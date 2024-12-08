Всемирный день поцелуя 2025: история праздника и значение поцелуев в жизни человека

Романтичные праздники имеют особое значение для всех влюбленных, как для тех, которые только находятся в начальной стадии отношений, так и для тех, которые пребывают в них уже достаточно долго. Одной из таких дат является Всемирный день поцелуя, который в 2025 году будут отмечать все влюбленные люди. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого праздника, его особенностях, а также покажет интересные факты, связанные с поцелуями.

Когда отмечается Всемирный день поцелуя

Тем, кто впервые узнал об этом празднике, интересно знать, какого числа День поцелуя. Его дата является четко фиксированной и установлена 6 июля. Этот день – прекрасный повод, чтобы обменяться положительными эмоциями и выразить свои чувства, а также, чтобы принять участие во всевозможных конкурсах поцелуев и получить интересные подарки и призы.





История праздника

Интересным фактом является то, что День поцелуя имеет очень давнюю историю и появился уже более столетия назад. Местом для его возникновения стала Британия, а возник он в конце XIX века. Существует версия, что этот праздник придумал стоматолог. При этом рассуждения дантиста имели вполне логичное обоснование, заключавшееся в том, что поцелуи способствует тому, что влюбленные будут следить за гигиеной полости рта более тщательно.

День поцелуя пришелся людям по душе и получил широкую поддержку. Вскоре его стали отмечать не только в Британии, но и в других странах. В настоящее время количество государств, где его принято отмечать, достигло 60. Эти страны находятся преимущественно в Америке и Европе. Меньшую популярность он заслужил в арабских государствах и странах Азии, что неудивительно, поскольку там не принято выражать чувства на публике.

В наши дни праздник связан со многими традициями. Отметить его могут не только влюбленные, но и друзья, обменявшись поцелуями в щеку. Пары могут принять участие в соревнованиях и флешмобах. Огромную популярность завоевали конкурсы на самый продолжительный и самый необычный поцелуй. Ярким примером является соревнование, которое в свое время провели в итальянском Римини. Пары должны были целоваться под водой, погрузившись для этого в специальный бассейн в форме сердца.





Значение поцелуев в жизни человека

Поцелуи обладают огромной пользой и способны значительно улучшить состояние здоровья человека. Это обусловлено такими факторами:

Снижение в организме уровня стресса, поскольку во время поцелуя в крови уменьшается количество кортизола, а концентрация окситоцина, известного как "гормон любви", напротив, повышается.

Энергичные поцелуи способны стать альтернативой фитнесу. Во время этого процесса сжигаются калории, количество которых достигает от 8 до 16. Также во время поцелуя задействуется порядка 30 лицевых мышц, что является отличной профилактикой морщин.

Поцелуи могут стать спасением от головной боли и от кариеса. Во время этого процесса выделяется слюна с содержанием таких веществ как соли кальция, фосфорные соединения и природные антибиотики. Результатом становится укрепление зубной эмали и расширение кровеносных сосудов, что способствует снятию спазмов при головных болях.

Еще один положительный эффект для организма – предотвращение легочных заболеваний. На протяжении поцелуя и некоторое время после его завершения человек совершает вместо обычных 20 вдохов в минуту целых 60.





Интересные факты о поцелуях

С поцелуями связаны многочисленные интересные факты. Некоторые из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Ученые сошлись во мнении, что продолжительность идеального поцелуя должна составлять три минуты.

Интерес представляют и статистические данные, согласно которым на протяжении жизни человек затрачивает на поцелуи в среднем две недели.

Мало кто знает, что при поцелуе большинство влюбленных, количество которых достигает 65 процентов, наклоняют голову в правую сторону.

В 2013 году был поставлен мировой рекорд по самому продолжительному поцелую. Он был установлен таиландскими домохозяйкой и охранником. Влюбленные во время поцелуя не прерывали его на протяжении 58 часов 35 минут и 58 секунд. Чтобы поставить данный рекорд, мужчине и женщине пришлось принимать пищу через трубочку, отказаться от сна и совершать совместные походы в туалет. Стимулом для влюбленных стал приз, который они в итоге получили. Вознаграждением стала сумма, превышающая три тысячи долларов и два кольца, украшенных бриллиантами.

В России также был установлен своеобразный рекорд, связанный с поцелуем. Это произошло в 2005 году, когда Аркадий Степанов целовал автомобиль "Порше" на протяжении 58 часов 42 минут. Его старания окупились, поскольку в итоге мужчина получил эту машину в качестве приза.

Изучением поцелуев занимается специальная наука, известная под названием "филематология". Ее признали в качестве официальной дисциплины в 2009 году.

На киноэкране поцелуй был впервые показан в 1896-м году. Зрителям был продемонстрирован ролик, длившийся 30 секунд и имевший название "Поцелуй". По прошествии 30 лет вышел такой киношедевр как фильм "Дон Жуан", выпущенный компанией Warner Bros. Pictures. Он прославился тем, содержит целых 191 эпизодов с поцелуями.





Итог

Всемирный день поцелуя в 2025 году – это прекрасный повод для того, чтобы в очередной раз проявить чувства к любимому человеку. Вы можете провести праздник наедине со своим возлюбленным в романтичной обстановке или принять участие в оригинальных конкурсах и флешмобах, что даст вам возможность выиграть символический или ценный приз.