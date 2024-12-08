Когда начинается Великий пост в 2025 году - история, основные этапы и питание

Каждый год верующие с нетерпением ожидают Пасху, которая ассоциируется с самым светлым и духовным праздником. Ей предшествует Великий пост. Он будет длиться семь недель, для каждой из которых свойственны свои традиции. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, когда начинается Великий пост в 2025 году, а также о его важных датах и правилах, которых необходимо придерживаться в этот период.

Даты Великого поста в 2025 году

Если вы хотите понять, какого числа Великий пост в 2025 году, то должны учитывать, что на него отводится довольно длительный период, начинающийся 3 марта и заканчивающийся 19 апреля. После его окончания празднуется Светлое Христово Воскресение – Пасха, которая в этом году припадает на 20 марта.

Если вы не так давно решили придерживаться православных традиций и канонов, вам наверняка интересно знать, сколько длится Великий пост. Период составляет семь недель, для каждой из которых свойственны свои правила и характерны особые даты. На протяжении всего периода запрещается сквернословить и совершать плохие поступки. Также нежелательно устраивать приемы гостей и посещать развлекательные мероприятия, вступать в интимные отношения. Недели именуются "седмицы" и включают такие периоды:

Первая седмица с 3 по 9 марта (Праздник православия или Торжество) начинается с Чистого понедельника, когда принято делать уборку в доме. Неделя посвящена усопшим, верующим следует молиться за их упокой.

Вторая седмица с 10 по 16 марта и посвящена памяти Святителя Григория Паламы.

Третья седмица длится с 17 по 23 марта и известна как "Крестопоклонная".

Четвертая седмица с 24 по 30 марта посвящена памяти Прп. Иоанна Лествичника.

Пятая седмица длится с 31 по 6 апреля. В данную неделю особо выделяют субботу Акафиста, в этот день должна звучать Похвала Пресвятой Богородице. В воскресенье следует отдавать дань памяти Преподобной Марии Египетской.

Шестая седмица с 7 по 13 апреля и славится Лазаревой Субботой, когда поминается Воскрешение праведного Лазаря. В воскресенье празднуется Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

Последняя "Страстная" седмица с 14 по 19 апреля. Дни считаются великими, поскольку посвящены Спасительным Страстям Иисуса Христа.





История Великого поста

Среди верующих распространено мнение, что православный Великий пост посвящен подвигу Иисуса Христа, который пребывал в пустыне без еды и воды на протяжении 40 дней после Своего Крещения.

Следует отметить, что также существует иная версия, относящаяся к традициям, которые были на заре христианства. Людям, желающим принять Крещение, следовало усердно молиться и соблюдать пост. В тот период таинство проходило лишь несколько раз в год, и было приурочено к большим праздникам. Одним из них являлась Пасха. Остальные люди соблюдали пост в солидарность с желающими принять Крещение. Традиция сохранилась до наших дней, а период занимает 47 дней.

Три основных этапа Великого поста

Период Великого поста и подготовки к нему подразумевает три следующих этапа:

Масленица или Сырная Седмица предшествует Великому посту и предполагает подготовку к постной диете постепенно. На протяжении этой недели верующие ограничивают потребление мяса или вовсе отказываются от него.

Первый период поста – Святая Четыредесятница включает первые шесть недель. Считается, что на протяжении этого периода верующие идут навстречу Богу. Это делается через покаяние в грехах, молитвы, ограничения в употреблении определенных разновидностей пищи.

Последняя неделя – Страстная Седмица, предшествует Пасхе, считающейся главным праздником у христиан.





Питание во время поста

Одним из основных условий соблюдения Великого поста являются ограничения в питании, предполагающие, прежде всего, отказ от пищи животного происхождения. Стоит отметить, что многим людям это дается тяжело, поэтому "входить" в пост нужно грамотно, чтобы организм не подвергался резкому стрессу. С этой целью рекомендуется уже за 7-10 дней начать ограничивать в меню тяжелые блюда – жареную пищу и мясо.

Самые строгие недели поста – первая седмица и завершающая Страстная неделя. На их протяжении верующим разрешается употреблять лишь хлеб и воду. На протяжении всего Великого поста табу являются продукты животного происхождения. Для людей, особенно придерживающихся канонов, рекомендовано употреблять пищу один раз в будние дни в вечернее время и два раза в день на выходных.





Понедельник среда и пятница – это дни, когда нужно включать в меню холодные блюда без масла. Зачастую в такой рацион входят овощи и фрукты, а также хлеб, не содержащий в составе масла и яиц. Во вторник и четверг разрешены горячие блюда, но также без масла. В выходные допускается включать в рацион растительное масло, а также можно выпить виноградного вина. Исключение для употребления последнего – суббота Страстной недели.

Послабления в питании подразумеваются в такие праздники как Благовещение и Вербное воскресенье, в эти дни разрешено включать в меню рыбу. В Лазареву субботу она заменяется икрой. В Великую субботу люди, особо строго придерживающиеся церковных канонов, не употребляют пищу.

Стоит отметить, что для людей, которые не могут соблюдать постную диету по состоянию здоровья, разрешено послабление, они могут не придерживаться ее, но соблюдать умеренность в пище.

Подведем итог

Теперь вы знаете, когда начинается Великий пост в 2025 году, и каких традиций и ограничений следует придерживаться в этот период. Помните, что для верующих людей первоначальная задача – не соблюдение диеты, а очищение души и покаяние в грехах.