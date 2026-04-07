Всемирный день рок-н-ролла 2026: история, его легенды и интересные факты

Музыкальное направление, завоевавшее поклонников по всему миру, для многих из них стало настоящим стилем жизни. Именно поэтому в разных странах особо чествуют Всемирный день рок-н-ролла, в 2026 году этот праздник будет сопровождаться разнообразными тематическими вечеринками и увлекательными мероприятиями. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого музыкального жанра, об интересных фактах, связанных с ним, и о легендах, покоривших весь мир.

Когда отмечают День рок-н-ролла в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 13 апреля. Ее приняли за основу все страны, из года в год она не меняется. Выбор даты был приурочен к определенному событию в истории музыки. Оно состояло в том, что в 1954 году публике была представлена песня Rock Around The Clock, исполненная Биллом Хейли, американским музыкантом. Именно после этого жанр завоевал массовую популярность и обрел поклонников по всему миру. День рок-н-ролла начали отмечать уже в 1955 году.

История рок-н-ролла

Считается, что возникновение термина "рок-н-ролл" произошло в 1952 году, когда эти слова были упомянуты в песне We’ll rock, we’ll roll. Дословный перевод этого названия звучит как "мы будем качаться, мы будем катиться". Эта строчка из композиции и была использована диджеем Аланом Фридом, представившим ее публике. Впоследствии слова применили для обозначения данного музыкального направления.

Как уже было упомянуто, Всемирный день рок-н-ролла появился "с легкой руки" музыканта Билла Хейли, исполнившего в 1954 году зажигательный сингл Rock Around The Clock, что в переводе означает "Рок круглые сутки". Однако по-настоящему данный жанр расцвел благодаря творчеству Элвиса Пресли, который переживал пик своей популярности в 1957 году. Еще одна легенда рока – британская группа The Beatles, стала выступать в первой половине 1960-х годов, и тоже обрела толпы поклонников.

В 1974 году для объединения ценителей данного музыкального направления была создана Европейская рок-н-ролльная ассоциация. Изначально в ее состав вошли представители таких стран как Италия, Франция, Швейцария, Германия, впоследствии список участников неустанно расширялся. Результатом стало образование следующей организации – Всемирной конфедерации рок-н-ролла. Это событие произошло в 1984 году. В настоящее время WRRC объединяет более 30 стран. В число ее участников входит и Россия.

Праздник не имеет устоявшихся традиций отмечания, поэтому поклонники жанра смогут провести День рок-н-ролла в 2026 году по собственному усмотрению. Эта дата – отличный повод, чтобы посетить концерт любимой группы, принять участие в зажигательных конкурсах или тематических вечеринках, узнать для себя новое на мастер-классах, которые устраиваются в этот день.





Легенды рок-н-ролла

Исполнители, стоявшие у истоков зарождения жанра, стали настоящими легендами рок-н-ролла. Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор таких музыкантов:

Знаменитый Элвис Пресли, который завоевал титул короля рок-н-ролла. Его творчество нашло отражение в более чем 150 альбомах, при этом количество выпущенных пластинок перешагнуло за миллиард. Также Пресли вошел в историю как самый дорогой рок-исполнитель XX столетия по версии Forbes.

Чак Берри, ставший кумиром для другого исполнителя, тоже ставшего легендой – Джона Леннона. Чак творил в 50-е годы, его песни характеризовали отличные песни и запоминающееся исполнение. Они из произведений Берри впоследствии стало первым синглом Rolling Stones в виде кавер-версии.

Литтл Ричард – музыкант, которому по праву можно было бы вручит премию за самое неистовое исполнение. Энергией этого исполнителя восхищался даже легендарный Пол Маккартни.

Рой Орбисон – музыкант, которого Элвис Пресли назвал его величайшим певцом в мире и в стиле которого был написан первый хит-сингл The Beatles "Please Please Me".

Билл Хейли – гитарист из Америки, ставший "родоначальником" этого музыкального направления и покоривший мир такими хитами как "Rock Around the Clock", "Shake, Rattle and Roll, "See You Later, Alligator".

Бадди Холли – уроженец из Техаса, добавивший энергии и задора в этот жанр. Его знаменитую песню "Not Fade Away" впоследствии перепевала группа Rolling Stones.





Интересные факты о рок-н-ролле

С популярным музыкальным направлением связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Песней, созданной в стиле рок и получившей наибольшее количество продаж в мире, стала Rock Around the Clock. Пластинка, на которой была записана данная композиция, была куплена более чем 25 млн раз. Благодаря этому произведение было внесено в книгу рекордов Гиннеса.

Концерт группы Rolling Stones из Британии, состоявшийся в 2003 году в Торонто, был отмечен как самый массовый. Мероприятие посетило более чем 490 тыс. человек.

Музыка рок-н-ролл является комбинацией сразу нескольких стилей. Она объединяет в себе элементы ритм-н-блюза, джаза, фолка, кантри, буги-вуги, регтайма, госпела.

В Финляндии каждый год устраивают конкурс игры на воображаемой гитаре. Любой желающий может принять в нем участие и исполнить композицию на невидимом инструменте, подражая той или иной рок-звезде.

Поклонники направления наверняка слышали легенду о проклятии "Клуба 27". Она говорит о том, что в этот клуб попадают исполнители, ушедшие из жизни в 27-летнем возрасте. В их число вошли Курт Кобейн, Джим Моррисон, Брайан Джонс, Эми Уайнхаус и другие звезды.





Итог

Всемирный день рок-н-ролла в 2026 году – это популярный праздник, который имеет особое значение для поклонников данного музыкального жанра. Это неудивительно, учитывая, что для многих из них направление стало способом самовыражения, образом мышления, символом свободы и перемен.