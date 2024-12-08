Всемирный день шоколада 2025: история и традиции праздника

Шоколад на протяжении многих лет был и остается любимым лакомством сладкоежек. Он настолько популярен, что даже заслужил особый праздник Всемирный день шоколада, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, особенностях и традициях, а также покажет интересные факты о шоколаде.

Когда отмечается Всемирный день шоколада

Праздник можно отмечать несколько раз в году, для него установлено несколько дат, в которых даже можно запутаться. Тем не менее, некоторые из них наиболее популярны и известны. Так, всемирный праздник отмечают 7 июля, а День шоколада в России установлен 11 июля. Еще одна широко известная дата – 13 сентября, когда празднуется Международный день шоколада. Поклонники этого лакомства убеждены в том, что праздник придуман специально для того, чтобы можно было порадовать себя любимыми сладостями в неограниченном количестве, при этом риска набрать лишние калории в этот день не будет.





Краткая история шоколада

Считается, что инициатива создания вкусного праздника возникла в 1995 году во Франции. При этом жители данной страны хотели учредить внутригосударственное торжество, но идея настолько понравилась гражданам других стран, что ее быстро переняли.

Изначально шоколад появился как напиток, а родиной его создания стала Мексика. Рецепт придумали древние племена Майя, которые прибегали для приготовления напитка к растиранию какао-плодов и их смешиванию с вином и пряными травами. Лакомство было известно под названием "xocolatl". С приходом испанцев на землю индейцев завоеватели переняли оригинальный рецепт. Позже он проник в Европу и заслужил название "Theobroma cacao", означающее в переводе "Пища богов".

Шоколад существовал в виде напитка вплоть до середины XIX столетия. Лакомство, имеющее вид плитки, появилось благодаря изобретению Конрада ван Коутену, голландского ученого, который использовал для отжимания масла из какао-бобов специальный пресс.

В Россию данная разновидность сладости проникла при Петре I. Исторические источники говорят, что правитель привез его с Запада одновременно с кофе.





Традиции праздника

День шоколада славится оригинальными традициями, этот день проходит для сладкоежек не только вкусно, но и очень интересно. При желании можно посетить один из мастер-классов, которые устраиваются кондитерскими фабриками. Прийти на мероприятия может любой желающий, поскольку они приурочены к дням открытых дверей.

Местами для проведения ярмарок и народных гуляний становятся музеи шоколада. В России их три, они расположены Москве, в Санкт-Петербурге и в Покрове. В Германии сделали настоящий рай для сладкоежек под названием "Шоколандия". Любители шоколада, попавшие в это место, могут наслаждаться лакомствами в любых количествах. Также к организации праздника неординарно подошли в Швейцарии, создав "шоколадный" поезд. Транспортное средство перемещает посетителей между фабриками, занимающимися изготовлением этого лакомства.





Интересные факты о шоколаде

С популярным лакомством связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Определенный интерес вызывает происхождения слова "шоколад", имеющее ацтекские корни. Его перевод звучит как "горькая вода", что объясняется тем, что племена Майя использовали для изготовления напитка бобы какао без добавления сахара. В результате напиток получался с горьким привкусом.

Высокий процент содержания какао в шоколаде принесет пользу организму. Такой показатель должен составлять от 75% и положительно скажется на работе мозга и сердца.

Вопреки распространенному мнению, шоколад не способен разрушить зубную эмаль. Это может произойти в результате воздействия сахара, включенного в состав лакомства, но не какао.

Оказывается, шоколад можно совмещать с самыми разными продуктами. К примеру, в Швейцарии его сочетают с всевозможными сырами, в Бельгии с томатами и базиликом, в Японии с васаби, в Чехии с пивом.





Итог

Всемирный день шоколада в 2025 году – это повод порадовать себя изысканными лакомствами в любом желаемом количестве и посетить интересные мероприятия в виде мастер-классов и экскурсий. Обязательно попробуйте новые разновидности шоколада, чтобы расширить свой кругозор и получить незабываемые впечатления.