Самые ожидаемые фильмы 2025 года: главные кинопремьеры

Ежегодно мировой кинематограф представляет множество проектов, способных удивить своим сюжетом, актерским составом и реализацией. И 2025 год обещает не отступать от этих правил. Зрителей ожидают киноленты самого разного уровня – от мощных блокбастеров до авторских шедевров. Клео.ру предлагает узнать больше о самых ожидаемых фильмов 2025 года.

Список самых ожидаемых фильмов 2025 года

"Обезьяна"

Жанр : Ужасы

: Ужасы Страна : США, Великобритания

: США, Великобритания Предполагаемая дата премьеры : третья декада февраля 2025 года

: третья декада февраля 2025 года Режиссер : Оз Перкинс

: Оз Перкинс Актерский состав: Тео Джеймс, Элайджа Вуд, Сара Леви, Оз Перкинс, Татьяна Маслани





Фильм снят по одноименному произведению "короля ужасов" Стивена Кинга. По сюжету, братья-близнецы Хэл и Бил обнаруживают на чердаке своего дома игрушечную заводную обезьянку, принадлежащую отцу семейства. После этого подростки становятся свидетелями ужасающих событий, после которых решают избавиться от игрушки. Однако даже спустя годы необъяснимые события не перестают преследовать близнецов.

"Микки 17"

Жанр : Фантастика, приключения, драма

: Фантастика, приключения, драма Страна : США, Великобритания

: США, Великобритания Предполагаемая дата премьеры : первая декада марта 2025 года

: первая декада марта 2025 года Режиссер : Пон Джун-хо

: Пон Джун-хо Актерский состав: Наоми Аки, Роберт Паттинсон, Марк Руффало, Тони Коллетт, Стивен Ян





Основой для этой киноленты стал фантастический роман Эдварда Эштона "Микки-7". Главный герой по имени Микки Барнс является участником колонизационной миссии. Он – "восстанавливаемый сотрудник", ведь после смерти Микки загружают в новое тело. Во время очередного задания Барнс теряет связь с базой, а по возвращении узнает, что его уже заменили новой версией. Премьера фильма 2025 года со знаменитым "вампиром" запланирована на 5 марта.

"Громовержцы"

Жанр : Фантастика, приключения, боевик

: Фантастика, приключения, боевик Страна : США

: США Предполагаемая дата премьеры : первая декада мая 2025 года

: первая декада мая 2025 года Режиссер : Джейк Шрейер

: Джейк Шрейер Актерский состав: Флоренс Пью, Ханна Джон-Кэймен, Джулия Луи-Дрейфус, Себастиан Стэн, Стивен Ян





Пользуясь успехами антисупергероики в предыдущих проектах, Marvel пытается вернуть интерес аудитории к своей киновселенной. Команда людей, обладающих суперспособностями, оказывается на службе у правительства и выполняет "грязную" и опасную работу. Участниками группы станут как уже известные персонажи из предыдущих фильмов и сериалов (Зимний Солдат и Черная Вдова), так и дебютанты.

"Большое смелое прекрасное приключение"

Жанр : Драма, фантастика

: Драма, фантастика Страна : США

: США Предполагаемая дата премьеры : первая декада мая 2025 года

: первая декада мая 2025 года Режиссер : Когонада

: Когонада Актерский состав: Колин Фаррелл, Марго Робби, Фиби Уоллер-Бридж, Хеймиш Линклейтер, Лили Рэйб





Сюжет фильма повествует о двух незнакомцах, жизнь которых будет связана "необычным и эмоциональным путешествием". Подробности киноленты держатся в секрете, однако она обещает быть трогательной и красивой, ведь за производство отвечает режиссер "Колумбуса" и "После Янга".

"28 лет спустя"

Жанр : Ужасы, боевик, триллер

: Ужасы, боевик, триллер Страна : Великобритания, США

: Великобритания, США Предполагаемая дата премьеры : третья декада июня 2025 года

: третья декада июня 2025 года Режиссер : Дэнни Бойл

: Дэнни Бойл Актерский состав: Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Киллиан Мерфи





Продолжение знаменитой киноэпопеи о зомби-вирусе от создателя первого фильма серии. События происходят спустя почти 30 лет с момента, когда вирус вырвался из лаборатории. Мир приспособился к выживанию в условиях глобального карантина и смертельной опасности. Группа людей обосновались на острове, который соединен с материком тщательно охраняемым мостом. Оказавшись на материковой части, один из выживших оказывается на материковой части, он обнаруживает, что привычный мир сильно изменился.

