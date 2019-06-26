Улететь из семейного гнезда на параплане

Фильм «Выше неба» (2019) отличается мрачноватым сюжетом, неоднозначностью отзывов и рецензий. Если вы хотите получить максимум удовольствия от просмотра мелодрамы режиссера Оксаны Карас, то придется настроиться определенным образом. Не стоит полагать, что перед вами слезливая история о новоявленных Ромео и Джульете, против которых все обстоятельства. Слезы. Подвиги во имя любви. Все это будет (даже романтика парапланеризма вдвоём). Но…В фильме гораздо больше семейной драмы. Больше психологизма. Дата выхода картины - 27 июня 2019.

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Оказывается, что главная отсылка здесь не к Шекспиру, а к Тургеневу. Проблема отцов и детей. Но речь вовсе не о мировоззренческом конфликте поколений. В киноленте поднимаются более актуальные для нашего времени аспекты таких взаимоотношений. В какой момент формируется личность ребенка, и опека становится неуместной? Где заканчиваются права родителя и начинаются права ребенка? Как взрослому научиться отпустить свое чадо не в финансово-юридическом, а в нравственно-психологическом смысле? И что может произойти, если расставание так и не случится?

Вот на эти вопросы старается ответить кинолента, а не просто спеть дифирамбы чувству, и без того воспетому лириками всех времен и народов. Может просто стоило назвать фильм как-то иначе, чтобы не вводить в заблуждение зрителей?

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Чтобы окончательно понять, какого рода кино вы смотрите, определитесь, кто для вас центральный персонаж – кроткая студентка Вася Тихонова (Таисия Вилкова) или её властная мамаша (Виктория Толстоганова)? Кстати, кинокритики решили этот вопрос единодушно, присудив Виктории награду «лучшая женская роль» по итогам фестиваля «Кинотавр» (2019).

«Мы с Катей Мавроматис дорабатывали сценарий как раз в сторону взаимного влияния взрослых линий на детские и детских на взрослые. Об этом столкновении и наше кино – о том, насколько родители властны в своих манипуляциях с детьми, насколько они имеют право распоряжаться их судьбами». Режиссер Оксана Карас.

Мама, папа, я - вовсе не семья

В самом начале фильма 18-летняя девушка вместе со своей сестрой (примерного того же возраста), отцом и матерью приезжают в подмосковный пансионат. Главная героиня здесь не только ради отдыха. Ей предстоит пройти курс лечения. У Васи врожденный порок сердца. Но, как выяснится дальше, проблемы тут у всех только с головой…

Красивая подмосковная природа. Солнце льется прямо с крыш деревянных домиков у реки. Густые луга, где травы так и просятся в венок. Темные чащи, где легко заблудится. А лейтмотивом будто звучит песня популярной певицы Земфиры: «А девушка пьяна уже который день». Наша героиня, ее сестрица (Полина Виторган) и их лучшая подруга Рита (Дарья Жовнер) окончательно «созрели». Отсюда столько эротичных разговоров и «околоэротических сцен» в киноленте «Выше неба». Неужели фильм только о половом созревании? Как бы не так.

Наша семейство не подозревает, что его величество случай выставит на всеобщее обозрение потаенные мысли и неприглядные секреты некоторых из них. И даже труп мужчины, который вынесет течение на первых минутах фильма, не страшнее, чем «скелеты в шкафу».

Посмотрите, как все запущено. Мать окружила дочку такой опекой, что даже сама моет ей голову в душе (пороком сердца такое не оправдаешь). А с любимым мужем у нее, по всей видимости, так давно не было близости, что тот влюбляется в 19-летнюю Риту. Вернее, она влюбляет его в себя парой фраз и щелчком пальца.

Вскоре чувства мужа (Алексей Агранович) станут видны невооруженным взглядом. Тогда расстроенная героиня Толстогановой скажет дочери чудовищную фразу: «Зачем ты выросла? Ты была моей маленькой больной девочкой…».

Не раскрывая всех секретов фильма, скажем, что больная дочь — это средство удержать мужа, который уже порывался уйти из семьи. Вторая дочь, к счастью, здорова, но мама все норовит назвать ее неуклюжей или неумехой. Растит в ней ощущение неполноценности, а в муже — чувство вины. И все это, чтобы самоутверждаться за их счет. Буквально питаться психической энергией собственных родственников. Чем не затравка для триллера или полноценного детектива? Странно, что мать не причастна к смерти в лагере, и не станет бросаться ни на кого с ножом.

Отпусти меня

Пока муж с женой, разлучница Рита и её молодой ухажер занимаются своим любовным многогранником, все, казалось, забывают про Васю. А девушка, тем временем, влюбляется сама. Но любовь ли это?

Так ли хорош ее странноватый парень с внезапными припадками ярости или чудачества? (Прокричать свои страхи в дупло. Чтоооооооо??) Может герой Филипа Авдеева просто луч света в темном царстве маминых манипуляций. Единственная возможность вырваться из паутины. И даже… улететь!

Филип играет выходца из обеспеченной семьи, который может позволить себе собственный параплан. Он не первый год отдыхает здесь, а героиня Вилковой у него далеко не первая в лагере. Объединяет их, скорее не родство душ, а душевные травмы. Парня избивает собственный отец (тот самый, чьё тело напугало отдыхающих в начале фильма. Но, не спешите с выводами).

И вот это самое интересное. В «Выше неба» не только у Васи Тихоновой странные взаимоотношения с родителями. Есть ещё охранник пансионата, который благородно тратит всю зарплату на лечение матери. Но, похоже, у него нет собственной семьи. Ни жены, ни детей. Может мама просто не сумела его вовремя «отпустить»?

А у родителей Риты другая крайность. Они не только отпускают 19-летнюю девочку одну в загородный пансионат, но и не интересуются ей по ходу фильма. Эта странность и развяжет руки герою Алексея Аграновича (отец Васи, известный мультипликатор).

Выводы неутешительны. Взрослые берутся за воспитание, не разрешив собственных психологических проблем. Используют детей, как инструмент для достижения цели. Все это становится бомбой замедленного действия, которая способна разрушить и самую крепкую семью. Об этом фильм «Выше неба».

В современном российском обществе, по-прежнему, не любят ходить к психологам, а к юристам обращаются только в случае крайней нужды. Многие правонарушения продолжают относить к категории «сора», который нельзя «выносить» из избы. Может пора уже это все пересмотреть?

«Нешекспировская» развязка

В финале дочь удирает от матери "ко всем чертям"... На край света. Уж простите за крепкое словцо. Словом, убегает, уплывает по реке, улетает. Не выдерживает и отец. Главный секрет манипуляторши со стажем раскрывать не станем, но посмотрите фильм внимательно и решите, как бы вы поступили на месте героев?

А что влюбленные? В концовке обоим кажется, что быть вместе не позволят роковые обстоятельства, но, в отличие от Шекспировского сюжета, обстоятельства оказываются надуманными! Слишком сопливо? Решать вам!

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Фильм простым и современным языком (отсюда возрастное ограничение 18+) рассказывает о нешуточных проблемах. Это плюс, как и хорошая актерская игра. Но, порой, кажется, что подобные сюжеты лучше воспринимаются в формате телесериала. Смотрите фильм «Выше неба» в кинотеатрах с 27 июня 2019, разбирайтесь в хитросплетениях сюжета, оставляйте свои рецензии и отзывы.