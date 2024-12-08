День жареного мяса 2025: когда отмечается и как вкусно отпраздновать

Сытные и питательные блюда составляют основу полноценного рациона. Кроме того, они могут быть невероятно вкусными и имеют огромное количество поклонников. Явным подтверждение тому является День жареного мяса, который в 2025 году, как и в предыдущие годы, будет посвящен особо востребованным и вкусным блюдам. В этой статье Клео.ру расскажет о его особенностях, а также предложит вашему вниманию интересные идеи по поводу того, что можно приготовить на этот праздник.

Когда отмечается День жареного мяса в 2025 году

Праздник мяса не имеет четко фиксированной даты, его отмечают каждый год во вторую пятницу июля. Соответственно в этом году дата припадает на 11 июля. Примечательно то, что изначально он имел другое название и был известно как "День шашлыка". Впоследствии его переименовали, обоснованно посчитав, что перечень блюд, которые можно приготовить из жареного мяса, значительно шире.





История праздника

О том, как и когда появился День жареного мяса, достоверно неизвестно. Считается, что традиция отмечать этот праздник появилась на Востоке, где подобные блюда заслужили особую популярность. Многие утверждают, что праздник имеет очень давние корни, ведь мясо, приготовленное на костре, употребляли еще в древние времена. Тем не менее, традиция праздновать День мяса возникла относительно недавно. Его можно отметить выездом на природу, где шашлыки, приготовленные на мангале, будут особенно вкусными. Кроме того, в некоторых регионах, к примеру, во Владимирской области, устраивают целые фестивали, где мангальщики состязаются в своем мастерстве.





Что приготовить на праздник

Помимо шашлыка, праздник мяса можно отметить приготовлением и других популярных блюд. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Стейк – готовится из разных разновидностей мяса, которое обязательно должно быть качественным. Нарезка кусков осуществляется поперек волокон, при этом заготовки не подвергаются обработке паром, а сразу обжариваются при высокой температуре, пока не образуется хрустящая корочка. После стейк доводят до готовности, убавив огонь.





Ростбиф – традиционное английское блюдо, означающее в переводе "запеченная говядина", однако его можно приготовить и в жареном виде. Для его создания рекомендуется брать мясо молодого животного, которое должно иметь мраморный вид и жировую прослойку, обеспечивающую сочность при жарке.





Бифштекс – блюдо родом из Америки, которое имеет разные версии приготовления. Его создают из головной части говяжьей вырезки, при этом можно использовать как цельный кусок, так и фарш. Способы готовки тоже могут быть разными – на открытом огне или на гриле, до сухого выжаривания или в виде сочного куска с кровью.





Ромштекс – блюдо, создающееся из спинной вырезки, которую обволакивают в смеси молока и яиц и обваливают в панировочных сухарях. Куски обжаривают до появления корочки на хорошо разогретой сковороде, после чего помещают в духовку и доводят до готовности.





Эскалоп – блюдо из круглых пластов мяса, которые вырезают из мякоти свинины или говядины. Толщина кусочков составляет 1-1,5 см, их отбивают перед обжариванием, но не панируют. Традиционный способ приготовления – на решетке-гриль.





Итог

День жареного мяса в 2025 году – отличный повод порадовать себя сытным и вкусным блюдом. Вы можете провести его по собственному усмотрению – совершив выезд на природу в компании или в уютной обстановке за семейным столом.