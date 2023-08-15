Фигуристка Софья Муравьёва заняла второе место на Гран-при в Перми

Юная Софья Муравьёва сумела навязать борьбу знаменитой Елизавете Туктамышевой и даже вела после короткой программы. Более того, у многих болельщиков и специалистов есть вопросы по объективности судейства по результатам этапа.

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Софье Муравьёвой 16 лет, и её прогресс в этом сезоне во многом неожиданный. Во-первых, из-за лечения травмы она не провела полноценную сезонную подготовку. Во-вторых, у неё был сложный период в карьере, когда фигуристку не взяли в команду Этери Тутберидзе по причине недостаточного уровня.

Но Софья показала себя настоящим бойцом и стабильной фигуристкой, и особенно ярким вышло последнее выступление в Перми. Муравьёва отлично откатала короткую программу и выигрывала у Туктамышевой целых три балла. Это большой запас по меркам современного фигурного катания.

Произвольная программа по сложности и качеству проката была сопоставима с Туктамышевой, и разницу в оценках сложно объяснить с точки зрения болельщиков. Многие считают результаты несправедливыми, что присуще фигурному катанию. Но если Муравьёва продолжит в том же духе, то уже в этом сезоне может подняться на высшую ступень пьедестала.

Сама фигуристка положительно оценивает результаты и подчёркивает, что ещё не набрала идеальную форму, а значит, есть перспективы для улучшения проката. Нам же остаётся ждать очередной красивой борьбы между элитой российского фигурного катания и надеяться, что вопросов к судейству больше не возникнет.