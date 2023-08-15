Что подарить на Новый год себе и близким?

Вот-вот начнется декабрь, а вместе с ним и погоня за подарками, чтобы порадовать семью и друзей. В нашей новогодней подборке вы найдете отличные идеи для подарков, которые точно не оставят никого равнодушным.

Ноутбук DIGMA EVE 15 C423

Смартфон itel Vision 3 Plus

Игровая гарнитура GMNG HS-L990G

Планшет DIGMA Pro 1800F

Робот-пылесос 360 S10 MAX

Увлажнитель воздуха Smartmi Humidifier Rainforest

Телефон Philips Xenium E2601

Электронная книга DIGMA X1

Клавиатура Oklick 920G IRON EDGE

Если вы искали функциональный ноутбук для работы, досуга и учебы по разумной цене, вам подойдет DIGMA EVE 15. Во-первых, стоит отметить его большой экран в 15.6 дюймов с разрешением 1920x1080, широкими углами обзора и стабильной цветопередачей. Во-вторых, процессора AMD Ryzen 5 3500U с возможностью разгона до 3.7 ГГц в режиме Turbo и видеокарты AMD Radeon Vega 8 хватает не только на офисные приложения, но и на базовые игры. Более того, ноутбук практически бесшумен, даже при большой нагрузке. Аккумулятор объемом 4000 мАч же позволяет работать без перерыва на протяжении 7 часов, тогда как компактные формы и вес 1.7 кг делают этот ноутбук удобным в переноске.

Ноутбук DIGMA EVE 15

itel предлагает в качестве новогоднего подарка смартфон Vision 3 Plus. Модель выделяется широким экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, что позволит комфортно справляться не только с повседневными задачами, но и наслаждаться просмотром фильмов в хорошем качестве. Другой немаловажной особенностью является высокая автономность, а функция быстрой зарядки позволит оперативно пополнить заряд устройства. Смартфон также может похвастаться хорошей камерой – при достойном освещении получаются качественные снимки с правильной цветопередачей и хорошей резкостью кадра. Фронтальная камера может снимать в формате HD и хорошо подойдет для селфи, также в этом поможет искусственный интеллект и режим бьютификации. itel Vision 3 Plus – отличный вариант для тех, кто ценит стильный дизайн, емкую батарею и надежность.

Смартфон Vision 3 Plus

Любителям комфортных и прочных наушников предлагаем взглянуть на гарнитуру GMNG HS-L990G. Одно из значительных достоинств HS-L990G – разнообразие вариантов подключения. Гарнитура поддерживает как проводное подключение, так подключение через Bluetooth или радиоканал 2,4 ГГц – эти универсальные наушники можно подсоединить к любому устройству. В беспроводном режиме время их автономной работы составляет вплоть до 15 часов непрерывного использования. Также отметим, что благодаря съемному микрофону HS-L990G отлично подойдут как в качестве обычных наушников для музыки и кино, так и для командных игровых матчей и рабочих созвонов. Наушники воспроизводят звуки по частотному диапазону от 20 Гц до 20 кГц с высокой детализацией и четкостью.

Гарнитура GMNG HS-L990G

Следующий гаджет отлично подойдет для досуга и несложных рабочих задач. Тонкий (всего 7.5 мм) и компактный планшет DIGMA Pro 1800А 4G Tiger T618 с металлическим корпусом имеет экран IPS с диагональю 10.4 дюймов и разрешением 2000х1200, хорошей цветопередачей и высокой контрастностью. Большой экран не переутомляет глаза, благодаря чему планшет может стать хорошим подарком для бабушек и дедушек. Процессор Unisoc Tiger T618 обеспечивает достойную производительность и работу приложений без подвисаний, как и оперативная память объемом 8 Гб. Объем встроенной памяти в 256 Гб можно расширить на 128 Гб за счет карты MicroSD.

Планшет DIGMA Pro 1800А 4G Tiger T618

Робот-пылесос 360 S10 MAX со стильным дизайном в классическом стиле впишется в любой интерьер. Благодаря скрытому лазерному сканеру и камерам, он строит подобные 3D-карты помещений, эффективно распознаёт даже самые мелкие предметы и легко обходит препятствия, в т.ч. кабели или оставленные на полу предметы одежды. Пылесос обладает силой всасывания в 3300 Па, увеличенным до 500 мл объемом пылесборного контейнера и резервуаром для воды на 520 мл. Такие параметры позволяют ему эффективно проводить сухую и влажную чистку даже в большом доме. Устройство может работать до 3-х часов без подзарядки, реагирует на голосовые команды, а его график уборки и режимы поддаются гибкой настройке. Для голосовых уведомлений есть два варианта русской озвучки: строгий и с шутками — «недовольный помощник», она поможет разнообразить уборку.

Робот-пылесос 360 S10 MAX

Увлажнитель воздуха Smartmi Humidifier Rainforest с многоступенчатой системой фильтрации воздуха и воды превращает обычную проточную воду в свежий увлажненный воздух. Устройство удобно управляется голосом или с помощью приложения, легко наполняется и бесшумно работает. Над резервуаром с водой располагается полимерный фильтр, который продлит срок службы устройства. Также есть функция самоочистки, которую можно включить через мобильное приложение. Увлажнитель легок в использовании — его не нужно разбирать, чтобы залить воду, поскольку ее можно наливать прямо поверх куполообразного дисплея. На самом дисплее отображается влажность помещения и другие параметры, такие, как количество остающейся воды, что позволяет контролировать работу увлажнителя и поддерживать оптимальный климат.

Увлажнитель воздуха Smartmi Humidifier Rainforest

Любителям ностальгии понравится стильный кнопочный телефон Philips Xenium E2601 в форм-факторе “раскладушка”. Такое устройство обладает своим шармом и позволяет эффектно хлопнуть крышкой после разговора. А чтобы точно не пропустить важное уведомление, на задней стороне крышки есть индикаторы новых звонков, СМС и заряда аккумулятора.

Телефон весит всего 96 г. и легко помещается даже в кармане брюк или маленькой сумочке. При этом в режиме разговора устройство проработает 14.5 часов от одного заряда - этого хватит даже на небольшое путешествие. А чтобы не заскучать в дороге, в модели есть встроенный mp3-плеер и Bluetooth для подключения наушников.

Телефон Philips Xenium E2601

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В последние годы популярность электронных книг растет благодаря их легкости и доступной цене. DIGMA Х1 отличается от линейки похожих устройств сенсорным дисплеем и подсветкой. Более того, экран E-ink обладает высоким разрешением, что делает чтение комфортным и безопасным для глаз. Пользовательской памяти 4 ГБ, из которых фактически доступно 3.616 ГБ, хватит на несколько тысяч книг. Также дополнительно можно задействовать карту памяти до 32 ГБ. Аккумулятора 1500 мАч хватает почти на неделю интенсивного чтения. DIGMA Х1 легкая (160 г.), компактная, поместится в любой сумке и не будет занимать много места.

Электронная книга DIGMA X1

Тем, кто любит скоротать вечер за игрой на компьютере, придется по душе механическая клавиатура Oklick 920G IRON EDGE. Гаджет отличается кликающим типом переключателей с упругим ходом, материал клавиш – ABS, а ресурс каждой из них составляет до 10 000 000 нажатий. Частота опроса составляет 1000 Гц. Имеется функция Anti-ghost с неограниченным количеством одновременных нажатий. Корпус изготовлен из металла, что придает устройству солидности и добавляет долговечности. Также модель имеет яркую 6-ти цветную подсветку клавиш, что поможет создать игровую атмосферу.

Клавиатура Oklick 920G IRON EDGE