Игра в кальмара, 2 сезон: сюжет всемирного хита, обзор ключевых персонажей

Первый сезон корейского сериала, вышедший на экраны в 2021 году, стал невероятно успешным проектом и побил все рекорды просмотров на платформе Netflix. Зрители с нетерпением ждали его продолжения, и уже в декабре 2024 года релиз вышел в свет.

Однако сюжет 2 сезона "Игры в кальмара" произвел неоднозначное впечатление, и его фанаты разделились на две категории. Одни остались в восторге, в то время как другие посчитали, что история получилась слишком медленной и затянутой, а сам второй сезон сериала откровенно проигрывает первой части. Клео.ру в этой статье предлагает вместе разобраться с тем, каким же действительно вышло продолжение знаменитого проекта, и чего стоит ожидать от его просмотра.

Развитие ключевых персонажей

У зрителей, ожидающих выход на экраны продолжение "Игры в кальмара", наверняка возникал закономерный вопрос: будет ли сюжет 2 сезона таким же захватывающим и динамичным, как и в первой части. Стоит отметить, что создатели проекта в этот раз пошли по другому пути, и несколько первых серий были посвящены экспозиции: герои не сразу забрасываются в само действие и вовлекаются в игры. Начало сериала посвящено тому, что два главных героя, Сон Ки Хун и Хван Чун-Хо, заняты поиском неуловимых злодеев. Параллельно зритель знакомится с новыми персонажами, и лишь потом они попадают в игру.

Сон Ки Хун, выживший в первом сезоне, решает посвятить себя противостоянию организаторам игры. Хван Чун Хо остался выжившим после падения со скалы и, пройдя реабилитацию, становится дорожным полицейским. В первой серии Сон Ки Хун вступает в смертельную схватку с вербовщиком и играет с ним в "камень-ножницы-бумага", совмещенную с русской рулеткой. В результате вербовщик, бросивший вызов Ки Хуну, погибает.

Вторая серия связана с вечеринкой по случаю Хэллоуина, выступающую зацепкой, на которую указал умерший вербовщик. Ки Хун и Чун хо формируют команду, проникающую на вечеринку, где они вступают во взаимодействие с солдатами игры. В результате начинается гонка на машинах, в ходе которой Ки Хун требует вернуть его в игру в качестве игрока.





Сон Ки Хун: его путь после победы и мотивы

Одним из ключевых персонажей в сериале продолжает оставаться Сон Ки Хун, выживший в первом сезоне после игры. Он решает найти создателей игры и отомстить им. Персонаж не отступает от своей цели и создает целую команду, занимающуюся поиском вербовщика на станциях метро. Ки Хун в полной мере располагает средствами, чтобы оплатить услуги работающих на него людей.

Когда Ки Хуну наконец-то удается найти организаторов игры, он возвращается в нее. Его основная цель – навсегда прекратить опасные развлечения. Однако он сталкивается с тем, что правила существенно изменились. Отныне участники проводят голосование, остановить игру или продолжить ее. Мотивацией служит выплата огромного денежного приза, который получит выигравший. Сон Ки Хун упорно пытается переломить ход событий и склонить участников к тому, чтобы выйти из игры и остаться живыми.





Хван Чун Хо: расследование и личные цели

Другой главный герой, Хван Чун Хо, который остался живым после выстрела организатора игры. Последний оказывается его братом, некогда пропавшим. С должности полицейского Чун Хо переводится в постовые. Свободное от работы время он посвящает поиску острова, где когда-то происходила игра. В ходе поисков он встречается с Сон Ки Хуном. Чтобы проникнуть на 33-ю Игру в кальмара, Хван Чун Хо поочередно меняет маски рабочего, менеджера и официанта, выдавая себя за них. На протяжении сериала герой сочувствует игрокам, вовлеченным в ужасные события, старается собрать максимум информации об игре и передать ее другим полицейским.

Личной целью Чун Хо является мотив найти Ин Хо, его пропавшего брата. Узнав, что именно он является Распорядителем, Чун Хо испытывает глубочайшее потрясение. Он отказывается от предложения брата, когда тот предлагает пойти с ним в целях безопасности. Однако при этом он защищает Ин Хо, когда Ки Хун задает ему вопрос о личности Распорядителя, он скрывает эту информацию.





