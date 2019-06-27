Жиголо со стажем

Не стоит многого ожидать от "Красавчика со стажем" (2019), это добрая и легкая комедия, и, судя по описанию, вовсе не поучительная - главный герой фильма (которого сыграл актер Кад Мерад) совершает глупые поступки в свои 50 лет, и все сходит ему с рук, поэтому отзывы и рецензии могут быть наполнены критикой к сюжету и задумке. Но "Красавчика" лучше смотреть непредвзято, будучи готовым посмеяться над "несмешными" шутками и местами даже над самим собой. В любом случае в фильме каждый увидит что-то свое.

Построить карьеру альфонса

Главный герой Алекс (Кад Мерад), видя, как его отец погибает из-за слишком усердной работы, обещает себе ни дня в жизни не трудиться, посвятить ее удовольствиям. Он решает зарабатывать, не работая при этом ни дня. Так и проходят все года его жизни, и вот Алекс уже превратился в старого жиголо, невежественного и поверхностного. По началу герой вообще не вызывает никакой симпатии, и даже радуешься, что Дэнис, женщина, за чей счет жил Алекс все эти годы, выставляет своего старого любовника на улицу. А когда тот, словно «сбитый летчик», отправляется пожить к своей младшей сестре с племянником, и вовсе не ощущаешь ни грамма сочувствия.

Но здесь фильм берет новый курс и превращается в семейную историю, про важность родственных связей, токсичность лжи и двуличности.

Минус картины в том, что главный смысл еле уловим. Какие вопросы пытался поднять режиссер? Важность семейных ценностей, дружбу и предательство, или победа над собой и самодостаточность? Вероятно, все сразу, но ни один из вопросов не раскрыт глубоко.

В «Красавчике со стажем» нет ни доли морализаторства. Зритель ждет весь фильм, что герой образумится и найдет себя в какой-то профессии, ведь, даже несмотря на его возраст и лень, у Алекса есть свои таланты и способности. Он находчив и обаятелен, ему удается вдохновлять людей и вселять в них веру. И ведь он мог бы стать успешным пиарщиком, рекламщиком и даже менеджером по продажам. Но этого так и не случится, и Алекс вновь заведет роман с барышней солидного возраста с не менее солидными размерами кошелька. И ведь его новая пассия – бывшая женщина его лучшего друга, так какой урок должен усвоить зритель? Не работай, предавай друзей и живи ради корысти?

Вовсе нет, «Красавчик» и не претендует на роль поучительной и философской ленты. Это легкая комедия с красивой картинкой и талантливыми актерами. Расслабиться и пошутить – не этого ли не достает нам сегодня? Фильм напомнит, что все люди, женщины и мужчины, прекрасны в любом возрасте. Будь то 13 или 60, главное – не стареть духом.

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Немного грубый юмор, противоречивые поступки и героев – все это о французской комедии "Красавчик со стажем», смотреть фильм в кинотеатрах можно с 11 июля 2019, оставляйте отзывы и рецензии, сюжет, возможно, вас не удивит, но точно заставит улыбаться, а местами даже вызовет негодование. Фильм изобилует комичными деталями, трогательными диалогами и причудливыми диалогами героев.