Международный день молодежи 2025: история праздника и традиции отмечания в разных странах

Люди, относящиеся к молодому поколению, оказывают непосредственное влияние на развитие как отдельного государства, так и мира в целом. Чтобы подчеркнуть их роль и обратить внимание на их проблемы, был учрежден специальный праздник – Международный день молодежи, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, особенностях и традициях отмечания в разных странах.

Когда отмечают Международный день молодежи

Людям, впервые узнавшим об этом празднике, наверняка интересно узнать, какого числа Международный день молодежи. Для его отмечания установлена четко фиксированная дата – 12 августа. Виновниками торжества в этот день считаются все те люди, которые подпадают под категорию молодежи. Официально к данной социально-возрастной группе относятся люди, проходящие переходный период от юношеского к взрослому возрасту. Нижняя граница устанавливается на отметке 14-16 лет, а верхняя – 25-30 лет.

При этом разные страны определяют свои возрастные рамки при определении молодежи. К примеру, согласно утверждениям Организации Объединенных Наций, к такому понятию относятся молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. В Российской Федерации при определении молодежи руководствуются возрастными границами от 14 до 30 лет. Стоит отметить, что подобный статус устанавливается для разных целей, начиная от статистики и заканчивая возможностью получения преференций при приобретении жилья, трудоустройстве.





История Международного дня молодежи

Заслуга в учреждении праздника молодежи, имеющего международный статус, принадлежит Генеральной Ассамблее ООН, которая 17 декабря 1999 года приняла соответствующую резолюцию. Впервые праздник отметили в 2000 году, 12 августа, с тех пор его дата не меняется из года в год.

Стоит отметить, что предложения об организации определенных мероприятий были выдвинуты на заседании Всемирной конференции министров по делам молодежи, проходившей в августе 1998 года. Рекомендации заключались в повышении уровня информированности относительно программы действий, имеющих непосредственное отношение к проблемам молодежи. Программа была принята Ассамблеей ООН в 1995 году и была разработана вплоть до 2000 года.

Актуальность вопросов молодежи обусловлена тем, что ее количество достигло рекордных показателей в мире на сегодняшний день. Численность молодых людей составляет половину населения планеты и постоянно растет. Согласно прогнозам, к концу 2030 года можно ожидать увеличения данного показателя до 57 процентов. При этом проблемы людей, относящихся к молодому поколению, глобальны: это смертность от нищеты (порядка 30 тысяч детей умирают ежедневно), проблемы образования (около 24 млн детей не ходят в школу), заражение молодых людей ВИЧ-инфекцией (порядка 7 тысяч каждый день). Кроме того, половина людей, относящихся к молодежи, являются безработными, в то время как на долю мировой рабочей силы приходится одна четверть молодежи. На рынках труда наблюдаются затруднения относительно обеспечения стабильной занятости молодых людей и предложения им хороших перспектив.

В связи с этим Организация Определенных Наций ставит в приоритет привлечения внимания международного сообщества к подобным проблемам.





Как отмечается день молодежи в разных странах

Традиции праздника молодежи могут быть как общими для разных стран, так и иметь определенные отличия. Каждый год для торжества выбирается определенный девиз, связанный с молодежью, к примеру, делался акцент на борьбу с нищетой, психическое здоровье, изменение климата и другие проблемы. В этот день в разных странах распространено проведение подобных мероприятий:

фестивали, сопровождающиеся организацией мастер-классов, концертов, розыгрышей всевозможных призов;

спортивные мероприятия: тренировки на свежем воздухе, турниры, соревнования;

экскурсии и выставки, имеющие соответствующую тематику;

консультации с профессионалами по вопросам карьеры и трудоустройства.

В последние годы все большую популярность приобретают онлайн-мероприятия в виде различных стримов и вебинаров, дискуссий, посвященных вопросам образования. Многие из них освещают возможности развития с помощью фриланса, самозанятости, освоения новых профессий, свойственных для цифровой эпохи.





Итог

Международный день молодежи в 2025 году – это значимый праздник, направленный на то, чтобы привлечь внимание к проблемам молодого поколения. Этот день станет отличной возможностью для таких людей, чтобы повысить уровень своей осведомленности и найти для себя полезные перспективы для собственного развития.