Новые персонажи и их влияние на сюжет

Вместе с героями, которых уже можно было наблюдать в первом сезоне, во второй части вниманию зрителей представлены и новые персонажи. Каждый из них оказал свое влияние на сюжет второго сезона "Игры в кальмара" и принес новый колорит. К числу ярких личностей, каждая из которых является запоминающейся по-своему, можно отнести следующих:

Ли Мен-Ги (Игрок 333) – бывший эксперт по криптовалюте и знаменитый ютубер. В свое время его инвестиционная схема оставила без денег как его самого, так и многочисленных поклонников. После этого Ли Мен-Ги был вынужден стать беглецом. В игру он вступает, чтобы поправить свое финансовое положение. С его личностью тесно связана Ким Джун-Хи (Игрок 222), бывшая девушка, которая также осталась без гроша из-за его криптовалютной аферы.





Танос (Участник 230) – бывший рэпер, испытывающий финансовые трудности, поскольку вложил средства в криптовалюту, рекламируемую YouTube-каналом Мен-Ги. Поскольку авантюра обернулась крахом, рэпер оказывается участником игры на выживание.





Ен-сик (Участник 007), мотивацией которого является желание избавиться от огромных долгов. В игру вовлечена также его мать Гым-джа (номер 149), желающая оказать помощь сыну. Вместе они образуют тандем и борются с трудностями.





Ген-сок (Участник 246) – цель его участия в игре – спасти дочь, которой поставили страшный диагноз, лейкоз. Чтобы спасти ее жизнь, он готов на смертельные испытания.





Но-Ыль – бывшая военнослужащая, переживающая разлуку с дочерью и готовая на все ради воссоединения с ней. Ради достижения своей цели она становится солдатом игры.

Сон-Не (Участница 44) – наделена сверхъестественными способностями и на протяжении всей игры привносит колорит своими мистическими проклятиями.





Новые игры и испытания

Описание 2 сезона "Игры в кальмара" было бы неполным без упоминания сути игр, в которые вступают участники. На начальном этапе они оказываются вовлечены в "Тише едешь – дальше будешь", как и в первом сезоне. На ход игры влияет Сон Ки Хун, который пытается координировать действия участников и снизить потери среди них. Также после он призывает их голосовать за окончание, сообщив, что он единственный выживший в первом сезоне. Однако ход событий переломил игрок 001, на самом деле являющийся Распорядителем и братом полицейского Хван Чун Хо.

Вторая игра "Шестиногий пентатлон", включает в себя пять детских игр, которые нужно завершить всего за пять минут. Далее следует игра "Третий лишний", подразумевающая создание групп среди участников и последующее требование войти в определенные комнаты. Как и первая игра, две другие связаны с напряженностью и смертью.





Кульминация и финал сезона

Кульминация сериала возникает в момент, когда некоторые игроки понимают, что увеличить шансы на получение призового фонда поможет убийство других участников. Сон Ки Хун удается убедить группу людей, что нападения необходимо избегать, а настоящими врагами являются организаторы игры. Во время бойни между игроками появляются солдаты, и Ки Хун вместе со своими приверженцами нападает на них. Однако в итоге восстание терпит неудачу. Финал сезона остается открытым и подразумевает последующее продолжение.

Реакция аудитории и критиков

В целом восприятие сериала среди зрителей положительное, и он получил высокие отзывы критиков. Мнение последних заключается в том, что проект вышел одновременно и растянутым и слишком стремительным, но, тем не менее, уровень постановки остался на высоком уровне. В течение первых трех дней просмотра среди аудитории сериал собрал 68 миллионов, побив рекорд первой части – 50,1 миллиона просмотров за неделю после выхода.





Подведем итог

Сюжет 2 сезона "Игры в кальмара" не оставит равнодушным его почитателей. Интрига, связанная с личностью Распорядителя, захватывающее действие, колорит, который привнесли как старые, так и новые персонажи, – все это определенно заслуживает внимания и побуждает к просмотру.