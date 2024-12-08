День города Нижний Новгород 2025: дата праздника, программа и где отметить

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Рассказываем, какого числа пройдет День города в Нижнем Новгороде в 2025 году. Что включено в программу и где состоится праздничный салют.

Дни города во многих населенных пунктах России отмечаются с особым размахом, сопровождаются красочными шоу и всевозможными развлекательными мероприятиями. Не станет исключением и День города Нижний Новгород, который в 2025 году является для его жителей таким же ожидаемым событием, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как пройдет праздник, и какая программа мероприятий предусмотрена в этот день.

Когда пройдет День города Нижний Новгород в 2025 году

Многим людям, решившим посетить этот праздник, интересно знать, какого числа День города Нижнего Новгорода. Даты его отмечания менялись не единожды, вначале этот день праздновали в сентябре, но в 2014 году было принято решение о переносе на 12 июня. Такая дата вызвала определенные неудобства, поскольку накладывалась на День России. Впоследствии власти решили отмечать День города в третью субботу августа. Эта дата остается актуальной по сей день, и в 2025 году припадает на 16 августа. Город отметит свое 804-летие.

Нижний Новгород – город, который имеет давнюю историю, его основание состоялось еще в 1221 году по инициативе князя Юрия Всеволодовича. Целью его строительства была защита границ государства от набегов татар и мордвы.

В 1341 году Нижнему Новгороду было решено присвоить статус столицы Суздальско-Нижегородского княжества. Он выполнял функцию сторожевой крепости и утратил своего значения и в тот период, когда княжество было включено в состав Московского государства. Утрата актуальности городской крепости произошла с момента взятия Казани.

В 1719 году Нижний Новгород стал губернским городом. Он приобретает известность в масштабах всего государства с 1817 года, когда была организована Нижегородская ярмарка, проводившаяся регулярно.

С приходом советской власти в 1917 году состоялось упразднение Нижегородской губернии. В 1932 году городу присвоили новое название – Горький, которое было дано в честь известного писателя. Оно сохранялось вплоть до 1990 года, до момента, когда было принято решение о возвращении исторического названия.

В 1932 году в городе стремительно развивается промышленность, чему способствовало строительство Горьковского автомобильного завода. Предприятие играло важную роль в период ВОВ.

В настоящее время в Нижнем Новгороде продолжает оставаться актуальной традиция устраивать ярмарки. Кроме того, он известен как один из центров ИТ-индустрии в России. Город является очень живописным населенным пунктом благодаря расположению на месте слияния рек Оки и Волги. При этом Ока разделяет его на две части, одна из которых находится на высоком, а другая на низко берегу. По количеству населения Нижний Новгород является шестым в стране, численность его жителей составляет порядка 1,2 млн человек.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Программа мероприятий на день города

День города Нижний Новгород ежегодно сопровождается обширной развлекательной программой, и 2025 год не станет исключением. Жители города и его гости смогут посетить многочисленные фестивали, мероприятия спортивного и культурного характера, выставки, принять участие в народных гуляниях. В каждом районе города предусмотрена собственная развлекательная программа, ожидаются выступления местных коллективов, организация детских конкурсов и ярмарок.

На каждой из площадок, обустроенных в городе, пройдут вечерние концерты, начало которых ожидается 21:00. Многим людям интересно знать, кто выступает на День города Нижний Новгород в 2025 году. Данная информация на данный момент неизвестна и раскроется за несколько дней до начала праздника, однако, на выступления звезд российской эстрады предусмотрено выделение средств в размере свыше 31 млн рублей. В прошлом году в концертах приняли участие такие звезды как Наташа Королева, Дима Билан, Иван Дмитриенко, группа "Звери". В 2025 году для жителей города станет сюрпризом, кто приедет на День города Нижний Новгород, однако, по всей вероятности, состав приглашенных звезд обещает стать не менее ярким.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Салют и праздничные шоу

Традиционным завершением праздника станет салют, запуск которого ожидается в акватории Волги. Увидеть красочное шоу можно будет сразу с нескольких смотровых площадок. К таким местам относятся Нижневолжская набережная, Чкаловская лестница, Набережная Федоровского, Стрелка, Площадь у Вечного огня в кремле.

Кроме того, на День города в Нижнем Новгороде предусмотрены и другие шоу:

  • парад духовых оркестров, который пройдет на площади Минина и Пожарского и на улице Большой Покровской;
  • фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста", в этот день можно будет наблюдать движение аэростатов в небе;
  • "Волжская регата", которая будет организована у катера "Герой";
  • музыкальный фестиваль "Столица закатов";
  • фестиваль "Гастрономическая Рождественская". На одноименной улице будут обустроены летние веранды и киоски, презентующие различные товары. Посетить мероприятие можно будет абсолютно бесплатно, оно пройдет с 12:00 до 22:00.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Итог

День города Нижний Новгород в 2025 году – это яркое событие, которое запомнится всевозможными развлекательными мероприятиями и красочными шоу. Если вы относитесь к числу жителей города этого населенного пункта или собираетесь посетить его 16 августа, обязательно воспользуйтесь уникальной возможностью, чтобы провести время особенно весело и интересно.

Ульяна Володская

Журналист

 

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