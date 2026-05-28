Всемирный день велосипеда 2026: история праздника, польза и интересные факты

Велосипед давно перестал быть просто средством передвижения или атрибутом спорта. Сегодня это символ доступности, равенства и бережного отношения к природе. Всемирный день велосипеда в 2026 году обращает внимание общества на важность создания инклюзивной дорожной среды. Праздник призван показать пользу активного перемещения, укрепляющего организм и дарящего чувство свободы.

Когда отмечают Всемирный день велосипеда в 2026 году

Всемирный день велосипеда имеет фиксированную дату и отмечается ежегодно 3 июня. В 2026 году она приходится на среду. Несмотря на официальный международный статус, этот день остается рабочим. Выходной для этого праздника не предусмотрен.

В отличие от многих праздников, выбор даты не был связан с событиями мирового уровня. За ней стоят исключительно дипломатические процессы Организации Объединенных Наций. В апреле 2018 года представители от Туркменистана выступили с инициативой об учреждении нового праздника, которую поддержали еще 56 стран. Первые числа июня были выбраны ГА ООН как наиболее благоприятные и свободные от других международных событий.





История велосипеда

История велосипеда началась задолго до появления праздника. В 1817 году немецкий изобретатель Карл Дрез сконструировал "машину для ходьбы" – двухколесный самокат с рулем и деревянной рамой. Визуально конструкция напоминала современные модели, но не имела педалей. Ездок отталкивался ногами от земли.

Предок велосипеда был оснащен педалями позже. Сначала это сделал шотландский кузнец Киркпатрик Макмиллан в 1840-х годах. Он связал педали с задним колесом металлическими стержнями, однако эта разработка не получила большой популярности. В 1863 году французский мастер Пьер Лалман представил собственную разработку. У этой модели педали крепились у переднего колеса.

Год спустя, оценив перспективность разработки, промышленники братья Оливье взялись за массовое изготовление машины Лалмана. В этом проекте активно участвовал инженер Пьер Мишо, заменивший деревянную раму на металлическую, что значительно повысило прочность и долговечность конструкции. По одной из версий, именно он стал родоначальником названия "велосипед".

В 70-е годы XIX века в Британии особо популярной стала конструкция "пенни-фартинг" – знаменитая модель с большим передним колесом. Название пошло от монет, так как пенни по размерам была значительно крупнее фартинга. В конструкции такого вида седло располагалось над передним колесом, что делало велосипед достаточно опасным для езды из-за смещенного центра тяжести и большой высоты. Любое препятствие на дороге становилось для ездока серьезным испытанием.





В конце XIX века произошло несколько значимых событий. В 1885 году Джон Кемп Старли представил велосипед Rover, который имел два колеса одинакового размера, цепную передачу и седло по центру рамы. Именно эта схема легла в основу будущих конструкций. Такие модели получали название "безопасные велосипеды".

В 1888 году были запатентованы и вошли в обиход каучуковые шины, которые сделали езду более комфортной. В 1898 году появился механизм свободного хода, позволявший не крутить педали, пока велосипед ехал сам. В тот же период начали появляться тормоза – сначала педальные, а затем и ручные.

В начале и середине XX века интерес к велосипедам начал угасать, уступая место автомобилям. Спад был наиболее заметным в США: двухколесный транспорт считался исключительно детским развлечением. Однако уже с 70-х годов актуальность велосипедов начала возвращаться. Это произошло в основном благодаря пропаганде здорового образа жизни и защиты окружающей среды.

В России велосипед появился во второй половине XIX века и поначалу был развлечением для состоятельных горожан. Массовое отечественное производство началось в годы индустриализации, когда страна строила промышленную базу. Несмотря на то, что выпускалось огромное количество экземпляров, велосипеды в СССР часто были в дефиците. Найти запчасти было сложно, поэтому сломанные машины служили донорами деталей.

После распада Советского Союза отечественные заводы постепенно уступили рынок зарубежным брендам. Однако интерес к велосипеду в России не угас. Из бытовой необходимости он превратился в атрибут активного отдыха для горожан.





Как отмечают Всемирный день велосипеда

Международный день велосипеда был учрежден лишь в 2018 году, поэтому единого сценария празднования не существует. Каждая страна отмечает его по-своему – в зависимости от велосипедной культуры, климата и городской инфраструктуры.

Нидерланды считаются лидером по использованию велосипедов. В праздничный день запускаются социальные кампании, напоминающие о положительном влиянии езды на здоровье и безопасности для окружающей среды.

В крупных городах Германии проводятся массовые заезды и акции в поддержку велодвижения. Мероприятия координирует Европейская велосипедная федерация.

В США проходят групповые поездки по городу, благотворительные заезды и тематические уроки в школах.

Под руководством ООН проходят официальные встречи с участием государств-членов. На этих мероприятиях поднимаются актуальные вопросы, касающиеся выбранной темы, озвучиваются проблемы и способы их решения.

В России велодвижение также набирает популярность. Основные события разворачиваются в областных центрах: проходят массовые велопробеги, фестивали, бесплатный прокат велосипедов. Нередко к 3 июня приурочивают открытие новых велодорожек или станций проката.





Польза езды на велосипеде

Велосипедная езда – одна из тех активностей, которые одновременно работают и как транспорт, и как тренажер, и как способ снять напряжение после рабочего дня. При этом нагрузка на суставы в разы ниже, чем при беге, а эффект для здоровья сопоставим с полноценными кардиотренировками.

Укрепление сердечно-сосудистой системы . Вероятность заболеваний сердца вдвое ниже у людей, которые проезжают от 30 км в неделю.

Контроль веса . В зависимости от темпа и рельефа, за час неспешной езды организм расходует около 420–700 ккал. Это помогает держать фигуру без дополнительного посещения зала и изнуряющих диет.

Тренировка мышц бедер, голеней, ягодиц и корпуса. При этом нагрузка на суставы остается относительно небольшой, что делает велосипед доступным даже для людей с избыточным весом.

Улучшение качества сна . Согласно результатам исследований, даже 2 часа езды в неделю помогают лучше спать и восстанавливать силы.

Защита мозга. Регулярные велосипедные поездки снижают риск деменции и болезни Альцгеймера. По мнению специалистов, во время езды происходят более сложные нейронные процессы, чем при обычной ходьбе.

Велосипед подходит большинству людей, но есть состояния, при которых от поездок стоит воздержаться или предварительно проконсультироваться с врачом:

обострение варикозной болезни – нагрузка на ноги повышает риск тромбоза;

заболевания сердечно-сосудистой системы в острой фазе;

тяжелая форма артериальной гипертензии;

эпилепсия и нарушения координации;

поздние сроки беременности;

обострение любых хронических заболеваний.





Итог

Всемирный день велосипеда в 2026 году будет праздноваться 3 июня. Этот праздник напоминает о долгой истории двухколесного транспорта и его огромной пользе как для здоровья людей, так и для экологии городов.