Всемирный день мозга 2025: история и интересные факты

Праздники, посвященные здоровью, особенно важны, поскольку напоминают о том, что нужно своевременно заботиться о состоянии своего организма и уделять ему внимание. К числу таких дат относится и Всемирный день мозга, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру приведет полезную и интересную информацию об истории праздника и об особенностях этого органа.

Когда отмечается Всемирный день мозга

Праздник отмечают 22 июля во всем мире, что неудивительно, учитывая, что головной мозг является органом, который чаще других подлежит изучению и является самым таинственным. Ежегодно определяется момент, на котором фокусируется особое внимание, выбирается конкретная тематика, примером которой может стать деменция либо инсульт.





История праздника

День мозга был учрежден относительно недавно. Праздник связан с событием, произошедшим в Бельгии в 1957 году. Тогда 22 июля была образована Всемирная федерация неврологии. Целью ее создания стала забота о головном мозге людей вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, а также научное развитие в данном направлении.

В 2013 году, по прошествии 56 лет, было выдвинуто предложение об отмечании соответствующего праздника. В 2014 году в феврале праздник решено было отмечать ежегодно. Дата наделена особым смыслом, поскольку головной мозг оказывает непосредственное влияние на работу всех других человеческих органов, и его здоровью следует уделять повышенное внимание.

Праздник направлен на то, чтобы донести до как можно большего количества людей информацию о неврологических болезнях и о способах их предотвращения. Обращается внимание на то, как важно вовремя выявить опасные сигналы, поступающие от организма, а также устранить факторы, влияющие на работу мозга, такие как табакокурение, злоупотребление алкогольными напитками, условия труда во вредных условиях. В День мозга в 2025 году, как и в предыдущие годы, специалисты по всему миру будут проводить всевозможные просветительские мероприятия, посвященные данной тематике.





Интересные факты о мозге

С одним из главных органов человеческого организма связаны такие увлекательные факты:

Процентное соотношение, которое занимает мозг от общей массы человеческого тела, составляет 2%. Вес органа достигает среднего значения 1200-1400 г.

Количество нейронов, содержащихся в человеческом мозге, составляет 85 млрд. Если привести для сравнения бабуина, довольно умного примата, то его показатель будет значительно ниже – всего 14 млрд нейронов.

Орган не прекращает работать даже в то время, когда мы спим.

Работа мозга осуществляется по очень рациональному принципу, а его возможности задействуются на все 100 процентов. Миф о том, что многие способности органа являются скрытыми и не используются в полной мере, не имеет оснований.





Итог

Всемирный день мозга в 2025 году – это важный праздник, посвященный здоровью и напоминающий о том, насколько необходимо своевременно реагировать на сигналы, которые нам посылает организм, и уделять внимание профилактике заболеваний этого органа. Воспользуйтесь этой датой, чтобы получить для себя как можно больше полезной информации.