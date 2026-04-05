День зеленого чая 2026: история, польза и как правильно заваривать

Напиток родом из Китая славится своими полезными свойствами, поэтому обоснованно завоевал популярность по всему миру. В его честь даже был учрежден особый праздник – День зеленого чая, который в 2026 году станет поводом открыть для себя новые сорта, вкусы и получить положительные впечатления, посвятив время чаепитию. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях данного праздника, об истории происхождения и пользе напитка, а также приведет интересные факты о нем.

Когда отмечают День зеленого чая в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 10 апреля. В этот день поклонники зеленого чая по всему миру смогут порадовать себя вкусом любимого напитка, насладившись им в уединении или в приятной компании.





История и культура зеленого чая

Считается, что местом происхождения зеленого чая стал Китай, при этом история напитка связана с древними легендами. Одно из преданий говорит о том, что вкус напитка абсолютно случайно обнаружил император Шэнь Нун. Это произошло, когда в котел с кипящей водой совершенно случайно упали листья чайного дерева.

Что касается упоминаний о чае в исторических источниках, то первые сведения относятся к периоду III веке н.э. О напитке и о его целебных свойствах говорится в трактате Хуа То, китайского врача.

Стоит отметить, что некоторые исследователи придерживаются мнения, что родиной знаменитого напитка является индийский регион Ассам. На его территории и по сей день можно встретить дикие заросли Theaceae, которые относятся к растениям чайного семейства.





Польза зеленого чая

В праздник, посвященный популярному напитку, будет не лишним узнать о пользе зеленого чая. Вне зависимости от того, о каком его сорте идет речь, все они являются антиоксидантами. Это обусловлено наличием в их составе кофеина и танина, биологически активных веществ, обеспечивающих противовоспалительное и тонизирующее действие. Кроме того, в составе зеленого чая содержатся витамины и разнообразные минералы, к примеру, витамин С, витамины группы В, марганец, селен, хром, цинк и прочие элементы. Благодаря этому напиток является хорошим источником энергии для людей, употребляющих его. Впрочем, им не следует чрезмерно увлекаться, рекомендуется ограничиваться нормой не более трех чашек день.

К другим полезным свойствам напитка относятся следующие:

Помогает людям, желающим сбросить лишний вес, что обусловлено наличием в составе зеленого чая такого антиоксиданта как эпигаллокатехина галлат, который способствует сжиганию жира.

Улучшает память, что подтвердили исследования ученых из университета Базеля.

Снижает давление. Исследователи из Японии пришли к выводу, что зеленый чай в количестве всего лишь двух чашек способен нивелировать эффект препаратов от давления.

Смягчает симптомы ревматоидного артрита, облегчает боли в суставах, благодаря наличию в составе антиоксиданта эпигаллокатехин-3-галлат.





Как правильно заваривать зеленый чай

Чтобы сохранить в напитке максимальное количество полезных веществ, важно знать, как правильно заваривать зеленый чай. Так, температура воды непосредственно влияет на вкус и аромат напитка, оптимальной для него является 85-87 градусов. Также важно придерживаться пропорций, которые должны составлять 150-250 мл воды на 1 чайную ложку зеленого чая.

Внутреннюю поверхность посуды, в которой будет завариваться зеленый чай, нужно предварительно ополоснуть, а после прогреть. После этого в емкость насыпают заварку и заливают водой нужной температуры. На процесс заваривания отводится 2-3 минуты, но время может варьироваться в зависимости от качества сырья. Чем более премиальный сорт вы берете, тем быстрее он отдает вкус. Если же вы используете сорта ниже классом, то времени на заваривание потребуется больше.





Интересные факты о зеленом чае

С популярным напитком связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Зеленый отлично впитывает всевозможные запахи. Даже для того, чтобы избавиться от запаха рыбы на руках, достаточно помыть руки чаем.

Зеленый чай является наименее ферментированным из всех чаев. Его свойства практически не утрачиваются со временем, а полезные компоненты максимально раскрываются при заваривании.

В состав зеленого чая входят полифенолы, сдерживающие рост раковых клеток.

Экстракт зеленого чая применяют при изготовлении средств по уходу за кожей с омолаживающим, восстанавливающим, увлажняющим, солнцезащитным эффектом.

Количество витамина С, содержащегося в зеленом чае, в два раза превышает этот же показатель в черном чае.

В Азии зеленый чай используют не только для чаепития, а также и для варки супов и в качестве приправы.





Итог

День зеленого чая в 2026 году – это праздник, посвященный вкусному и невероятно полезному напитку. Воспользуйтесь этой датой, чтобы открыть для себя новые сорта и порадовать свои вкусовые рецепторы.