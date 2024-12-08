День работников морского и речного флота 2025: история и традиции праздника

Виды на морские просторы или потоки реки не способны оставить равнодушными, и наверняка у каждого в тот или иной момент вызывали мечты отправиться в путешествие на судне. У некоторых людей их профессия непосредственно связана с поездками на водном транспорте, будь то корабли, перевозящие пассажиров или торговые грузы либо плавание на ледоколе. Именно этим специалистам и посвящён День работников морского и речного флота, который в 2025 году, как и раньше, отметят традиционно. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, особенностях и традициях.

Когда отмечается День морского и речного флота в 2025 году

Для отмечания праздника выбрано первое воскресенье июля. Эта дата установлена еще со времен Советского Союза. Подписание соответствующего указа состоялось 1 октября 1980 года. В этом году его будут отмечать 6 июля все те, кто имеет какое-либо отношение к морскому или речному флоту.





История праздника

История появления Дня морского флота имеет корни, уходящие в далекие времена. Историческим событием стало подписание по инициативе Петра I указа о создании российского флота, что произошло 30 октября 1696 года. Данный документ имел огромное значение, поскольку с того периода началось развитие России как морской державы. Регулярный флот страны разросся поистине стремительными темпами всего за 30 лет. Также уделялось значение и расширению маршрутов, что касалось как морских, так и реечных судов.

Еще одним знаковым историческим событием стало основание "Совторгфлота", что произошло в 1924 году именно в июле. Можно предположить, что эта дата и была выбрана в последующем для учреждения праздника – Дня работников морского и речного флота. "Совторгфлот" представлял собой акционерное общество, служащее для объединения различных ведомств, портов, предприятий, занимающихся ремонтом судов, учебных заведений, выпускающих людей подобных профессий.

В период Великой Отечественной войны флот играл важную роль для противостояния врагу. В 60-е годы активно развивалась внешняя торговля, в которой задействовался морской транспорт. В 90-е годы, когда произошел распад Советского Союза, отрасли переживала кризис, но его успешно удалось преодолеть, чему способствовала разработка определенных федеральных программ. Водный транспорт не утрачивает своего значения в экономическом развитии России и по сегодняшний день, а праздник предназначен подчеркнуть важность гражданского флота.





Кого поздравляют в этот день

Профессиональный праздник смогут отметить все те, кто имеет отношение к работе морского и речного флота. В частности, это специалисты, задействованные в портах, в судоремонтной и судостроительной отрасли, люди, обеспечивающие надлежащее функционирование и безопасность водного транспорта, управляющие суднами. Также принимают поздравления ветераны, которые проработали в данной отрасли много лет.





Как отмечают праздник

Дата Дня работников морского и речного флота установлена с учетом того, чтобы люди, имеющие отношение к данной профессии, могли отпраздновать его в выходной день. Однако это удается далеко не всегда, поскольку июль считается "горячим" месяцем, когда большинство судов пребывает в рейсе. В связи с этим зачастую вручение наград морякам осуществляется не им непосредственно, а членам их семей.

Традиционно местом для отмечания праздника выбираются портовые города. На их территориях организовывают всевозможные развлекательные мероприятия: фестивали, торжественные парады судов, концерты с выступлениями знаменитостей. Нередко празднование сопровождается красочным фейерверком.





Итог

День работников морского и речного флота в 2025 году – это повод отдать дань уважения людям, чья профессия связана с водным транспортом, и отметить их неоценимый вклад в экономическое развитие страны. Если в вашем окружении есть такие, не забудьте поздравить их теплыми словами, ведь услышать их в этот день будет особенно важно.