День русского языка в 2026 году: история праздника и интересные факты

Русский язык имеет многовековую историю. Он объединяет миллионы людей и сохраняет наше культурное наследие. Для защиты этого богатства в календаре закрепили особую дату. Предлагаем узнать, какого числа будет День русского языка в 2026 году и какие интересные факты связаны с этим праздником.

Когда отмечают День русского языка в 2026 году

День русского языка в России имеет фиксированную дату – 6 июня. В 2026 году она выпадает на субботу. Хоть праздник утвержден официально, никаких дополнительных нерабочих дней и, следовательно, переносов не предусмотрено.

Эта торжественная дата была выбрана не случайно. Именно 6 июня в 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин. Именно творчество поэта принято считать начальной точкой современного литературного русского языка.

Праздник имеет два статуса одновременно. В России он закреплен как День русского языка указом президента. На международном уровне ту же дату ООН отмечает как Всемирный день русского языка. Мероприятие проводится в рамках программы по многоязычию и культурному многообразию.





История праздника

Корни этого праздника уходят в XIX век и неразрывно связаны с именем Александра Пушкина. Поэт фактически реформировал русскую словесность, объединив высокую книжную речь с живым народным говором. Именно поэтому ключевую дату привязали к его дню рождения.

Современная история праздника берет свое начало в конце 1990-х годов. В этот период начался процесс переосмысления советского литературного наследия. До этого в стране продолжала действовать старая традиция отмечать Всесоюзный праздник поэзии, которая после распада СССР немного утратила прежнюю масштабность и государственную поддержку.

В 1997 году накануне двухсотлетнего юбилея поэта был подписан Указ Президента РФ, официально закрепляющий за датой 6 июня статус Пушкинского дня. Это позволило вернуть празднику общегосударственное значение, упорядочить финансирование памятных мероприятий и возродить традицию крупных литературных встреч.

Следующий важный исторический этап наступил в 2010 году. В рамках программы по поддержке многоязычия ООН учредила дни для каждого из шести своих официальных языков. Благодаря инициативе Департамента общественной информации 6 июня было названо Всемирным днем русского языка.

Международная инициатива была поддержана и в России. В 2011 году новым президентским указом был учрежден День русского языка. С этого момента праздник приобрел статус государственной памятной даты, а его целью стало сохранение и развитие родной речи как общенационального достояния.





Как отмечают День русского языка

Этот праздник отмечают по-разному: от больших фестивалей до простых уроков в библиотеках. Впрочем, некоторые традиции празднования Дня русского языка повторяются в России ежегодно, и 2026 год не станет исключением. Главным местом событий обычно становится Москва. На Красной площади в эти дни всегда проходит крупный книжный фестиваль. Туда приезжают писатели и издатели, а у посетителей появляется возможность встретиться с любимыми авторами.

В школах, вузах и библиотеках к этой дате устраивают открытые уроки и выставки редких книг. Очень популярны поэтические марафоны. На улицах городов часто ставят "открытые микрофоны", где любой прохожий может вслух прочитать свои любимые стихи Пушкина или других русских поэтов.

За рубежом праздник в основном поддерживается культурными центрами, университетами, изучающими русский язык и национальными общинами. Там проводят конкурсы, устраивают показы российских фильмов и литературные вечера.





Интересные факты

Предлагаем узнать, с какими историческими и практическими фактами связано развитие русского языка:

Космический статус. Русский используется как один из основных рабочих языков пилотируемой космонавтики. Иностранные астронавты перед полетом на МКС проходят языковые курсы, чтобы уметь управлять техникой и понимать команды.

Мировое признание. Русский входит в число шести официальных и рабочих языков ООН. Также он является одним из самых переводимых языков в мире. По количеству книг, переведенных с него и на него, он стабильно удерживает позиции в первой десятке мировых рейтингов.

Позиции в вебе. По данным веб-аналитиков, русский входит в топ-10 самых используемых языков интернета по количеству сайтов. На нем созданы миллионы информационных ресурсов, крупных онлайн-библиотек и баз данных.





Итог

День русского языка в России в 2026 году будет отмечаться 6 июня. Эта дата – не просто повод вспомнить правила грамматики, а возможность осознать ценность родной речи как живого наследия. Сохранение чистоты и богатства речи начинается с каждого написанного или произнесенного слова. Этот праздничный день – отличный повод обратить внимание на то, как люди общаются друг с другом.