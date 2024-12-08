Всемирный день бездомных животных 2025: цели и традиции в разных странах

Некоторые даты в календаре направлены не на проведение праздничных мероприятий, а на то, чтобы привлечь внимание общества к определенным проблемам. В частности, к ним относится Всемирный день бездомных животных, который в 2025 году будет преследовать важные цели и задачи. В этой статье Клео.ру расскажет о его особенностях, традициях проведения в разных странах, а также о том, как можно помочь питомцам, оказавшимся на улице.

Когда отмечается Всемирный день бездомных животных в 2025 году

Дата проведения Дня бездомных животных не является четко фиксированной, она установлена в третью субботу августа. В 2025 году она припадет на 16 августа. Заслуга в ее учреждении принадлежит Международному обществу прав животных, событие состоялось в 1992 году. Предложение данной организации получило широкую поддержку от зоозащитных организаций разных государств.

Дата была выбрана как повод в очередной раз обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются питомцы, оказавшиеся на улице по той или иной причине, а также выступить с призывом к людям предоставить помощь нашим меньшим братьям и задуматься о трагической судьбе, которая их постигла.





Значение и цели дня

День бездомных животных преследует действительно важные цели и задачи, на которые должны обратить внимание как можно большее количество людей. Эта дата направлена на то, чтобы пробудить у владельцев домашних питомцев осознанное отношение и понимание ответственности, которую они взяли на себя, важность того, чтобы не допустить пополнение рядов покинутых животных, вынужденных пребывать на улице. Кроме того, цель этого дня – привлечь внимание к проблеме неконтролируемого размножения питомцев. Многие ветеринарные клиники в эту дату предоставляют возможность бесплатной стерилизации животных.

Стоит отметить, что проблема беспризорных животных является действительно острой. Согласно разным статистическим данным, количество бездомных кошек в России составляет от 7 до 40 млн, а собак – от 14 до 23 млн. при этом значительную их долю составляет процент потерявшихся или попросту выброшенных на улицу животных. Все они живут в условиях постоянной опасности, не получая нормального питания, страдая от холода и болезней. Приютов для содержания беспризорных животных катастрофически не хватает.

История говорит о том, что первый приют для собак был учрежден в 1695 году в Японии, количество животных, проживающих в нем, составляло порядка 50 тысяч. В Великобритании в 1822 году приняли первый закон, защищающий животных от жестокого обращения. Наиболее продвинулось в этом плане законодательство в Австрии, предусматривающее запрет на обрезание собакам ушей и хвоста, продажи в витринах зоомагазинов котят и щенков, использования в цирках диких животных.





Как проходит День бездомных животных в разных странах

В этот день в разных странах предусмотрены всевозможные мероприятия, направленные на решение проблем бездомных животных. К числу самых распространенных из них относятся следующие:

Деятельность волонтерских организаций и зоозащитников по поиску новых хозяев для беспризорных животных. С этой целью устраиваются выставки-раздачи, дни открытых дверей в приютах.

Благотворительные акции: это всевозможные ярмарки, аукционы, концерты, направленные на сбор средств для содержания приютов и лечение бездомных животных.

Просветительские мероприятия: раздача листовок, проведение семинаров и лекций на соответствующую тематику.

Бесплатные акции ветеринарных клиник, предлагающих услуги по стерилизации.

Обсуждение законодательных инициатив, подразумевающих принятие законов о защите животных и недопустимости жестокого обращения с ними.

Уникальные акции в некоторых странах, например, организация специальных церемоний для бездомных животных в Японии.

Наиболее ответственный подход к защите животных наблюдается в странах Европы, таких как Бельгия, Швеция, Германия, Норвегия, Финляндия, Дания, Швейцария. Эти государства прибегают к таким мерам контроля как лицензирование, регистрация животных, внедрение законодательных инициатив. В этих странах среди населения наблюдается высокий уровень социальной ответственности по отношению к животным. К числу государств, в которых практически отсутствует проблема беспризорных животных, относится Нидерланды. Это обусловлено внедрением эффективной системы контроля.





Как каждый может помочь

Для людей, неравнодушных к данной проблеме, важно знать, как можно помочь бездомным животным. Одно из самых эффективных действий – это подарить радость одному из питомцев, проживающих в приюте для животных, став его новым хозяином. Если вы не готовы к такому шагу, то можете оказать помочь, принеся в приют корм, игрушки, лекарства и приняв участие в уборке. Все эти меры помогут сделать жизнь таких питомцев хоть немного лучше.





Итог

Всемирный день бездомных животных в 2025 году – это значимая дата, направленная на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам таких питомцев, повысить уровень социальной ответственности среди населения и оказать действенную и эффективную помощь.