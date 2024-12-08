Самые ожидаемые сериалы Netflix 2025 года: что посмотреть в новом сезоне

Кинолюбители по всему миру с нетерпением ожидают выходы на экраны новинок различных сериалов от Netflix. Особенно это касается долгоиграющих проектов, заслуживших высокие рейтинги и популярность среди зрителей. Такие шедевры, как правило, не ограничиваются одним сезоном, а их поклонники с нетерпением ожидают продолжения. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, какие сериалы Netflix появятся на экранах в 2025 году.

Продолжения популярных сериалов

Нашумевшие проекты, рейтинги которых побили все возможные рекорды, будут продолжены в 2025 году. Самые ожидаемые сериалы характеризуются динамичным действием, острым сюжетом и держат зрителя в напряжении до самого конца. Не удивительно, что многие из них относятся к категории триллеров, содержат элементы фэнтези и ужасов. Далее Клео.ру предлагает ознакомиться с тремя популярными сериалами, продолжение которых выйдет в этом году.





Очень странные дела (Stranger Things), 5-й сезон

Жанр: молодежный, триллер, ужасы, фантастика, фэнтези

Дата премьеры: 2025 год

Возрастной рейтинг: 16+

Данный сезон планируется сделать финальной частью известного сериала о приключениях подростков, которые постоянно сталкиваются с чем-то сверхъестественным. Как известно, действие разворачивается в 1980-90-х годах прошлого столетия. Местом событий является американский городок Хоукинс. Создатели сериала решили продолжить линию с “плохими русскими”, которую мы могли наблюдать в третьем сезоне. В пятой части шериф будет заключен в русской тюрьме, а храбрые подростки помогут ему оттуда выбраться.

В новом сезоне зритель может ожидать, что будут даны ответы на главные вопросы: останется ли жива Макс, куда убежал Векна и получит ли Одиннадцать еще больше силы. Также нам должны показать, кто стоит на самом верху Изнанки и что с ней произойдет, если она окажется обычным параллельным миром.





Уэнсдей (Wednesday), 2-й сезон

Жанр: комедия, семейный, фэнтези, детектив, криминал

Дата премьеры: 2025 год

Возрастной рейтинг: 18+

История младшей дочери семейства Адамс вызвала огромный интерес среди зрителей, поэтому 2 сезон ожидается с особым нетерпением. Анонс сериала неоднозначно дал понять, что главную героиню ожидает еще большее количество испытаний. Кроме того, разработчики сериала решили включить в него больше элементов ужасов.

Вполне вероятно, что в сериале появятся новые персонажи, например, эксцентричная и веселая бабушка Адамс. Одним из основных акцентов сюжета станут отношения Уэнсдэй и Мортиши. Последняя примет свои необычные способности и будет помогать дочери. Как мы помним, в конце первого сезона создатели уделили внимание личности дворецкого Ларча, поэтому ожидаемо, что во второй части вокруг него будет закручена сюжетная линия. Также вполне вероятно, что раскроется загадка, связанная с предполагаемой гибелью директора школы Невермор.





Игра в кальмара (Squid Game), 3-й сезон

Жанр: драма, триллер

Дата премьеры: июль 2025 года

Возрастной рейтинг: 18+

Продолжение одного из самых просматриваемых сериалов планируется выпустить в рекордные сроки. Это обусловлено тем, что сюжетные линии второго и третьего сезонов тесно связаны между собой. Что произойдет с героями в новой части, создатели предпочитают пока держать в тайне. Известно то, что главный герой Ки-хун будет испытывать огромное чувство вины, вызванное гибелью его друга Чжон-бэ. Герой столкнется с нелегким выбором: стоит ли ему продолжать бороться и участвовать в игре, или же лучше бросить силы на то, чтобы выбраться живым на материк.





