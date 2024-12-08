День города Нижний Новгород 2025: дата праздника, программа и где отметить

Дни города во многих населенных пунктах России отмечаются с особым размахом, сопровождаются красочными шоу и всевозможными развлекательными мероприятиями. Не станет исключением и День города Нижний Новгород, который в 2025 году является для его жителей таким же ожидаемым событием, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как пройдет праздник, и какая программа мероприятий предусмотрена в этот день.

Когда пройдет День города Нижний Новгород в 2025 году

Многим людям, решившим посетить этот праздник, интересно знать, какого числа День города Нижнего Новгорода. Даты его отмечания менялись не единожды, вначале этот день праздновали в сентябре, но в 2014 году было принято решение о переносе на 12 июня. Такая дата вызвала определенные неудобства, поскольку накладывалась на День России. Впоследствии власти решили отмечать День города в третью субботу августа. Эта дата остается актуальной по сей день, и в 2025 году припадает на 16 августа. Город отметит свое 804-летие.

Нижний Новгород – город, который имеет давнюю историю, его основание состоялось еще в 1221 году по инициативе князя Юрия Всеволодовича. Целью его строительства была защита границ государства от набегов татар и мордвы.

В 1341 году Нижнему Новгороду было решено присвоить статус столицы Суздальско-Нижегородского княжества. Он выполнял функцию сторожевой крепости и утратил своего значения и в тот период, когда княжество было включено в состав Московского государства. Утрата актуальности городской крепости произошла с момента взятия Казани.

В 1719 году Нижний Новгород стал губернским городом. Он приобретает известность в масштабах всего государства с 1817 года, когда была организована Нижегородская ярмарка, проводившаяся регулярно.

С приходом советской власти в 1917 году состоялось упразднение Нижегородской губернии. В 1932 году городу присвоили новое название – Горький, которое было дано в честь известного писателя. Оно сохранялось вплоть до 1990 года, до момента, когда было принято решение о возвращении исторического названия.

В 1932 году в городе стремительно развивается промышленность, чему способствовало строительство Горьковского автомобильного завода. Предприятие играло важную роль в период ВОВ.

В настоящее время в Нижнем Новгороде продолжает оставаться актуальной традиция устраивать ярмарки. Кроме того, он известен как один из центров ИТ-индустрии в России. Город является очень живописным населенным пунктом благодаря расположению на месте слияния рек Оки и Волги. При этом Ока разделяет его на две части, одна из которых находится на высоком, а другая на низко берегу. По количеству населения Нижний Новгород является шестым в стране, численность его жителей составляет порядка 1,2 млн человек.





Программа мероприятий на день города

День города Нижний Новгород ежегодно сопровождается обширной развлекательной программой, и 2025 год не станет исключением. Жители города и его гости смогут посетить многочисленные фестивали, мероприятия спортивного и культурного характера, выставки, принять участие в народных гуляниях. В каждом районе города предусмотрена собственная развлекательная программа, ожидаются выступления местных коллективов, организация детских конкурсов и ярмарок.

На каждой из площадок, обустроенных в городе, пройдут вечерние концерты, начало которых ожидается 21:00. Многим людям интересно знать, кто выступает на День города Нижний Новгород в 2025 году. Данная информация на данный момент неизвестна и раскроется за несколько дней до начала праздника, однако, на выступления звезд российской эстрады предусмотрено выделение средств в размере свыше 31 млн рублей. В прошлом году в концертах приняли участие такие звезды как Наташа Королева, Дима Билан, Иван Дмитриенко, группа "Звери". В 2025 году для жителей города станет сюрпризом, кто приедет на День города Нижний Новгород, однако, по всей вероятности, состав приглашенных звезд обещает стать не менее ярким.





Салют и праздничные шоу

Традиционным завершением праздника станет салют, запуск которого ожидается в акватории Волги. Увидеть красочное шоу можно будет сразу с нескольких смотровых площадок. К таким местам относятся Нижневолжская набережная, Чкаловская лестница, Набережная Федоровского, Стрелка, Площадь у Вечного огня в кремле.

Кроме того, на День города в Нижнем Новгороде предусмотрены и другие шоу:

парад духовых оркестров, который пройдет на площади Минина и Пожарского и на улице Большой Покровской;

фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста", в этот день можно будет наблюдать движение аэростатов в небе;

"Волжская регата", которая будет организована у катера "Герой";

музыкальный фестиваль "Столица закатов";

фестиваль "Гастрономическая Рождественская". На одноименной улице будут обустроены летние веранды и киоски, презентующие различные товары. Посетить мероприятие можно будет абсолютно бесплатно, оно пройдет с 12:00 до 22:00.





Итог

День города Нижний Новгород в 2025 году – это яркое событие, которое запомнится всевозможными развлекательными мероприятиями и красочными шоу. Если вы относитесь к числу жителей города этого населенного пункта или собираетесь посетить его 16 августа, обязательно воспользуйтесь уникальной возможностью, чтобы провести время особенно весело и интересно.