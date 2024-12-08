Сериалы про сильных женщин: топ картин с захватывающим сюжетом

В современном мире все чаще меняются представления о том, какими качествами должны быть наделены представительницы прекрасного пола, и ломаются устоявшиеся стереотипы, связанные с ними. Ярким отражением такой тенденции являются сериалы про сильных женщин, в которых главные героини наделены соответствующими чертами. Они активно борются за свои права и за справедливость, порой прибегая для этого к весьма необычным методам. В этой статье Клео.ру расскажет о самых популярных сериалах, которые точно понравятся девушкам, интересующимся данной темой.

Топ-7 сериалов про сильных женщин

Проекты, в которых в центре внимания оказываются представительницы прекрасного пола, знающие себе цену и стремящиеся преодолеть превратности судьбы, получили заслуженное признание среди зрительниц. Некоторые из них получили награды, что еще раз подтверждает их популярность и успех. Клео.ру отобрал для вас лучшие сериалы с сильными героинями.

"Рассказ служанки"

Картина снята по одноименному нашумевшему произведению – книге, автором которой стала известная феминистка Маргарет Этвуд. Действие происходит в будущем времени, место событий – республика Гилеад с тоталитарным режимом. К власти пришли радикальные христиане, что повлекло за собой разделение общества на касты. Правление осуществляется Командорами, жены которых бесплодны. Чтобы зачать и выносить ребенка, они прибегают к услугам служанок, фертильных женщин. Главная героиня сериала Джун ведет борьбу за свои права. Интересно то, что Маргарет Этвуд, автор романа, подчеркивает, что ее роман не является антиутопией, а определенные моменты, описанные в книге, наблюдались в американском обществе уже в 80-е годы, но в произведении описаны гиперболизировано.

Сериал получил заслуженные награды – целых пять премий "Эмми", а актриса Элизабет Мосс, сыгравшая главную героиню, стала настоящей звездой.





"Оранжевый"

Данное творение Netflix имело невероятный успех и стало одним из самых популярных проектов этой платформы. Сценарий создан по мотивам автобиографической книги Пайпер Керман, американки, которая целый год находилась в тюрьме в Коннектикуте. Ее пребыванию там способствовало обвинение в намерении дать взятку нигерийскому наркобарону. Сериал освещает проблемы женщин, отбывающих наказание в тюрьме. Особый шарм картине придает трагикомичный стиль ее съемки.





"Большая маленькая ложь"

Данный сериал рассказывает о том, какой силой обладают женщины, решившие объединиться для какой-либо цели. В основе сюжета – история подруг, вынужденных защищаться от опасности. В картине поднимаются темы домашнего насилия, а интригу придает загадка, связанная с нераскрытым убийством. Сериал стал особенно запоминающимся благодаря блестящему актерскому составу. Главных героинь сыграли Риз Уизерспун, Зои Кравц, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Лора Дерн. Заслуга в создании сериала принадлежит знаменитому телепродюссеру Дэвиду Э. Келли.





"Дрянь"

Данный сериал придется по душе поклонницам феминистического движения, поскольку он снят в подобном ключе. Проект является авторским, его создательница – Фиби Уоллер-Бридж, которая разработала сценарий и исполнила главную роль. Картина снята в комедийном жанре и повествует о 30-летней женщине, живущей в Лондоне. В лице главной героини можно увидеть, насколько необычной личностью может быть современная представительница прекрасного пола. Циничные шутки, частые смены настроения и партнеров – все это прослеживается в ее характере. При этом она продолжает оставаться сильной и неординарной, а ее поведение заставляет задумываться о многих проблемах.





"Родина"

Сериал относится к категории психологических триллеров. Актриса Клэр Дэйн, исполнившая главную роль, заслуженно получила за нее премию "Эмми". Героиней является офицер ЦРУ Кэрри Мэтисон, страдающая биполярным расстройством. Женщина предстает перед нелегким выбором: долгом службе и возлюбленным, снайпером, которому вменяется подозрение в переходе на сторону врага. В результате Кэрри понимает, что ее предназначение – идти на все ради спасения родины.





"Убивая Еву"

Талантливый проект Фиби Уоллер-Бридж, выступившей его автором и продюсером, был удостоен премии "Эмми". В картине показано противостояние Евы, сотрудницы британской разведки, и Вилланель, наемной убийцы. Двум сильным женщинам в сериале отведены ключевые роли, а мужчины задействованы в нем второстепенно. Особый шарм картине придает знаменитый британский юмор.





"Прощай навсегда"

Сериал также известен и под другим названием – "Мертвый для меня". Главных героинь сыграли актрисы Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини. Сюжет состоит в том, что вдова Джен занимается расследованием гибели своего супруга, смерть которого спровоцировал наезд автомобиля. Женщина обращается в группу психологической поддержки, где знакомится с Джуди. Они сразу находят общий язык и заводят дружбу, однако не подозревают, что имеют гораздо большую связь, чем могло показаться в начале знакомства.





Подведем итог

Сериалы про сильных женщин – отличный выбор для просмотра, который увлечет интересным сюжетом и заставит задуматься о проблемах современных представительниц прекрасного пола. Возможно, для кого-то главные героини станут примером для подражания, благодаря своим неординарным качествам и умению бороться за жизнь и свои права.