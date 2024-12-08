Международный день шахмат 2025: история праздника и важность игры для интеллектуального развития

Наверное, каждый согласится с тем, что шахматы – это интеллектуальная игра, которая, как никакая другая, способствует развитию логики и мыслительных процессов, концентрации внимания. Она нашла многочисленных поклонников среди людей разного пола и возраста, популярна во многих странах и не утрачивает своей актуальности по сей день. В честь этого был учрежден особый праздник – День шахмат, который в 2025 году планируется отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории и особенностях, а также приведет обоснование, почему шахматы настолько важны и популярны.

Когда отмечают Международный день шахмат в 2025 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата – 20 июля, которая не меняется из года в год. Она существует еще с 1966 года и приурочена к определенному событию – основанию Международная шахматная федерация. Это состоялось в Париже в 1924 году, когда проводились Восьмые олимпийские летние игры.





История праздника

Инициатива в учреждении интеллектуального праздника принадлежала Международной шахматной федерации (ФИДЕ), которая в 1996 году совместно с ЮНЕСКО отметила, что подобное мероприятие будет способствовать объединению стран. С того момента торжество празднуют все те государства, которые являются членами ФИДЕ. В настоящее время их количество достигает 191.

В 2019 году организация Объединенных Наций отметила, насколько важно популяризировать данную игру. Этому способствовало то, что Армения выступила с предложением отмечать праздник на новом уровне. Страна славится своим особым подходом и отношением к шахматам. В этом государстве соответствующий предмет даже был включен в школьную программу. Инициативу Армении активно поддержали другие страны, поэтому отмечание торжества получило поддержку ООН, начиная с 2020 года. Данная организация обосновала свою позицию тем, что игра помогает устранять социальные барьеры, учит честности и разумному подходу при необходимости выйти из конфликтных ситуаций.

Для празднования Дня шахмат в 2025 году будут применяться те же традиции, что и в предыдущие годы. В этот день организовываются турниры, встречи со знаменитыми шахматистами, которые делятся своим опытом, в школах устраивают уроки, посвященные этой тематике.





История шахмат

Возникновению шахмат предшествовало появление другой игры – чатуранга, которая была придумана в Индии. Согласно предположениям историков, это произошло в 600-м году н. э. ее Правила очень напоминали шахматы, к примеру, наблюдалось сходство между фигурами, но имелись и определенные отличия. Так, в чатуранге было не два, а четыре игрока, а цвета фигур распределялись на черный, красный, желтый и зеленый. В VI столетии игру переняли персы, а от них она была унаследована арабами после того, как состоялось завоевание ими Персии. Название игры изменилось, ее именовали "шатрандж".

Прототипы шахмат существовали также в Китае и Японии. Китайская игра носила название "сянци" и имела аналогичную цель – обезвредить в конечном итоге короля. Однако фигуры на доске располагались другим способом – не на квадратах, а на пересекающихся линиях. В Японии существовал такой вариант игры как "сёги". Вначале для нее использовалась доска 9×9, после она увеличилась до размеров 15×15.

В Европу шахматы проникли благодаря арабам, которые привезли их в Испанию. К середине XIII столетия игра стала очень популярной, в нее даже делали ставки на деньги. В связи с этим Людовик IX, французский герцог принял указ о запрете азартных игр, к которым относились и шахматы.

Согласно историческим источникам, первые упоминания о шахматах на территории России относятся к XIII столетию. Некоторые находки свидетельствуют о более раннем возникновении игры – в период XI–XII веков. Примечательно то, что в летописях отсутствует упоминание о шахматах, что связано с осуждением азартных игр священнослужителями, которые и писали данные документы. Тем не менее, о популярности этой игры в России свидетельствуют упоминания иноземных путешественников в XVI столетии.





Шахматы сегодня: почему это больше, чем игра

Интеллектуальная игра остается популярной и не утрачивает актуальности в наши дни. Этому способствует то, что уже в раннем возрасте она способствует формированию многих черт характера, которые пригодятся в жизни.

Шахматы развивают стрессоустойчивость, поскольку игрок должен быть сдержанным и хладнокровным на протяжении всего процесса. Шахматист не должен выражать эмоции, чтобы не показать ход своих мыслей противнику. Еще один положительный момент – развитие концентрации внимания, которое особенно важно во время игры, а также мыслительной деятельности. Шахматы, как никакая другая игра, учит развивать логику.





Итог

Международный день шахмат в 2025 году – это отличный повод для того, чтобы увлекательно провести время в компании единомышленников. Вы можете провести праздник по собственному усмотрению, посетив турнир или посвятив время игре в узком кругу. Также это прекрасная возможность приобщить к ней младшее поколение.