День зеленого чая 2026: история, польза и как правильно заваривать

Когда отмечают День зеленого чая в 2026 году. Чем он полезен, как правильно заваривать и пить зеленый чай.
Напиток родом из Китая славится своими полезными свойствами, поэтому обоснованно завоевал популярность по всему миру. В его честь даже был учрежден особый праздник – День зеленого чая, который в 2026 году станет поводом открыть для себя новые сорта, вкусы и получить положительные впечатления, посвятив время чаепитию. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях данного праздника, об истории происхождения и пользе напитка, а также приведет интересные факты о нем.
Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 10 апреля. В этот день поклонники зеленого чая по всему миру смогут порадовать себя вкусом любимого напитка, насладившись им в уединении или в приятной компании.
История и культура зеленого чая
Считается, что местом происхождения зеленого чая стал Китай, при этом история напитка связана с древними легендами. Одно из преданий говорит о том, что вкус напитка абсолютно случайно обнаружил император Шэнь Нун. Это произошло, когда в котел с кипящей водой совершенно случайно упали листья чайного дерева.
Что касается упоминаний о чае в исторических источниках, то первые сведения относятся к периоду III веке н.э. О напитке и о его целебных свойствах говорится в трактате Хуа То, китайского врача.
Стоит отметить, что некоторые исследователи придерживаются мнения, что родиной знаменитого напитка является индийский регион Ассам. На его территории и по сей день можно встретить дикие заросли Theaceae, которые относятся к растениям чайного семейства.
Польза зеленого чая
В праздник, посвященный популярному напитку, будет не лишним узнать о пользе зеленого чая. Вне зависимости от того, о каком его сорте идет речь, все они являются антиоксидантами. Это обусловлено наличием в их составе кофеина и танина, биологически активных веществ, обеспечивающих противовоспалительное и тонизирующее действие. Кроме того, в составе зеленого чая содержатся витамины и разнообразные минералы, к примеру, витамин С, витамины группы В, марганец, селен, хром, цинк и прочие элементы. Благодаря этому напиток является хорошим источником энергии для людей, употребляющих его. Впрочем, им не следует чрезмерно увлекаться, рекомендуется ограничиваться нормой не более трех чашек день.
К другим полезным свойствам напитка относятся следующие:
- Помогает людям, желающим сбросить лишний вес, что обусловлено наличием в составе зеленого чая такого антиоксиданта как эпигаллокатехина галлат, который способствует сжиганию жира.
- Улучшает память, что подтвердили исследования ученых из университета Базеля.
- Снижает давление. Исследователи из Японии пришли к выводу, что зеленый чай в количестве всего лишь двух чашек способен нивелировать эффект препаратов от давления.
- Смягчает симптомы ревматоидного артрита, облегчает боли в суставах, благодаря наличию в составе антиоксиданта эпигаллокатехин-3-галлат.
Как правильно заваривать зеленый чай
Чтобы сохранить в напитке максимальное количество полезных веществ, важно знать, как правильно заваривать зеленый чай. Так, температура воды непосредственно влияет на вкус и аромат напитка, оптимальной для него является 85-87 градусов. Также важно придерживаться пропорций, которые должны составлять 150-250 мл воды на 1 чайную ложку зеленого чая.
Внутреннюю поверхность посуды, в которой будет завариваться зеленый чай, нужно предварительно ополоснуть, а после прогреть. После этого в емкость насыпают заварку и заливают водой нужной температуры. На процесс заваривания отводится 2-3 минуты, но время может варьироваться в зависимости от качества сырья. Чем более премиальный сорт вы берете, тем быстрее он отдает вкус. Если же вы используете сорта ниже классом, то времени на заваривание потребуется больше.
Интересные факты о зеленом чае
С популярным напитком связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:
- Зеленый отлично впитывает всевозможные запахи. Даже для того, чтобы избавиться от запаха рыбы на руках, достаточно помыть руки чаем.
- Зеленый чай является наименее ферментированным из всех чаев. Его свойства практически не утрачиваются со временем, а полезные компоненты максимально раскрываются при заваривании.
- В состав зеленого чая входят полифенолы, сдерживающие рост раковых клеток.
- Экстракт зеленого чая применяют при изготовлении средств по уходу за кожей с омолаживающим, восстанавливающим, увлажняющим, солнцезащитным эффектом.
- Количество витамина С, содержащегося в зеленом чае, в два раза превышает этот же показатель в черном чае.
- В Азии зеленый чай используют не только для чаепития, а также и для варки супов и в качестве приправы.
Итог
День зеленого чая в 2026 году – это праздник, посвященный вкусному и невероятно полезному напитку. Воспользуйтесь этой датой, чтобы открыть для себя новые сорта и порадовать свои вкусовые рецепторы.