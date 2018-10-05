Ты находишься на границе двух миров

25 октября 2018 на российские телеэкраны выйдет фильм «На границе миров» (Gräns / Border) от иранского режиссера Али Аббаси (дата выхода мировой премьеры – 10 мая 2018 года). Чтобы точно определить жанр картины, ее нужно посмотреть самому – это смесь фантастики с реализмом, романтического хоррора и драмы, триллера и красивой скандинавской сказки.

Скандинавские мифы и романтика

Тина всю жизнь чувствует себя чужой – будто бы мир, как и люди, не принимают ее. Девушка далеко не красавица и прекрасно знает об этом: у нее грубая кожа и тяжелые черты лица. Но все это не мешает ей быть чуткой и доброй. Общество отвергает Тину с самого детства, еще ребенком ей пришлось терпеть издевательства и насмешки сверстников. Но она и не догадывается, что вовсе не обязана соответствовать представлениям обычных людей, ведь героиня родилась Троллем. Да, они все еще существуют, и живут среди нас, выполняя свою миссию.. Но обо всем по порядку.

Повзрослев, главная героиня устраивается работать на таможню, ведь она обладает по истине чудесным даром – сверхчувствительным нюхом: может без труда определить наркокурьера, террориста или контрабандиста. Она прекрасно знает, где добро, а откуда стоит ожидать зла.

«– Неужели вы правда чувствуете запах чужих эмоций? Как вы это делаете? – Я просто чувствую такие вещи. Я чувствую их запах: запах стыда, вины, гнева..»

А особенную связь Тина ощущает, находясь наедине с природой и животными. Она любит купаться голышом в озере и интуитивно общаться с лесными обитателями.

Тина живет с мужчиной Роландом в небольших апартаментах за городом в самой чаще леса. Но не по любви, а лишь потому что ей нравится, что в ее доме кто-то живет, так она не чувствует себя одинокой.

Неожиданно Тина встречает Ворэ (Vore), странного на вид мужчину, чей запах сразу кажется ей родным и близким. Героиня испытывает к незнакомцу сильное влечение и необъяснимое притяжение.

Однако женщина долго не может понять, что с ним не так, пока не устраивает ему личный досмотр. Перекинувшись парой фраз, оба сразу понимают, что их встреча не случайна, ведь у них так много общего – они оба Тролли..

«– Если ты и отличаешься от других, то, поверь, только в лучшую сторону. Не стоит слушать то, что говорят люди!»

Но не стоит все воспринимать так буквально, ведь картина вовсе не об этом, это не баллада о войне троллей и человечества. Каждый должен уяснить, что нет одинаковых людей, как и отпечатков пальцев. Отвергая других, мы отвергаем самих себя. Чтобы понять общество, нужно посмотреть на него через призму параллельной вселенной – вселенной Троллей. Ведь все мы иногда не принадлежим этому миру, находясь где-то на границе разных реальностей.

«– Мы такие одни? – Нет, есть одна группа в Финляндии. Тебе их самой не найти, но вот они тебя могут. – Я хочу, чтобы они нашли меня.»

После роковой встречи с Ворэ судьба Тины резко меняется, а самое главное – меняется ее восприятие мира. Она узнает, кем являлась все эти годы на самом деле, обрывает старые связи и планирует начать жить по-новому. Ведь в жизни каждого человека наступает момент, когда предстоит сделать выбор: продолжать жить в иллюзии или освободиться от бесконечной боли и лжи, начав новый путь.

После просмотра картины остаются двусмысленные ощущения. С одной стороны, несовершенная внешность и первобытные инстинкты, неоправданная жестокость, боль и слишком оголенная естественность. А с другой, всепринимающая любовь, тоска по истинному дому, своим корням и себе настоящему. Ведь самое страшное – это забыть, кто ты, и откуда пришел.

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Актерский состав и творческий процесс

В основе сюжета фильма «На границе миров» (2018 года) лежит новелла автора-сценариста Юна Айвиде Линдквиста «Впусти меня». Это история любви молодой вампирши и обыкновенного юноши из Швеции. Картина заслуживает особого взгляда и будет оценена по достоинству далеко не каждым зрителем.

Актеры Ева Меландер («Себбе» 2010, «Дублин» 2011, «Гипнотизер» 2012, «Мост» 2011-2018) и Ээро Милонофф («Плохие парни» 2003, «Дом темных бабочек» 2008, «Охотники-2» 2011, «Элла и друзья» 2012, «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» 2016) были вынуждены набрать несколько лишних килограммов для соответствия своим ролям. А гримм помогал им перевоплощаться в настоящих, немного грубоватых и отличающихся от людей троллей.

Премьера необычной картины в жанре фэнтези и реализма была представлена на суд зрителей и критиков не только на 71-ом кинофестивале в Каннах, но и в Мюнхене, Лос-Анжелесе и Торонто.

Фильм стал одним из главных фаворитов Каннского кинофестиваля в 2018 и получил главную награду Золотую Ветвь в программе «Особый взгляд». Ниже можно посмотреть трейлер мистической саги от кинокомпании Вольга, премьера которой состоится 25 октября в России. Если вы хотите получить визуально наслаждение красивыми спецэффектами и потрясающими видами скандинавской природы, значит эта кинокартина для вас, ведь такое увидишь не каждый год.