Новые оригинальные проекты

Популярная платформа собирается порадовать зрителей рядом интригующих телевизионных шоу с захватывающим сюжетом. Новые сериалы Netflix представлены в самых разных жанрах, начиная от комедий с искрометным юмором и заканчивая политическим триллером. Можно не сомневаться, что любой киноман найдет для себя новинку по вкусу. Далее Клео.ру представляет вашему вниманию Топ-3 оригинальных проектов.





Нулевой день (Zero Day)

Жанр: драма, триллер

Дата премьеры: февраль 2025 года

Возрастной рейтинг: 16+ для более зрелых и понимающих

Режиссером данного проекта выступит Лесли Линки Глаттер, а главные роли исполнят Роберт Де Ниро и Лиззи Каплан. Сюжетная линия разворачивается вокруг кибератаки, спровоцировавшей хаос по всей стране и приведшей к тысячам людских жертв. Поиском виновных занимается бывший американский президент Джордж Маллен, который стоит во главе Комиссии нулевого дня. В процессе ему придется противостоять многим влиятельным людям, занимающим высокое положение в правительстве и на Уолл-стрит.





Как попасть в рай из Белфаста

Жанр: мистика, комедия

Дата премьеры: 2025 год

Возрастной рейтинг: 18+

Автором проекта выступает создательница одного из самых смешных телешоу – "Девочек Дерри". Можно не сомневаться, что новый сериал станет очередным хитом. Главные роли в нем исполнили Ройзин Галлахер, Коайфхионн Данн, Шинед Кинэн, сыгравшие трех друзей, которые собираются в своем родном городе Белфасте с целью провести расследование и выяснить причину смерти их одноклассника.





Электрический штат (The Electric State)

Жанр: фантастика, приключения, боевик, драма, комедия

Дата премьеры: март 2025 года

Возрастной рейтинг: 12+ взрослые темы и понятия, но темы не раскрыты

Режиссеры проекта – Энтони и Джо Руссо. Фильм повествует о приключениях девочки-подростка, оставшейся сиротой. Она ищет своего младшего брата, а компанию ей составляют игрушечный робот желтого цвета и чудаковатый бродяга. Действие картины разворачивается в будущем времени, после произошедшей техногенной катастрофы.





Анимационные новинки

Обзор премьер Netflix 2025 года был бы неполным без анимационных новинок. Данные проекты представлены в разных жанрах. Это и мультипликационные сериалы, раскрывающие совсем не детские темы, и захватывающие фэнтези и приключения. Клео.ру предлагает вам побольше узнать о самых ожидаемых новинках этого сезона.





Большой рот (Big Mouth), 8-й сезон

Жанр: комедия, для взрослых, мультсериал

Дата премьеры: 2025 год

Возрастной рейтинг: 18+ только для взрослых

Популярный мультипликационный сериал в восьмой части продолжает рассказывать о подростковых проблемах, свойственных для периода полового созревания. Главные герои Ник и Эндрю, как и прежде, сталкиваются с трудностями, вызванными как физиологическими изменениями в организме, так и переменами в психологическом развитии. Все это сопровождается проблемами во взаимоотношениях с родителями.





Аватар: Легенда об Аанге (Avatar: The Last Airbender), 2-й сезон

Жанр: фэнтези, приключения, боевик, драма, комедия, детектив, семейный

Дата премьеры: осень 2025 года

Возрастной рейтинг: 12+ взрослые темы и понятия, но темы не раскрыты

Действие во втором сезоне все также разворачивается в мире, где существуют как обычные люди, так и духи и фантастические животные. Жители разделены на отдельные стихии: воды, земли, огня и воздуха, каждая из которых является племенем. Отношения между ними не всегда складываются гладко, а управлять всеми стихиями может лишь Аватар. Особую агрессию по отношению к другим племенам проявляют люди Огня. Аанг прилагает все возможные усилия, чтобы не допустить войны и достичь мира и взаимопонимания.





Подведем итог

Сериалы Netflix 2025 года порадуют разнообразием жанров и захватывающими сюжетами. Популярная платформа представит вниманию зрителей как долгожданные продолжения нашумевших проектов, так и новинки, которые обещают стать не менее интересными.