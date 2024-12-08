День географа 2025: история, традиции и интересные факты

Некоторые праздники появились относительно недавно, но уже завоевали популярность в обществе. К их числу относится и День географа, который в 2025 году направлен на то, чтобы отдать дань уважения специалистам, занимающимся изучением природной среды. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях данного праздника, традициях его отмечания и мероприятиях, которые предусмотрены в этот день.

Когда отмечается День географа в 2025 году

Для отмечания этого профессионального праздника установлена четко фиксированная дата – 18 августа. Стоит отметить, что в календаре существуют и другие даты, посвященные представителям этой профессии. К примеру, аналогичный праздник отмечают 23 июля на географическом факультете Московского государственного университета. Для отмечания Дня геодезистов и картографов установлена плавающая дата, которая припадает на второе воскресенье марта. Такой же подход применяется и для празднования Дня мелиоратора, который отмечают в первое воскресенье июня.





История праздника

День географа в России стали праздновать, начиная с 2020 года. Для отмечания была выбрана памятная дата, приуроченная к 175-летию Русского географического общества (РГО). В 1845 году 18 августа состоялось его основание, о чем был отдан приказ Николая I. Вместе с тем, инициатива в учреждении данной организации исходила от адмирала Литке. В 1956 году общество вошло в Международный географический союз. Другими его членами являются такие авторитетные организации как Пражское, Лондонское, Берлинское географические общества.

Деятельность Русского географического общества на сегодняшний день заключается в организации научно-исследовательских экспедиций в российские регионы, которые мало изучены на данный момент. Такие исследования представляют ценность не только для географов, но и для специалистов из других научных областей: археологов, историков, искусствоведов, этнографов.





Традиции и мероприятия

В настоящее время традиции отмечания праздника еще четко не выработаны, они лишь начинают складываться. Когда День географа впервые отметили в 2020 году, он сопровождался акцией "Ночь географии". Для участия в ней все желающие могли зарегистрироваться на виртуальной карте, что давало им возможность посетить различные тематические мероприятия. В их число вошли лектории, показы документальных фильмов на экране, викторины интеллектуального характера, выставки.

В Краснодаре праздник был приурочен к запуску трех трамваев РГО. Два из этих транспортных средств содержали изображения Гофмана и Гржимайло, знаменитых путешественников. Третий трамвай решили посвятить 45-й параллели, на которой расположен Краснодар и которая имеет равную удаленность от Северного полюса и экватора. Данное транспортное средство служило для доставки жителей города к месту, где основали памятник, имевший форму земного шара и высоту три метра. Впоследствии данная скульптура стала настоящей визитной карточкой Краснодара.

Среди уже устоявшихся традиций можно отметить вручение наград ученым, исследования которых стали значимым вкладом в сферу географической науки. Кроме присвоения звания "Заслуженный географ Российской Федерации", их награждают именными медалями.





Интересные факты

С наукой географией связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Слово "глобус" имеет латинское происхождение и переводится как "шар". Первая его модель появилась еще во II веке до н.э. и была изобретена Кратесом Малосским, философом из Древней Греции. Именно он изобразил Землю в форме шара. Однако до наших дней не сохранилось никакой формы этого изобретения.

Считается, что первый глобус был изобретен в 1493-1494 годах Мартином Бехаймом, немецким ученым. Глобус, представляющий собой модель Земли в форме шара, имел диаметр 54 см и получил название "Земное яблоко".

Страна, в которой находится наибольшее количество часовых поясов – не Россия, как многие могут подумать, учитывая огромные размеры этого государства. В России расположено 11 часовых поясов, но ее обогнала по рекорду Франция, где их 12. Примечательно и то, что в Китае, являющимся третьим по величине государством в мире, лишь один часовой пояс.

Многим из нас знакомо утверждение о том, что в Мёртвом море невозможно утонуть, поскольку в нем очень высокое содержание соли, что значительно повышает плотность воды. Однако это не соответствует действительности. Плавать в этом море довольно легко, приняв положение на спине, когда лицо оказывается поднятым над водой. Однако, выбрав положение для плавания лицом вниз, вы рискуете утонуть, поскольку придется постоянно удерживать голову. Если этого не делать, велика вероятность наглотаться очень соленой воды, которая буквально мгновенно необратимо повредит почки и сердце.





Итог

День географа в 2025 году – это значимый профессиональный праздник, целью которого является подчеркнуть важность работы представителей этой профессии и их научных достижений. Если в вашем окружении есть такие специалисты, обязательно поздравьте их в этот день.