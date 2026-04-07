День лысых мужчин 2026: история праздника, знаменитости и интересные факты

Как известно, не только женщины уделяют внимание своему внешнему виду, этими вопросами задаются и представители сильной половины человечества. Неотъемлемой составляющей образа и общего впечатления от него является прическа. Однако некоторые лишены возможности похвастаться пышной шевелюрой. Впрочем, многие уверены, что отсутствие волос на голове может не влиять на привлекательность и даже может стать изюминкой.

Таким моментам и посвящен особый праздник – День лысых мужчин, который в 2026 году смогут отметить виновники торжества, у которых нет шевелюры на голове. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления и особенностях данного торжества, а также приведет интересные факты о лысых мужчинах.

Когда отмечают День лысых мужчин в 2026 году

Дата для празднования этого интересного и необычного торжества выпадает на середину весны – 15 апреля. В этот день любой представитель сильной половины человечества без волос на голове сможет почувствовать себя по-настоящему особенным и невероятно привлекательным.





История праздника

О том, как и когда появился праздник лысых мужчин, отмечаемый 15 апреля, достоверно неизвестно. Кроме него также существует аналогичное торжество, которое празднуют 2 июня, оно имеет международный формат и известно во многих странах. Этот праздник учредили в 2014 году по инициативе клуба лысых мужчин под названием Brutalmen. Торжество сопровождается проведением всевозможных развлекательных мероприятий, в которых принимают участие мужчины без волос на голове.





Почему мужчины лысеют

Представители сильной половины человечества могут утратить волосы на голове по разным причинам. Клео.ру предлагает рассмотреть самые распространенные из них:

Старение – общая причина, по которой шевелюра становится менее пышной. Это обусловлено снижением количества в организме определенных гормонов, снижение эластичности кожи головы у пожилых людей.

Андрогенная алопеция – может стать причиной утраты волос как в молодом, так и в более взрослом возрасте. Зачастую волосы у мужчин выпадают надо лбом, но могут сохраняться в области затылка и на висках. Данная причина имеет связь с нарушением обмена мужских половых гормонов – андрогенов.

Дефицит белка, витаминов и микроэлементов, который может возникнуть вследствие соблюдения диеты для похудения.

Снижение функций щитовидной железы, которая регулируют в том числе рост волос на голове.

Экзема, псориаз и другие заболевания, вызывающие развитие воспалительного процесса кожи головы.

Стресс – выпадение волос может возникать в результате сильных эмоциональных переживаний.

Прием определенных лекарств, в результате чего может проявляться такой побочный эффект как выпадение волос.





Интересные факты о лысых мужчинах

Многие лысые мужчины имеют свой стиль и с достоинством принимают такие особенности своей внешности. Это вполне обоснованно, учитывая, что наличие лысины не является отклонением или болезнью, а всего лишь относится к числу проблем, возникающих по гормональным, возрастным или наследственным причинам. Предлагаем вашему вниманию также и другие интересные факты о лысых мужчинах:

Представители сильной половины человечества, которые являются светловолосыми по природе, имеют на голове в среднем 60-80 тысяч волос, в то время как темноволосые – целых 100 тысяч. При этом именно последние лысеют наиболее активно. Второе место занимают русые, а на последнем находятся блондины.

Количество мужчин, являющихся лысыми, составляет третью часть во всем мире.

Норма выпадения волос составляет порядка 100 волосинок за 24 часа.

Облысение в 80 случаев передается по материнской линии.

Волосы, расположенные в области затылка и на висках, характеризуются устойчивостью к влиянию тестостерона, поэтому они не выпадают.

Количество процедур по пересадке волос, проводимых в Америке каждый год, достигает 50 тысяч.

Первые симптомы облысения встречаются в возрасте от 23 до 30 лет.





Известные лысые мужчины

Принять тот факт, что отсутствие волос на голове – это не приговор, помогут примеры знаменитых лысых мужчин, которые являются воплощением мужественности и поражают своей харизмой. Предлагаем вам вспомнить имена таких знаменитостей:

Джейсон Стейтем – известный американский актер начал терять шевелюру еще в юности. В одном из интервью он признался, что решил принять это как данность и сделать лысину чертой своего неповторимого стиля.

Дуэйн "Скала" Джонсон – звезду Голливуда многие его поклонники попросту не представляют без лысой головы. Актер признался, что с возрастом у него становилось все реже волос на голове, поэтому он решил не заморачиваться и побриться наголо. Подобная "прическа" в сочетании с атлетическим телосложением смотрится стильно и гармонично.

Брюс Уиллис – артист, который сделал лысину своей визитной карточкой и предметом гордости. Актер начал терять волосы еще в 90-х годах, но именно это и помогло ему стать настоящей легендой кино.

Вин Дизель – многим его поклонникам сложно представить артиста с кудрявыми волосами, но именно так он и выглядел в молодости. Актер решил избавиться от пышной шевелюры намеренно, с целью придать своему образу бунтарские черты, чтобы лучше подходить для ролей, которые он играет. Надо сказать, что такое преображение пошло на пользу и ему, и его карьере.

Джон Траволта – после того, как у знаменитости возникли проблемы с волосами, он долгое время пытался их скрыть, прибегая к парикам и накладкам. Тем не менее, в 2019 году артист предстал в новом образе – с полностью обритой головой, и получил массу комплиментов. Многие фанаты признали, что любимый актер стал выглядеть более мужественно и харизматично.





Итог

День лысых мужчин в 2026 году – это интересный праздник, направленный на то, чтобы поддержать представителей сильной половины человечества, у которых нет волос на голове, и дать им понять, что они привлекательны, несмотря на такие особенности внешности. Если такие мужчины есть в вашем окружении, обязательно поздравьте их.