положительные эмоции.