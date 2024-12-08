Что посмотреть в августе 2025 года: обзор ожидаемых фильмов и сериалов

Выход премьер на экраны – значимое событие для киноманов. Любители захватывающих сюжетов с нетерпением ожидают новых фильмов и сериалов. В последний месяц лета их вниманию предлагается множество увлекательных новинок в разных жанрах и на любой вкус. В этой статье Клео.ру расскажет, что посмотреть в августе 2025 года, и какие киношедевры заслужили наиболее высокие рейтинги.

Главные кинопремьеры августа 2025

Фильмы августа 2025 года пестрят разнообразием жанров. К их числу относятся остросюжетные триллеры и ужасы, комедии с искрометным юмором, романтичные мелодрамы. Далее Клео.ру предлагает подробнее ознакомиться с новинками кино, которые выйдут в августе 2025 года и заслуживают особого внимания.

"Девушка Миллера"

Премьера : 7 августа 2025 года

: 7 августа 2025 года Жанр : триллер, драма, комедия

: триллер, драма, комедия Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Страна : США

: США Режиссер : Джейд Бартлетт

: Джейд Бартлетт Актеры: Мартин Фриман, Дженна Ортега, Башир Салахуддин





Фильм повествует о непростых взаимоотношениях между писателем и преподавателем литературы и его студенткой, которая проявляет одаренность и способности не по годам. С момента их встречи начинается игра, символизирующая собой переплетение вымысла и реальности.

"Ведьмина доска"

Премьера : 14 августа 2025 года

: 14 августа 2025 года Жанр : ужасы, детектив

: ужасы, детектив Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Страна : США

: США Режиссер : Чак Расселл

: Чак Расселл Актеры: Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чарли Тахэн, Мэдисон Айсмен, Антония Деспла





В центре сюжета находится девушка Эмили и ее парень Кристиан, которые вместе хотят открыть бистро в одном из кварталов Нового Орлеана. Во время подготовки к этому событию они находят странный артефакт. С этого момента Эмили приобретает способности к вызыванию духов, а ее жених вынужден икать помощь у эксперта по оккультным делам.

"Принцесса Мононоке"

Премьера : 21 августа 2025 года

: 21 августа 2025 года Жанр : мультфильм, фэнтези, приключения

: мультфильм, фэнтези, приключения Возрастные ограничения : 12+

: 12+ Страна : Япония

: Япония Режиссер : Хаяо Миядзаки

: Хаяо Миядзаки Актеры: Ёдзи Мацуда, Юрико Иcида, Цунэхико Камидзё, Юко Танака





Главным героем картины является принц Ашитака, на которого обрушилось смертельное проклятие из-за убийства вепря. Он отправляется в путешествие, поверив пророчеству знахарки, согласно которому только он сам может повлиять на свою судьбу. Юноша попадает в волшебную страну, где правит принцесса Мононоке, повелевающая животными. Ей противостоит злая госпожа Эбоши, воюющая с обитателями леса. В итоге только Ашитака может изменить ход событий.

Новые сезоны и премьеры сериалов

Если вы любите продолжительные истории, вам стоит взять во внимание сериалы августа 2025 года. Вашему вниманию предлагаются как премьеры, впервые демонстрирующийся на экране, так и продолжение уже полюбившихся картин, которые вы с нетерпением ожидали. Далее Клео.ру делает подборку самых популярных сериалов этого месяца.

"Уэнсдэй", 2 сезон

Премьера : 6 августа 2025 года

: 6 августа 2025 года Жанр : комедия, фэнтези, триллер

: комедия, фэнтези, триллер Возрастные ограничения : 12+

: 12+ Страна : США

: США Режиссер : Альфред Гоф, Майлз Миллар

: Альфред Гоф, Майлз Миллар Актеры: Дженна Ортега, Хантер Дуэн, Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс

Как и в первой части, в центре сюжета продолжает оставаться Уэнсдэй, девушка, обучающаяся в академии Невермор. Ей необходимо разобраться с тем, как управлять своими сверхспособностями, а также больше узнать о тайне 25-летней давности, связанной с ее родителями.

"Чужой: Земля"

Премьера : 12 августа 2025 года

: 12 августа 2025 года Жанр : триллер, ужасы, фантастика

: триллер, ужасы, фантастика Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Страна : Великобритания, США, Таиланд

: Великобритания, США, Таиланд Режиссер : Ной Хоули

: Ной Хоули Актеры: Сидни Чандлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис





Действие картины разворачивается в 2090-х годах. Главная героиня – Венди, гибридный мета-человек, выглядящая как девушка, но наделенная умственными способностями ребенка. Ее предназначение – участие в войне с ксеноморфами, к которой ее подготавливает ее наставник.

"Миротворец", 2 сезон

Премьера : 21 августа 2025 года

: 21 августа 2025 года Жанр : боевик, триллер, фантастика

: боевик, триллер, фантастика Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Страна : США

: США Режиссер : Джеймс Ганн

: Джеймс Ганн Актеры: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма, Дженнифер Холлэнд





Сюжет представляет собой продолжение истории после событий "Отряда самоубийц: Миссии навылет". Миротворец, главный герой, находится в госпитале. После лечения его неожиданно отправляют в тюрьму. Получив свободу, герою предстоят новые испытания: выполнение задания по устранению людей, участвующих в весьма загадочном "Проекте Бабочка".

Итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в августе 2025 года, и наверняка сможете подобрать для себя фильм или сериал подходящего жанра. Представленная нами подборка, определенно, заслуживает внимания из-за захватывающих и динамично развивающихся сюжетов, которые не оставят равнодушными даже заядлых киноманов.