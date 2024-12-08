День трудоголика 2025: когда отмечается и почему важно уметь отдыхать

Работа – важная часть жизни человека. Если она любима, то помогает в самореализации и способствует не только профессиональному, но и личностному росту. Некоторые люди настолько увлечены своей деятельностью, что буквально живут на работе и посвящают ей практически все время. Именно им и посвящен особый праздник – День трудоголика, который в 2025 году будут отмечать так же, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его особенностях, а также объяснит, кто именно считается трудоголиком и почему это не всегда хорошо. Вы узнаете, как избежать выгорания на работе, интересные факты и статистические данные, связанные с трудоголизмом.

Когда отмечается День трудоголика

Дата праздника является четко фиксированной, его отмечают из года в год 5 июля. Этот день – прекрасный повод для того, чтобы люди, с головой окунающиеся в работу жертвующие свободным временем ради выполнения профессиональных обязанностей, смогли наконец-то расслабиться и отдохнуть. Также принято проводить встречи с друзьями и единомышленниками, чтобы отметить профессиональные успехи и достижения, но при этом и обсудить, что должно быть в жизни на первом месте – карьера или другие приоритеты.

Праздник трудоголиков отмечают по всему миру, и Россия не является исключением в этом плане. К традициям этого дня относятся не только встречи, но и преподнесение подарков, которые важны для человека, стремящегося построить успешную карьеру. Это может быть красивый ежедневник или ручка, креативно оформленный календарь. Если трудоголик есть в кругу вашей семьи, вы можете подарить ему туристическую путевку, чтобы он отвлекся от рабочих будней и как следует отдохнул.





Кто такой трудоголик и почему это не всегда хорошо

Термин "трудоголик" стал массово известен после 1971 года, что было связано с публикацией и выходом в свет книги "Исповедь трудоголика", авторство которой принадлежит психологу Уэйну Эдварду Оутсу. Впервые этот праздник стали отмечать в Америке, его создание было направлено на то, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей к проблемам, развитие которых возможно вследствие трудоголизма, и необходимости соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Существует действенный способ, помогающий понять, является ли человек трудоголиком. С этой целью подсчитывается количество времени, которое он посвящает работе. Ярким примером является проведение в офисе или на другом рабочем месте более 60 часов при 40-часовой рабочей неделе. При этом зачастую такие люди не получают специальных указаний от начальства, а их усилия не компенсируются дополнительной оплатой труда.

Стоит помнить, что подобное рвение к работе не всегда положительно сказывается на физическом и психо-эмоциональном состоянии человека. Для таких людей со временем становятся свойственны депрессии и частые перепады настроения. Трудоголизм является своего рода зависимостью, следствием которой зачастую является выгорание, ощущение хронической усталости, проблемы со сном. Все это может негативно сказаться на состоянии здоровья человека. Подобная самоотверженность, касающаяся работы, приводит к тому, что трудоголик перестает уделять внимание семье и близким людям, путешествиям, хобби. Стоит отметить, что чрезмерная отдача работе не всегда компенсируется успехами в финансовой сфере и не гарантирует продвижение по служебной лестнице.





Как перестать быть трудоголиком

Трудоголизм является серьезной проблемой последних лет, а для людей, желающих справиться с ней, это порой становится непосильной задачей. Чтобы выстроить здоровые отношения с работой, следует действовать пошагово и уделить этому процессу определенное время. Далее Клео.ру предлагает ознакомиться с действенными советами, которые помогут достичь желаемого эффекта:

Осознание проблемы. Для этого стоит проанализировать ситуацию и понять такие моменты. Вам свойственен трудоголизм, если вы задумываетесь о том, что для выполнения задач вам нужно освободить больше личного времени, если на рабочие процессы затрачивается больше времени, чем вы изначально планировали. Также вы не прислушиваетесь к советам людей, указывающих на то, что вам нужно меньше трудиться, а запрет на работу вызывает у вас стресс. При этом при выборе между занятием хобби или работой вы отдаете предпочтение последней. Не лишним будет узнать мнение близких людей относительно того, считают ли они вас трудоголиком.

Подумайте о том, получаете ли вы выгоду от переработки, и не вызывает ли трудоголизм у вас проблемы в личной жизни.

Четко определите для себя время, которое вы должны посвящать работе, и придерживайтесь установленного графика. Зачастую переработки приводят к снижению продуктивности.

Если есть возможность делегировать рабочие задачи другим людям, воспользуйтесь этим.

Уделяйте время отдыху, планируйте его и установите с этой целью расписание, чтобы это вошло у вас в привычку.

Подумайте о том, какие занятия, помимо работы, доставляют вам удовольствие, и уделяйте им время.

Если вы не можете самостоятельно установить для себя нормальный рабочий ритм, обратитесь за помощью к психотерапевту.





Интересные факты и статистика

С трудоголизмом связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

К плюсам трудоголиков относится хорошая репутация на работе и возможность быстрее построить карьеру по сравнению с другими сотрудниками.

Понятия трудолюбия и трудоголизма отличаются между собой. Люди, которые наделены первым качеством, получают удовольствие от рабочего процесса, в то время как второй критерий является показателем одержимости и фанатизма.

Статистика говорит о том, что чаще всего трудоголиками становятся дети, которые единственные в семье или старшие.

Мнение психологов заключается в том, что для трудоголиков свойственны такие черты характера как застенчивость и нерешительность.

На первом месте по количеству стран с жителями-трудоголиками стоит Германия (200 тыс. человек). За ней следует Швейцария– 150 тыс. человек.

В Японии не принято среди сотрудников покидать свое рабочее место раньше начальника.

Если вы находитесь только на начальной стадии трудоголизма, велика вероятность вылечить это отпуском длиной в 14 дней.





Итог

День трудоголика в 2025 году – это повод задуматься о том, соблюдаете ли вы баланс между отдыхом и работой и принять необходимые меры в случае необходимости. Помните о том, что переработка и постоянное состояние перегруженности может крайне негативно сказаться на состоянии вашего здоровья.