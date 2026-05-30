Всемирный день окружающей среды 2026: история и значение праздника

Международные усилия по защите природы начались более полувека назад. Сегодня климатические проблемы стали еще более актуальными. Для привлечения внимания общественности к этим вызовам ООН ежегодно проводит ряд мероприятий и глобальных экологических кампаний в рамках одного события. Предлагаем узнать больше о Всемирном дне окружающей среды, его истории, значении и времени проведения в 2026 году.

Когда отмечают Всемирный день окружающей среды в 2026 году

Всемирный день окружающей среды проходит ежегодно 5 июня. В 2026 году эта дата выпадает на пятницу. Это событие не является государственным выходным ни в одной из стран.

Страной-хозяйкой в этом году выступает Азербайджан. Центральные мероприятия пройдут в Баку – городе, который уже принимал климатические переговоры на уровне ООН. Предыдущим событием стала Конференция ООН по изменениям климата. Она состоялась в ноябре 2024 года.

Выбор локации не случаен. Азербайджан взял на себя обязательства в сфере климатического финансирования и развития углеродных рынков. Проведение главного экологического дня года лишь продолжает заданный формат.





История праздника

К началу 1960-х годов промышленный рост в развитых странах породил масштабные последствия для природы: загрязнение воздуха и океанов, деградацию почв, сокращение лесов. Экологическая повестка вошла в политическую дискуссию на государственном уровне.

В декабре 1967 года шведская делегация внесла в Генеральную Ассамблею ООН предложение созвать международную конференцию по проблемам окружающей среды. Спустя 5 лет, в июне 1972 года в Стокгольме собрались представители 113 стран и более 400 организаций. Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды стартовала 5 июня и завершилась принятием Стокгольмской декларации. Документ закреплял принципы защиты природы на международном уровне.

Конференция стала значимым событием для всего мира, поэтому в декабре 1972 года ГА ООН приняла решение об учреждении Всемирного дня окружающей среды. В качестве даты его проведения было выбрано 5 июня.

Первые два десятилетия праздник существовал преимущественно как информационная платформа. Следующим значимым этапом стал 1992 год. В Рио-де-Жанейро прошел Саммит Земли с участием делегатов из 178 стран. По его итогам приняли "Повестку дня на XXI век" и рамочные конвенции по климату и биоразнообразию. Принципы охраны окружающей среды начали интегрироваться в систему международных договоренностей и внутреннее законодательство отдельных государств.

В 2015 году ООН утвердила 17 Целей устойчивого развития на период до 2030 года. После этого ежегодные темы Дня окружающей среды стали привязываться к конкретным задачам из этой программы, а не формулироваться абстрактно.

Сегодня в глобальных мероприятиях участвует более 150 стран. В 2026 году страной-хозяйкой выступает Азербайджан. Центральные события пройдут в Баку под темой "Вдохновленные природой. За климат. За наше будущее" с хештегом #NowForClimate.

Зная, какого числа будет День окружающей среды в 2026 году, каждый сможет подготовиться и внести свой вклад в безопасное будущее.





Главные экологические проблемы современности

Глобальная экологическая повестка сегодня держится на трех ключевых проблемах. Они взаимосвязаны и усиливают друг друга.

Изменение климата

По данным Всемирной метеорологической организации, 2024 год стал самым жарким за 175 лет наблюдений. Средняя температура Земли впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,55°C. Последние одиннадцать лет являются самыми жаркими за всю историю измерений. Следствием таких изменений станут новые экстремальные погодные явления, таяние ледников, подъем уровня океана.

Утрата биоразнообразия

Из более чем 169 000 видов, прошедших оценку по Красному списку МСОП, под угрозой исчезновения находятся свыше 46 000. Главными причинами названы разрушение естественных мест обитания, чрезмерная эксплуатация ресурсов и загрязнение среды.

Загрязнение пластиком

Ежегодно в окружающую среду попадает около 20 миллионов тонн пластикового мусора, из которых не менее 14 миллионов тонн оказывается в океане. Без изменения подходов к производству и утилизации к 2040 году этот объем может вырасти почти втрое.





Что может сделать каждый человек для защиты природы

Принцип, который часто приписывают Махатме Ганди, гласит: "Если хочешь изменить мир, изменись сам". Это действует и в отношении глобальной экологии. Действия каждого человека сегодня также определяют, какой будет природа завтра.

По данным исследователей из Института мировых ресурсов, наибольший вклад в сокращение личного углеродного следа дают отказ от использования авто– и авиатранспорта, а также переход на возобновляемые источники энергии дома.

Менее очевидный, но все равно значимый уровень воздействия – потребительское поведение. Более долгий срок использования вещей и техники, отказ от избыточных покупок, выбор товаров с меньшим объемом пластиковой упаковки снижает нагрузку на производственные цепочки, что, в свою очередь, приводит к уменьшению выбросов.

Важно учитывать контекст. Возможности людей существенно отличаются в зависимости от страны, дохода и инфраструктуры. Если общественный транспорт в городе развит слабо, отказаться от личного автомобиля часто бывает невозможно. Финансовое положение тоже играет важную роль: если денег не хватает, человек будет чаще выбирать более дешевые, а не экологически чистые товары. Личные действия работают эффективнее, когда их поддерживает соответствующая политика государства.





Итог

Всемирный день окружающей среды в 2026 году пройдет 5 июня. Эта дата является напоминанием о том, что состояние природы зависит от решений каждого из нас. Даже небольшие действия способны внести реальный вклад в общее будущее.