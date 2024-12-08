День семьи любви и верности 2025: история, значение и традиции праздника

Семейные ценности играют важную роль в жизни каждого человека. Именно им и посвящен День семьи любви и верности, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы, уделив внимание устоявшимся за время существования этого праздника традициям. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его возникновения, особенностях и значении.

Когда отмечается День семьи в 2025 году

Для празднования Дня семьи любви и верности в России установлена четко фиксированная дата – 8 июля. Примечательно то, что в 2022 году празднику был присвоен статус официального. В этом году он припадает на вторник. Поскольку этот день не является выходным, то всевозможные развлекательные мероприятия будут проводиться в вечернее время или устраиваться в выходной, который будет ближайшим к этому дню.





История и значение праздника

День семьи любви и верности приурочен к такому церковному празднику как день памяти Петра и Февронии. Святые были известны тем, что являли собой пример незыблемых ценностей семьи, они делили как радость, так и горе, и отошли в мир иной в один день. В 1990-е годы в городе Муром было возобновлено их почитание. В 2000-х годах было принято решение приурочить к данной дате День города. Также Муром отметился тем, что власти города представили праздник в качестве альтернативы Дню святого Валентина. Первый раз отмечание состоялось 8 июля в 2008 году.

История любви Петра и Февроньи связана с особой легендой. Согласно предположениям историков в миру Петр был известен под другим именем – Давида Юрьевича, и был князем, осуществляющим правление в Муроме в 1205-1288 годах. Имя Петр было присвоено ему в связи с принятием монашеского пострига.

Легенда повествует о том, что будущий князь убил Змея, являвшегося к супруге его брата Павла. Перед смертью Змей обрызгал каплями крови своего победителя, вследствие чего тот заболел проказой. Все способы лечения болезни были бесполезны. Однако в какой-то момент Петр увидел во сне, что ему может помочь исцелиться Февронья, дочь обычного пчеловода.





Он обратился к ней, но целительница взяла обещание с Петра, что он возьмет ее замуж. Однако тот не сдержал свое слово, подумав, что не может жениться на простолюдинке. Февронья предвидела это и прибегла к хитрости, оставив на теле мужчины невылеченный струп. В результате Петру пришлось снова прийти к целительнице, и на этот раз уже сдержать обещание.

Когда Петру пришлось время вступать на престол, этому воспротивились бояре, посчитавшие, что правителем не может быть человек с женой-крестьянкой. Петр отрекся и жил вместе с Февроньей в бедности какое-то время. Однако после у бояр произошла междоусобица, и они убедили князя вернуться. Его правление длилось долго и счастливо, а со своей женой он жил душа в душу. В преклонные годы супруги усердно молились о том, чтобы отойти в мир иной в один день, это так и случилось.





Как отмечают День семьи

Праздник Дня семьи, любви и верности связан с определенными традициями. Центром для отмечания выбран город Муром, где организовывают развлекательные мероприятия, большинство которых проходят на набережной реки Ока. Именно там устраивают ярмарки ремесленников и грандиозные концерты. Также праздник имеет особое значение для верующих, многие из которых отправляются в Муром с целью совершить паломничество и приложиться к мощам святых.

Кроме того, в этот день уделяется внимание просветительским мероприятиям, предназначенным подчеркнуть важность ценностей семьи. В этот праздник проводятся награждения пар, которые состоят в браке 25 лет и более, а также многодетных семей.

Многие супружеские пары в этот день обращаются к святым с молитвой и просят их о семейном счастье. Делать это можно как в храме, так и дома, главное произносить молитву искренне. В этот праздник совершается множество брачных церемоний, но при этом венчаться не принято, поскольку день припадает на Петров пост.





Итог

День семьи, любви и верности в 2025 году – это повод в очередной раз обратить внимание на ценности, имеющие особое значение в жизни каждого человека. Отметить этот день можно по собственному смотрению, к примеру, просмотром романтического фильма, посещением развлекательных мероприятий или устроив семейную фотосессию.