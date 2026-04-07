День лысых мужчин 2026: история праздника, знаменитости и интересные факты

Как известно, не только женщины уделяют внимание своему внешнему виду, этими вопросами задаются и представители сильной половины человечества. Неотъемлемой составляющей образа и общего впечатления от него является прическа. Однако некоторые лишены возможности похвастаться пышной шевелюрой. Впрочем, многие уверены, что отсутствие волос на голове может не влиять на привлекательность и даже может стать изюминкой.

Таким моментам и посвящен особый праздник – День лысых мужчин, который в 2026 году смогут отметить виновники торжества, у которых нет шевелюры на голове. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления и особенностях данного торжества, а также приведет интересные факты о лысых мужчинах.

Когда отмечают День лысых мужчин в 2026 году

Дата для празднования этого интересного и необычного торжества выпадает на середину весны – 15 апреля. В этот день любой представитель сильной половины человечества без волос на голове сможет почувствовать себя по-настоящему особенным и невероятно привлекательным.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

История праздника

О том, как и когда появился праздник лысых мужчин, отмечаемый 15 апреля, достоверно неизвестно. Кроме него также существует аналогичное торжество, которое празднуют 2 июня, оно имеет международный формат и известно во многих странах. Этот праздник учредили в 2014 году по инициативе клуба лысых мужчин под названием Brutalmen. Торжество сопровождается проведением всевозможных развлекательных мероприятий, в которых принимают участие мужчины без волос на голове.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Почему мужчины лысеют

Представители сильной половины человечества могут утратить волосы на голове по разным причинам. Клео.ру предлагает рассмотреть самые распространенные из них:

  • Старение – общая причина, по которой шевелюра становится менее пышной. Это обусловлено снижением количества в организме определенных гормонов, снижение эластичности кожи головы у пожилых людей.
  • Андрогенная алопеция – может стать причиной утраты волос как в молодом, так и в более взрослом возрасте. Зачастую волосы у мужчин выпадают надо лбом, но могут сохраняться в области затылка и на висках. Данная причина имеет связь с нарушением обмена мужских половых гормонов – андрогенов.
  • Дефицит белка, витаминов и микроэлементов, который может возникнуть вследствие соблюдения диеты для похудения.
  • Снижение функций щитовидной железы, которая регулируют в том числе рост волос на голове.
  • Экзема, псориаз и другие заболевания, вызывающие развитие воспалительного процесса кожи головы.
  • Стресс – выпадение волос может возникать в результате сильных эмоциональных переживаний.
  • Прием определенных лекарств, в результате чего может проявляться такой побочный эффект как выпадение волос.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Интересные факты о лысых мужчинах

Многие лысые мужчины имеют свой стиль и с достоинством принимают такие особенности своей внешности. Это вполне обоснованно, учитывая, что наличие лысины не является отклонением или болезнью, а всего лишь относится к числу проблем, возникающих по гормональным, возрастным или наследственным причинам. Предлагаем вашему вниманию также и другие интересные факты о лысых мужчинах:

  • Представители сильной половины человечества, которые являются светловолосыми по природе, имеют на голове в среднем 60-80 тысяч волос, в то время как темноволосые – целых 100 тысяч. При этом именно последние лысеют наиболее активно. Второе место занимают русые, а на последнем находятся блондины.
  • Количество мужчин, являющихся лысыми, составляет третью часть во всем мире.
  • Норма выпадения волос составляет порядка 100 волосинок за 24 часа.
  • Облысение в 80 случаев передается по материнской линии.
  • Волосы, расположенные в области затылка и на висках, характеризуются устойчивостью к влиянию тестостерона, поэтому они не выпадают.
  • Количество процедур по пересадке волос, проводимых в Америке каждый год, достигает 50 тысяч.
  • Первые симптомы облысения встречаются в возрасте от 23 до 30 лет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Известные лысые мужчины

Принять тот факт, что отсутствие волос на голове – это не приговор, помогут примеры знаменитых лысых мужчин, которые являются воплощением мужественности и поражают своей харизмой. Предлагаем вам вспомнить имена таких знаменитостей:

  • Джейсон Стейтем – известный американский актер начал терять шевелюру еще в юности. В одном из интервью он признался, что решил принять это как данность и сделать лысину чертой своего неповторимого стиля.
  • Дуэйн "Скала" Джонсон – звезду Голливуда многие его поклонники попросту не представляют без лысой головы. Актер признался, что с возрастом у него становилось все реже волос на голове, поэтому он решил не заморачиваться и побриться наголо. Подобная "прическа" в сочетании с атлетическим телосложением смотрится стильно и гармонично.
  • Брюс Уиллис – артист, который сделал лысину своей визитной карточкой и предметом гордости. Актер начал терять волосы еще в 90-х годах, но именно это и помогло ему стать настоящей легендой кино.
  • Вин Дизель – многим его поклонникам сложно представить артиста с кудрявыми волосами, но именно так он и выглядел в молодости. Актер решил избавиться от пышной шевелюры намеренно, с целью придать своему образу бунтарские черты, чтобы лучше подходить для ролей, которые он играет. Надо сказать, что такое преображение пошло на пользу и ему, и его карьере.
  • Джон Траволта – после того, как у знаменитости возникли проблемы с волосами, он долгое время пытался их скрыть, прибегая к парикам и накладкам. Тем не менее, в 2019 году артист предстал в новом образе – с полностью обритой головой, и получил массу комплиментов. Многие фанаты признали, что любимый актер стал выглядеть более мужественно и харизматично.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Итог

День лысых мужчин в 2026 году – это интересный праздник, направленный на то, чтобы поддержать представителей сильной половины человечества, у которых нет волос на голове, и дать им понять, что они привлекательны, несмотря на такие особенности внешности. Если такие мужчины есть в вашем окружении, обязательно поздравьте их.

Ульяна Володская

Журналист

 

