Что посмотреть в августе 2025 года: обзор ожидаемых фильмов и сериалов

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Что посмотреть в августе 2025: фильмы, сериалы, стриминг Ищете, что посмотреть в августе 2025? Узнайте о самых ожидаемых кинопремьерах, новых сезонах сериалов и эксклюзивных релизах на стриминговых платформах.

Выход премьер на экраны – значимое событие для киноманов. Любители захватывающих сюжетов с нетерпением ожидают новых фильмов и сериалов. В последний месяц лета их вниманию предлагается множество увлекательных новинок в разных жанрах и на любой вкус. В этой статье Клео.ру расскажет, что посмотреть в августе 2025 года, и какие киношедевры заслужили наиболее высокие рейтинги.

Главные кинопремьеры августа 2025

Фильмы августа 2025 года пестрят разнообразием жанров. К их числу относятся остросюжетные триллеры и ужасы, комедии с искрометным юмором, романтичные мелодрамы. Далее Клео.ру предлагает подробнее ознакомиться с новинками кино, которые выйдут в августе 2025 года и заслуживают особого внимания.

 "Девушка Миллера"

  • Премьера: 7 августа 2025 года
  • Жанр: триллер, драма, комедия
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Страна: США
  • Режиссер: Джейд Бартлетт
  • Актеры: Мартин Фриман, Дженна Ортега, Башир Салахуддин

Фото – кадры из фильма

Фильм повествует о непростых взаимоотношениях между писателем и преподавателем литературы и его студенткой, которая проявляет одаренность и способности не по годам. С момента их встречи начинается игра, символизирующая собой переплетение вымысла и реальности.

 

"Ведьмина доска"

  • Премьера: 14 августа 2025 года
  • Жанр: ужасы, детектив
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Страна: США
  • Режиссер: Чак Расселл
  • Актеры: Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чарли Тахэн, Мэдисон Айсмен, Антония Деспла

Фото – кадры из фильма

В центре сюжета находится девушка Эмили и ее парень Кристиан, которые вместе хотят открыть бистро в одном из кварталов Нового Орлеана. Во время подготовки к этому событию они находят странный артефакт. С этого момента Эмили приобретает способности к вызыванию духов, а ее жених вынужден икать помощь у эксперта по оккультным делам.

 

"Принцесса Мононоке"

  • Премьера: 21 августа 2025 года
  • Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения
  • Возрастные ограничения: 12+
  • Страна: Япония
  • Режиссер: Хаяо Миядзаки
  • Актеры: Ёдзи Мацуда, Юрико Иcида, Цунэхико Камидзё, Юко Танака

Фото – кадры из фильма

Главным героем картины является принц Ашитака, на которого обрушилось смертельное проклятие из-за убийства вепря. Он отправляется в путешествие, поверив пророчеству знахарки, согласно которому только он сам может повлиять на свою судьбу. Юноша попадает в волшебную страну, где правит принцесса Мононоке, повелевающая животными. Ей противостоит злая госпожа Эбоши, воюющая с обитателями леса. В итоге только Ашитака может изменить ход событий.

 

Новые сезоны и премьеры сериалов

Если вы любите продолжительные истории, вам стоит взять во внимание сериалы августа 2025 года. Вашему вниманию предлагаются как премьеры, впервые демонстрирующийся на экране, так и продолжение уже полюбившихся картин, которые вы с нетерпением ожидали. Далее Клео.ру делает подборку самых популярных сериалов этого месяца.

 

"Уэнсдэй", 2 сезон

  • Премьера: 6 августа 2025 года
  • Жанр: комедия, фэнтези, триллер
  • Возрастные ограничения: 12+
  • Страна: США
  • Режиссер: Альфред Гоф, Майлз Миллар
  • Актеры: Дженна Ортега, Хантер Дуэн, Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс

 Фото – кадры из фильма

Как и в первой части, в центре сюжета продолжает оставаться Уэнсдэй, девушка, обучающаяся в академии Невермор. Ей необходимо разобраться с тем, как управлять своими сверхспособностями, а также больше узнать о тайне 25-летней давности, связанной с ее родителями.

 

"Чужой: Земля"

  • Премьера: 12 августа 2025 года
  • Жанр: триллер, ужасы, фантастика
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Страна: Великобритания, США, Таиланд
  • Режиссер: Ной Хоули
  • Актеры: Сидни Чандлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис

Фото – кадры из фильма

Действие картины разворачивается в 2090-х годах. Главная героиня – Венди, гибридный мета-человек, выглядящая как девушка, но наделенная умственными способностями ребенка. Ее предназначение – участие в войне с ксеноморфами, к которой ее подготавливает ее наставник.

 

"Миротворец", 2 сезон

  • Премьера: 21 августа 2025 года
  • Жанр: боевик, триллер, фантастика
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Страна: США
  • Режиссер: Джеймс Ганн
  • Актеры: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма, Дженнифер Холлэнд

Фото – кадры из фильма

Сюжет представляет собой продолжение истории после событий "Отряда самоубийц: Миссии навылет". Миротворец, главный герой, находится в госпитале. После лечения его неожиданно отправляют в тюрьму. Получив свободу, герою предстоят новые испытания: выполнение задания по устранению людей, участвующих в весьма загадочном "Проекте Бабочка".

Итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в августе 2025 года, и наверняка сможете подобрать для себя фильм или сериал подходящего жанра. Представленная нами подборка, определенно, заслуживает внимания из-за захватывающих и динамично развивающихся сюжетов, которые не оставят равнодушными даже заядлых киноманов.

Александра Прудникова

Кинокритик

 

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