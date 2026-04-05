Пасха 2026: история и значение праздника, традиции и приметы этого дня

Для всех христиан мира важнейшим праздником церковного календаря является Пасха. 2026 год не станет исключением и будет сопровождаться традициями, свойственными для этого торжества. Читайте в материале Клео.ру об истории, значении, традициях праздника, посвященного воскресению Иисуса Христа. Также узнайте о народных приметах, на которые принято обращать внимание в этот день.

Когда Пасха в 2026 году

Дата празднования этого важного религиозного торжества, меняется из года в год. Это обусловлено тем, что за основу для исчисления берется воскресенье, следующее за первым полнолунием, которое приходит за весенним равноденствием. При этом придерживаются правила, согласно которому православная Пасха не может пересекаться с иудейской. Это делается для того, чтобы историческая последовательность событий не была нарушена.

Даты торжества для православных христиан и для католиков могут отличаться. Так, в 2026 году православная Пасха наступит 12 апреля, а католическая за неделю до того. Торжество в этом году, выпадает на первую половину апреля, считается ранним. Разница в датах у православных и католиков обусловлена тем, что первые руководствуются юлианским календарем, а вторые – григорианским.

Православные христиане в 2026 году стали готовиться к Пасхе с 23 февраля, когда наступило начало Великого Поста, длящегося 48 дней. Этот период верующие используют для усердной молитвы, очищающей душу, и для совершения благих дел.





История и значение Пасхи

Евангельские источники говорят о том, что Христос умер на кресте в канун еврейской Пасхи, это произошло в пятницу днем. Тайные последователи Иисуса, Иосиф и Никодим, забрали его тело и подвергли захоронению в пещере сада, находящегося недалеко от Голгофы. При этом они перегородили вход в гробницу камнем огромного размера. В субботу к этому месту пришли люди, подвергающие спасителя гонениям, они приложили печать к камню и оставили стражников для охраны гробницы. Они боялись, что сбудется предсказание Христа, которое он произнес: "После трех дней воскресну".

Воскресение Иисуса действительно произошло на третий день после его смерти. Он смог покинуть пещеру, при этом камень оставался нетронутым, а печать неповрежденной. Считается, что это действо свершилось около полуночи. Когда рано утром женщины, являющиеся последовательницами Христа, пришли, чтобы отдать Ему последнюю дань – помазать душистыми маслами, они увидели пустой гроб. Первой, которой предстала перед глазами эта картина, была Мария Магдалина. Женщинам, которым в религиозной истории было дано названием "мироносицы", явился Ангел, который рассказал о воскресении Спасителя и повелел сообщить об этом его ученикам. Однако они не приняли во внимание слова Ангела, они испугались и убежали.

Позже к гробнице вернулась Мария Магдалина, и увидела у входа воскресшего Христа. После этого она рассказала об этом другим мироносицам, и они поверили ей. Женщины донесли до апостолов эту благую весть, а ученики разнесли ее по всему миру.

Для православных верующих Пасха является важнейшим событием в церковном календаре и главным религиозным праздником в году. Тожество символизирует собой победу жизни над смертью, в этом состоит его значение. Воскресение Христа воспринимается как знак того, что Иисус, прошедший через страдания и смерть, дал возможность верующим для прощения их грехов и обретения новой духовной жизни.





Что можно и нельзя делать на Пасху

Подготовка к светлому празднику ведется еще в Страстную неделю. К примеру, в Чистый четверг принято тщательно убирать дом и мыться. Пятницу посвящают выпечке куличей и окрашиванию яиц. В субботу отправляются в храм, чтобы освятить куличи, яйца, другую праздничную еду, красное вино, которые собирают в корзинку, но после освящения продуктов от трапезы воздерживаются. Полночь – это время начала торжественной службы, а после ее завершения верующим разрешается разговеться и отметить наступление Светлого Христова Воскресенья. При этом важно знать, не только, когда Пасха в 2026 году, но и сколько дней занимает ее празднование. По традиции, на это отводится семь дней, этот период именуется Светлой седмицей.

В сам же праздник Светлого Христова Воскресенья придерживаются следующих традиций:

Отстояв всенощную службу и освятив продукты, верующие возвращаются домой, чтобы накрыть праздничный стол. Его обязательными атрибутами являются кулич, яйца, творожная пасха. Перед трапезой произносят молитву, после чего делят кулич и одно яйцо по количеству людей, присутствующих за столом. Именно с них и начинают трапезу.

Часть освященных продуктов необходимо оставить, чтобы посетить с ними могилы умерших родственников в поминальную неделю.

За столом можно проводить своеобразные "соревнования", ударяя друг о друга пасхальные яйца. Победитель, чье яйцо остается уцелевшим, забирает себе трофей.

В этот день принято приглашать к себе родственников, и самим отправляться к ним к гости.

В Светлое Христово Воскресенье принято раздавать милостыню нуждающимся.

С наступлением праздника принято произносить приветствие: "Христос воскрес!", на что звучит ответ: "Воистину воскрес!".





Традиции празднования Пасхи подразумевают и определенные запреты, которые заключаются в следующем:

Для освящения продуктов не стоит брать с собой те, которые не относятся к пасхальному столу.

Под запретом в этот день находится тяжелый физический труд и работа по дому: стирка, уборка, садовые и огородные работы,

Можно выполнять лишь обязанности, которые относятся к повседневным делам, к примеру, мыть посуду, кормить домашних животных.

При употреблении пищи стоит соблюдать меру и не предаваться чревоугодию, нужно удерживаться от чрезмерного употребления спиртных напитков. В умеренном количестве можно выпить кагор.

Не приветствуется излишнее веселье, но и грустить на Пасху тоже не стоит. Категорически запрещены ссоры, сквернословие, обиды.

На Пасху не стоит отправляться на кладбище, поскольку для этого предусмотрены поминальные дни.

Нельзя проводить всевозможные магические ритуалы и гадать.

В этот день нужно воздержаться от интимной близости.

На Пасху не принято устраивать свадьбы и венчания, а также крестины.

Не стоит заниматься стрижкой и покраской волос, посещать салоны красоты.

В ночь на Пасху не принято спать, поскольку считается, что так можно проспать счастье и удачу, которое раздает Бог.

Человек, у которого день рождения в этом году совпадает с Пасхой, сперва должен чествовать Христа, и лишь потом себя.





Народные приметы на Пасху

В этот светлый праздник обращают внимание на пасхальные обычаи, которых издавна придерживались наши предки:

Погодные приметы. Если день солнечный и теплый, то лето будет урожайным. Также урожай сулит и мороз в этот день. Холодная и пасмурная погода предвещает сухое лето.

Приметы на удачу. Богато накрытый пасхальный стол обещает сделать богатым весь предстоящий год. Привлечь в дом достаток и благополучие можно, если раздать бедным куличи и яйца. Если загадать желание, съев освященное яблоко, то оно обязательно сбудется.

Итог

Пасха в 2026 году – это светлый праздник, особенно почитаемый верующими и главный в церковном календаре. Обязательно посетите богослужение и уделите внимание соблюдению традиций, чтобы очистить душу и привлечь к себе удачу.