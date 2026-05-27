Международный день защиты детей в 2026 году: история и праздника

Детство – это время, когда весь мир кажется полным открытий, и наша главная задача сделать его безопасным и счастливым. Международный день защиты детей 2026 – это не только повод для праздника, но и напоминание о том, как важно беречь права и мечты каждого ребенка. В нашем материале Клео.ру рассказывает, почему эта дата остается такой актуальной сегодня.

Когда отмечают Международный день защиты детей в 2026 году

Дата отмечания этого праздника четко фиксированная, она не меняется из года в год и выпадает на 1 июня. Международный День защиты детей в России и в других странах в 2026 году отметят в это же день. Торжество празднуют в более чем 60 государствах мира.





История Международного дня защиты детей

Официально данное торжество учредили в 1949 году, когда в ноябре прошла сессия Международной демократической федерации женщин в Париже. Именно тогда и было утверждено решение о создании праздника. В следующем, 1950 году, его впервые отметили, при этом к мероприятиям приобщились государства в количестве 51.

Необходимость об учреждении подобного торжества на тот момент была особенно актуальной. Это было обусловлено поистине ужасным положением, в котором находились многие дети после Второй мировой войны. Значительное количество несовершеннолетних были лишены родителей и жилья, поэтому они обитали на улицах, занимались воровством и попрошайничеством. Такая ситуация нередко приводила к голоду и высокой смертности детей от различных болезней.

Именно поэтому в ноябре 1949 года и решили учредить торжество, посвященное насущным проблемам и поискам путей для их решения. При этом при определении того, какого числа праздновать День защиты детей, руководствовались вовсе не датой основания праздника, как это зачастую бывает. Считается, что выбор даты был приурочен к тому, что именно 1 июня 1925 года произошло зарождение идеи о создании подобного торжества. Это связано с определенным событием – приездом генерального консула КНР в город Сан-Франциско. Деятель Поднебесной решил отыскать сирот, приехавших в свое время из его страны в Америку, и устроить для них национальное торжество Китая под названием "Дуаньу". В переводе это означает "Фестиваль лодок-драконов", а сам праздник является символом наступления лета.

Кроме того, 1 июня 1925 года ознаменовалось еще одним событием, которое по праву можно назвать знаковым. В эту же дату состоялась первая международная конференция в Женеве, предметом которой стало обсуждение проблем детей.

По прошествии десятилетия после учреждения праздника в 1949 году Организация Объединенных Наций разработала Декларацию прав ребенка. Стоит отметить, что данный документ носил рекомендательный характер. Для принятия Конвенции о правах ребенка, ставшей документом международного уровня, потребовалось время, событие состоялось в 1989 году.





Как провести День защиты детей

Праздник 1 июня активно отмечают в разных странах, и, ознакомившись с традициями, принятыми в них, можно составить свой план, как провести этот день. К примеру, можно получить приятные эмоции, отправившись со своим ребенком на концерт, где выступят детские творческие коллективы, посетив выставку, где представлены детские рисунки, приняв участие в конкурсах с призами.

Во многих странах в этот день принято радовать детей, вручая им яркие шары на улицах. На телевидении в программах предусмотрены фильмы, передачи и мультфильмы, предназначенные для маленьких зрителей. Организации праздничной программы уделяется внимание в детских садах. Также для посещения открыты музеи, театры и кинотеатры, а в детских и подростковых клубах организовывают увлекательные мастер-классы.

Кроме того, в этот день повышенное внимание уделяется организации всевозможных благотворительных акций. Вырученные средства отправляют в детдома или в больницы, где пациентами являются дети. Также сирот в детских домах посещают волонтеры, чтобы вручить им подарки.

О правах ребенка в этот день активно говорят на просветительских мероприятиях: "круглых столах" с приглашенными журналистами, чиновниками и экспертами. Вопросы, которые обсуждаются на этих встречах, касаются помощи больным детям, улучшения условий жизни обездоленным малышам и прочим проблемам.





Итог

Международный день защиты детей в 2026 году – это праздник, служащий напоминанием о том, как важно прикладывать все усилия, чтобы они росли счастливыми. Обязательно уделите своему ребенку в этот день повышенную порцию внимания и посетите с ним интересные мероприятия.