Что посмотреть в августе 2025 года: обзор ожидаемых фильмов и сериалов

Что посмотреть в августе 2025: фильмы, сериалы, стриминг Ищете, что посмотреть в августе 2025? Узнайте о самых ожидаемых кинопремьерах, новых сезонах сериалов и эксклюзивных релизах на стриминговых платформах.
Выход премьер на экраны – значимое событие для киноманов. Любители захватывающих сюжетов с нетерпением ожидают новых фильмов и сериалов. В последний месяц лета их вниманию предлагается множество увлекательных новинок в разных жанрах и на любой вкус. В этой статье Клео.ру расскажет, что посмотреть в августе 2025 года, и какие киношедевры заслужили наиболее высокие рейтинги.
Главные кинопремьеры августа 2025
Фильмы августа 2025 года пестрят разнообразием жанров. К их числу относятся остросюжетные триллеры и ужасы, комедии с искрометным юмором, романтичные мелодрамы. Далее Клео.ру предлагает подробнее ознакомиться с новинками кино, которые выйдут в августе 2025 года и заслуживают особого внимания.
"Девушка Миллера"
- Премьера: 7 августа 2025 года
- Жанр: триллер, драма, комедия
- Возрастные ограничения: 18+
- Страна: США
- Режиссер: Джейд Бартлетт
- Актеры: Мартин Фриман, Дженна Ортега, Башир Салахуддин
Фильм повествует о непростых взаимоотношениях между писателем и преподавателем литературы и его студенткой, которая проявляет одаренность и способности не по годам. С момента их встречи начинается игра, символизирующая собой переплетение вымысла и реальности.
"Ведьмина доска"
- Премьера: 14 августа 2025 года
- Жанр: ужасы, детектив
- Возрастные ограничения: 18+
- Страна: США
- Режиссер: Чак Расселл
- Актеры: Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чарли Тахэн, Мэдисон Айсмен, Антония Деспла
В центре сюжета находится девушка Эмили и ее парень Кристиан, которые вместе хотят открыть бистро в одном из кварталов Нового Орлеана. Во время подготовки к этому событию они находят странный артефакт. С этого момента Эмили приобретает способности к вызыванию духов, а ее жених вынужден икать помощь у эксперта по оккультным делам.
"Принцесса Мононоке"
- Премьера: 21 августа 2025 года
- Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения
- Возрастные ограничения: 12+
- Страна: Япония
- Режиссер: Хаяо Миядзаки
- Актеры: Ёдзи Мацуда, Юрико Иcида, Цунэхико Камидзё, Юко Танака
Главным героем картины является принц Ашитака, на которого обрушилось смертельное проклятие из-за убийства вепря. Он отправляется в путешествие, поверив пророчеству знахарки, согласно которому только он сам может повлиять на свою судьбу. Юноша попадает в волшебную страну, где правит принцесса Мононоке, повелевающая животными. Ей противостоит злая госпожа Эбоши, воюющая с обитателями леса. В итоге только Ашитака может изменить ход событий.
Новые сезоны и премьеры сериалов
Если вы любите продолжительные истории, вам стоит взять во внимание сериалы августа 2025 года. Вашему вниманию предлагаются как премьеры, впервые демонстрирующийся на экране, так и продолжение уже полюбившихся картин, которые вы с нетерпением ожидали. Далее Клео.ру делает подборку самых популярных сериалов этого месяца.
"Уэнсдэй", 2 сезон
- Премьера: 6 августа 2025 года
- Жанр: комедия, фэнтези, триллер
- Возрастные ограничения: 12+
- Страна: США
- Режиссер: Альфред Гоф, Майлз Миллар
- Актеры: Дженна Ортега, Хантер Дуэн, Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс
Как и в первой части, в центре сюжета продолжает оставаться Уэнсдэй, девушка, обучающаяся в академии Невермор. Ей необходимо разобраться с тем, как управлять своими сверхспособностями, а также больше узнать о тайне 25-летней давности, связанной с ее родителями.
"Чужой: Земля"
- Премьера: 12 августа 2025 года
- Жанр: триллер, ужасы, фантастика
- Возрастные ограничения: 18+
- Страна: Великобритания, США, Таиланд
- Режиссер: Ной Хоули
- Актеры: Сидни Чандлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис
Действие картины разворачивается в 2090-х годах. Главная героиня – Венди, гибридный мета-человек, выглядящая как девушка, но наделенная умственными способностями ребенка. Ее предназначение – участие в войне с ксеноморфами, к которой ее подготавливает ее наставник.
"Миротворец", 2 сезон
- Премьера: 21 августа 2025 года
- Жанр: боевик, триллер, фантастика
- Возрастные ограничения: 18+
- Страна: США
- Режиссер: Джеймс Ганн
- Актеры: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма, Дженнифер Холлэнд
Сюжет представляет собой продолжение истории после событий "Отряда самоубийц: Миссии навылет". Миротворец, главный герой, находится в госпитале. После лечения его неожиданно отправляют в тюрьму. Получив свободу, герою предстоят новые испытания: выполнение задания по устранению людей, участвующих в весьма загадочном "Проекте Бабочка".
Итог
Теперь вы знаете, что посмотреть в августе 2025 года, и наверняка сможете подобрать для себя фильм или сериал подходящего жанра. Представленная нами подборка, определенно, заслуживает внимания из-за захватывающих и динамично развивающихся сюжетов, которые не оставят равнодушными даже заядлых киноманов.