Сериал «Постучись в мою дверь»: описание сюжета, актерский состав и интересные факты

Кинокартины, в основе которых лежит романтическая линия, пользуются огромной популярностью среди представительниц прекрасного пола. Сериал "Постучись в мою дверь" турецкого производства не оказался исключением в этом плане, о чем говорят его высокие рейтинги, побившие все рекорды. Фильм создан в жанре мелодрамы, но при этом наполнен многочисленными комическими ситуациями, придающими ему легкости и особый шарм. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор знаменитого сериала и рассказывает, благодаря чему он стал настолько популярным.

О чем сериал "Постучись в мою дверь"

Главной героиней картины является студентка Эда Йылдыз амбициозная девушка, работающая в цветочном магазине, но мечтающая получить образование за границей. К сожалению, ее жизненная ситуация не дает такой возможности. Планы Эды так бы и остались несбыточной мечтой, если бы не неожиданный поворот сюжета сериала "Постучись в мою дверь". События перевернула встреча девушки с обеспеченным бизнесменом Серканом Болатом.

Знакомство молодых людей, которое началось с ссоры, приводит к заключению сделки. Эда должна будет играть роль невесты бизнесмена на протяжении двух месяцев, а он, в свою очередь, оплатит ее мечту – обучение за границей. Тем самым Серкан хочет отомстить своей бывшей девушке Селин, которая после расставания с ним решила выйти замуж. Кроме того, он преследует цель вернуть возлюбленную, но неожиданно вспыхнувшая искра страсти между ним и Эдой рушит все планы.





Актерский состав и персонажи

Яркий состав артистов сделал кинокартину особенно запоминающейся и впечатляющей. Главные герои стали примером подражания и они неоднократно появлялись на обложках журналов Elle и Vogue. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор основных актеров сериала "Постучись в мою дверь":

Ханде Эрчел, сыгравшая роль Эды Йылдыз, уже с раннего детства была задействована в театральных постановках в школе. В 2012 году девушка принимала участие в конкурсе красоты "Miss Cilivaliton of the World", проходившем в Баку, и заняла там второе место. Ханде была задействована как исполнительница главной роли в сериале "Дочери Гюнеш", выход на экраны которого состоялся в 2015 году. В 2021 году артистка официально заявила о своих отношениях с актером Керемом Бурсиным, но уже в 2022 году произошло расставание пары. По сюжету Эда – творческая и мечтательная, но при этом амбициозная личность. Девушка предпочитает руководствоваться эмоциями, а ее образ получился ярким и живым.





Керем Бюрсин исполнил роль главного героя Серкана Болата. Турецкий актер родился в 1987 году в Стамбуле, а 12-летнем возрасте его семья переехала в США. Образование юноша получил в Бостоне по специальности "маркетинг", во время обучения он брал уроки актерского мастерства. Огромную популярность Керему принес сериал "В ожидании солнца". Также удачными стали роли в картинах "Дело чести" и "Этот город пойдет за тобой". Серкан – брутальный и независимый перфекционист, предпочитающий все контролировать. Характер героя говорит о том, что он предпочитает тщательно скрывать эмоции.





Биге Онал – исполнительница роли бывшей девушки Серкана, Селин Атакан. Артистка была задействована в таких сериалах как "иметь жизнь", "Великолепный век", а известность ей принесла картина "Меня зовут Гюльтепе". Селин, несостоявшаяся невеста Серкана, умна и амбициозна. Она собирается замуж за красавца Ферита, но по факту использует его лишь как инструмент, чтобы вызвать ревность у бывшего возлюбленного.





Также в главных ролях в сериале задействованы следующие актеры:

Неслихан Йелдан – актриса, сыгравшая маму Серкана, Айдан Болат, искренне любящую своего сына и мечтающую помирить его с бывшей невестой.

Эврим Доган – исполнила роль тети Эды, Айфер Йылдыз, растившей племянницу с детства после сметрти родителей и не чающая в ней души.

Эльчин Афаджан – отметилась в сериале как Мелек Юджель, подруга Эды, всегда готовая ее поддержать и выслушать.





Почему сериал так популярен в России

Секрет популярности турецкого сериала "Постучись в мою дверь" можно объяснить тем, что зрителей привлек, прежде всего, легкий незамысловатый сюжет, снятый в жанре романтической комедии и не обремененный трагическими событиями. Кинокартина не перегружена затянутыми эпизодами, сюжет достаточно динамичен, а юмор придает особый шарм.

Кроме того, зрителей сразила невероятно удачно подобранная актерская пара. Утонченная и изящная красавица Эда и мужественный брутальный Серкан составили отличный тандем. Пара пришлась по вкусу буквально всем, а искры, летающие между актерами, можно объяснить тем, что они вступили в романтический союз и в реальной жизни. Несомненно, порадовали и красочные локации. В основном, съемки сериала проходили в Стамбуле и частично в солнечной Анталии, куда по сюжету герои отправились с рабочим визитом.

Популярность турецкого сериала способствовала съемке и выходу на экраны российского ремейка, известного под названием "Постучись в мою дверь в Москве".





Интересные факты о сериале

С популярным турецким сериалом "Постучись в мою дверь" связаны интересные факты, которые наверняка не оставят равнодушными его поклонников:

В качестве исполнителей главных ролей задействованы актеры, которые не получили соответствующего образования. Это касается как Ханде Эрчел, сыгравшей Эду, так и Керема Бюрсина, исполнившего роль Серкана.

Продюсеры сериала пытались включить в сюжет откровенные сцены, за что государственный турецкий цензор RTUK выписывал им значительные штрафы.

Сериал превзошел по популярности такие грандиозные проекты как "Игру престолов", и "Великолепный век", а права на его трансляцию были куплены 85 странами.

Выход на экраны сериала способствовал созданию и выпуску книги "Love Is In The Air", где полностью описываются события, происходящие в кинокартине. Издание оказалось востребованным среди фанатов, которые его активно покупают.





Подведем итог

Сериал "Постучись в мою дверь" – один из самых обсуждаемых в мире проектов. Секрет его популярности заключается как в удачной сюжетной линии, так и в ярком актерском составе, а востребованность среди фанатов вполне объясняет невероятно высокие рейтинги кинокартины.