"Формула 1"

Жанр : Драма

: Драма Страна : США

: США Предполагаемая дата премьеры : третья декада июня 2025 года

: третья декада июня 2025 года Режиссер : Джозеф Косински

: Джозеф Косински Актерский состав: Хавьер Бардем, Брэд Питт, Керри Кондон, Тобайас Мензис, Симон Эшли





Число новых фильмов 2025 года пополнит спортивная драма с участием знаменитого Брэда Питта. Звезда F1 Санни Хейс попадает в серьезную аварию в 1990-х годах и уходит из спорта из-за проблем со здоровьем. Спустя несколько лет владелец гоночной команды обращается к бывшему чемпиону с просьбой стать наставником для молодого, но перспективного пилота.

"Супермен"

Жанр : Фантастика, приключения, боевик

: Фантастика, приключения, боевик Страна : США

: США Предполагаемая дата премьеры : первая декада июля 2025 года

: первая декада июля 2025 года Режиссер : Джеймс Ганн

: Джеймс Ганн Актерский состав: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Нэйтан Филлион, Изабела Мерсед





Попытка киновселенной DC перезапустить популярную серию. Кларк Кент – инопланетянин, воспитанный людьми. Криптонец пытается найти баланс между своим необычным происхождением и человеческими принципами, которые привили ему приемные родители.

"Фантастическая четверка: Первые шаги"

Жанр : Фантастика, приключения, боевик

: Фантастика, приключения, боевик Страна : США

: США Предполагаемая дата премьеры : третья декада июля 2025 года

: третья декада июля 2025 года Режиссер : Мэтт Шекман

: Мэтт Шекман Актерский состав: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Ральф Айнесон





Очередная попытка перезапуска знаменитой серии, но теперь уже от киновселенной Marvel. Традиционно, создатели не разглашают детали сценария, однако, по слухам, события фильма будут происходить в 1960-х годах. Вместо очередного пересказа создатели киноленты сосредоточились на создании нового сюжета.

"Бегущий человек"

Жанр : Боевик, приключения, фантастика

: Боевик, приключения, фантастика Страна : Великобритания, США

: Великобритания, США Предполагаемая дата премьеры : первая декада ноября 2025 года

: первая декада ноября 2025 года Режиссер : Эдгар Райт

: Эдгар Райт Актерский состав: Глен Пауэлл, Колман Доминго, Кэти М. О’Брайан, Джош Бролин, Ли Пейс





Вторая экранизация одноименного романа Стивена Кинга станет кинопремьерой 2025 года. В отличие от культового фильма с Арнольдом Шварценеггером, события будут более приближенными к книге. Главный герой Бен Ричардс – обычный рабочий, который добровольно записывается на участие в опасном шоу, чтобы помочь своей семье финансово. Теперь ему предстоит прятаться от "охотников", выслеживающих его в прямом эфире.

"Аватар: Огонь и пепел"

Жанр : Боевик, приключения, фантастика

: Боевик, приключения, фантастика Страна : США

: США Предполагаемая дата премьеры : вторая декада декабря 2025 года

: вторая декада декабря 2025 года Режиссер : Джеймс Кэмерон

: Джеймс Кэмерон Актерский состав: Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Дэвид Тьюлис, Сэм Уортингтон





Третья глава космической эпопеи Джеймса Кэмерона. Подробностей о сюжете пока нет, но режиссер приготовил зрителям несколько сюрпризов – новые уголки Пандоры и новые культуры ее обитателей. Ожидаются неожиданные сюжетные повороты, но как это будет реализовано – пока неизвестно.

Подведем итог

Кинематограф приготовил немало новинок, перезапусков, экранизаций произведений знаменитых авторов разнообразных жанров. Список самых ожидаемых фильмов 2025 года поможет заранее подготовиться, чтобы не пропустить премьеру.